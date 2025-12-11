IBMがAIの透明性のリーダーとして認定

基盤モデルがますます強力になるにつれて、組織は生成AIを急速に導入しています。これらのモデルはより多くの意思決定に影響を与えるため、組織はそのモデルが生み出した結果を信頼するために、そのモデルがどのように構築され、管理されているかを明確に可視化する必要があります。

明確な開示がなければ、企業は、調査されていないバイアス、予測できない行動、AIを活用した決定を説明または防御する能力の欠如など、重大なリスクに直面します。

モデルの透明性により、これらのリスクの管理に必要な情報が明確になります。これにより、チームはデータの実践を監査し、評価を再現し、AIをコア・ビジネス・プロセスに統合するべき場所と方法について、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

このレポートでは、多くのモデル開発者の間で透明性が低下する一般的な傾向が浮き彫りになっていますが、「IBMは肯定的な外れ値として際立っています」。多くの企業がモデルの機能とリスクの評価を開示していますが、詳細や再現性が限られているため、これらの開示の多くは信頼するのが困難です。