IBMがAIの透明性のリーダーとして認定
FMTIにおけるIBMのリーダーシップは、組織にはオープンでセキュアで管理されたAIが必要であるというIBMの哲学を反映しています。
IBMは、スタンフォード大学の基盤モデル研究センターが発表した「2025年基盤モデル透明性指数（FMTI）」において、最も透明性の高い基盤モデルの開発企業として認められました。
このレポートでは、オープンで高性能、かつ信頼できる小規模言語モデル（SLM） ファミリーであるIBM Graniteを含む、主要な開発者による 13のモデルを評価しています。
このレベルの透明性により、企業はより優れた信頼性、正確さ、制御を備えたAIをデプロイできるようになります。企業がモデルの構築と管理の方法を理解すれば、出力を信頼し、リスクを軽減し、既存のデータ、アプリケーション、チームからより多くの価値を生み出すことができます。
IBMは、今年のFMTIで95点（％）を獲得しました。これは、同指標の3年間の歴史の中で最高得点であり、評価されたモデル開発者の中で前年比最大の改善です。他のほとんどの開発企業は逆方向に動き、その結果、平均透明性スコアは昨年から17ポイント減少し、41ポイントにまで急激に低下しました。
業界全体で透明性が低下する中、IBMはオープン性への投資を加速させ、組織がAIを安全かつ責任を持って拡大できるようにしています。
基盤モデルがますます強力になるにつれて、組織は生成AIを急速に導入しています。これらのモデルはより多くの意思決定に影響を与えるため、組織はそのモデルが生み出した結果を信頼するために、そのモデルがどのように構築され、管理されているかを明確に可視化する必要があります。
明確な開示がなければ、企業は、調査されていないバイアス、予測できない行動、AIを活用した決定を説明または防御する能力の欠如など、重大なリスクに直面します。
モデルの透明性により、これらのリスクの管理に必要な情報が明確になります。これにより、チームはデータの実践を監査し、評価を再現し、AIをコア・ビジネス・プロセスに統合するべき場所と方法について、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
このレポートでは、多くのモデル開発者の間で透明性が低下する一般的な傾向が浮き彫りになっていますが、「IBMは肯定的な外れ値として際立っています」。多くの企業がモデルの機能とリスクの評価を開示していますが、詳細や再現性が限られているため、これらの開示の多くは信頼するのが困難です。
今年のFMTIでは、当時のIBMの主力モデルであったGranite 3.3が評価されました。評価以降、IBMはファミリーの次世代であるGranite 4.0をリリースしました。これは、同等モデルや大型のフロンティアモデルと比較して高い性能、高速速度、低運用コストを実現しています。
こうした進歩はオープンソース・エコシステム全体で強い勢いを増しており、Graniteモデルは過去1年間で2,000万件近くのダウンロードが行われました。
Granite 4.0は、新しいハイブリッド・アーキテクチャーを搭載し、長時間の複雑なタスクにおいて、類似モデルと比較して推論が最大2倍高速化し、メモリー要件が70％ 低下するなど、劇的な効率向上を実現します。
このモデルは、Apache 2.0の下ではオープンソースであり、ISO 42001認証を取得した最初のオープン・モデルです。同モデルは、暗号署名により、セキュリティー、ガバナンス、透明性に関して国際的に認められたベスト・プラクティスへの準拠が確認されています。
前世代のGraniteと同様に、IBMはオープンで責任あるモデル開発をサポートするドキュメンテーションと開示を拡大しており、Granite 4.0には、今年のFMTIで認められたのと同じ透明性の原則が次に進むことになります。
FMTIにおけるIBMのリーダーシップは、クラウド、モデル、データ環境全体でAIをより安全で、説明可能にし、運用できるようにするというIBMの使命を強化するものです。
企業は、AIシステムがどのように構築され、どのように動作し、どのように制御されるかを明確にする必要があると考えています。
IBMのソフトウェア・ポートフォリオは、あらゆる環境でAIを構築およびデプロイできるオープン・スタンダードにより、柔軟性を考慮して設計されています。あらゆるモデル、エージェント、アプリケーション、データ形式と統合できるため、チームは独自のスタックを強制されることなく、既存の投資をベースに構築することができます。Graniteに加え、Llama、Mistral、Claudeなどの主要モデルを扱っており、ワークロードごとに適切なモデルを使用できる柔軟性を備えています。ガバナンス、セキュリティー、オブザーバビリティーをソリューションの基盤に組み込み、リスクを積極的に管理しています。
watsonxを使用することで、組織はAIがどのように使用されているか、誰が使用しているか、どのような保護策が講じられているかを可視化できます。急速に進化するAI環境において、IBMは、企業が自信を持ってAIをデプロイし、管理できるようにする基盤を提供します。Graniteは、当社のオープン性と責任への取り組みを強調しています。当社のソフトウェアにより、企業はその信頼をビジネスのあらゆる層に拡大することができます。