IBM、データ・アクセスの民主化と高速化を実現するAI搭載Text2SQLを発表

2025年8月28日
新機能：IBM watsonx.data intelligence内のText2SQLは、ユーザーがロジックを定義し、自然言語を使用してデータを操作できるようにするAI搭載の画期的な機能です。
多くの場合、貴重な洞察は、複雑なSQLクエリー、断片化されたツール、過重な負担を負っている技術チームの背後に隠れていることがよくあります。ビジネス・ユーザーは、答える必要がある質問を知っていますが、その答えを抽出するための言語を知りません。その一方で、データ・エンジニアは、ダッシュボードの修正から1回限りのSQLクエリーまで、増大するリクエストのキューに埋もれているため、全員の速度が低下しています。
レポートの作成や変更、ビジネス・ロジックの検証、データ品質ルールの適用では、多くの場合、チケットを提出し、数日または数週間待ち、SQLに精通した限られたリソースに依存することになります。このようなダイナミズムは、意思決定を遅らせるだけでなく、リスクももたらします。少数の専門家だけがデータを解釈して操作できる場合、ガバナンスが損なわれ、機会の取りこぼしにつながります。多くの組織は、BIツールやチャット・インターフェイスを積み重ねることでこの問題を解決しようとしてきました。しかし、ほとんどの場合、エンタープライズ環境では不十分であり、正確性が欠如していたり、管理対象データと統合されていなかったり、データ品質管理やデータ製品の作成などの複雑なユースケースを処理できなかったりします。
Text2SQLによるイノベーションは、強力な大規模言語モデル（LLM）と緊密なガバナンス統合を活用して、データ・アクセスと開発を民主化し、データを技術的なハードルから組織全体でアクセス可能な戦略的資産に変えます。
従来、SQLを活用したロジックの作成は、洞察、データ変換、品質チェックなど時間がかかり、手作業で行われ、専門チームに依存していました。つまり複雑なコードを書き、チケットを作成し、流れを止めるターンアラウンド・タイムを待つ必要があります。
それに対して、次のことを想像しましょう。「過去30日間の地域データがない売上記録を強調する」というように、必要なことをわかりやすく説明すると、すぐに実行可能なSQLを受け取ることができます。コーディング不要。遅延はありません。
IBMのText2SQL機能では、まさにそれが実現します。ビジネス・ユーザーやアナリストからデータ・スチュワードやエンジニアに至るまで、誰もが数秒で質問から実行まで進めることができます。ITのボトルネックはありません。摩擦は少なく、より自信が強化されます。また、すべてのルールが標準化され、追跡可能で監査可能なため、ガバナンスも向上します。
データを操作するためにSQL担当に相談する必要はもうありません。求めているものを説明するだけで、システムが正確かつ安全に、大規模に残りの作業を行います。自然言語理解と自律エージェント機能を組み合わせることで、Text2SQLエンジンはユーザーの意図を動的に解釈し、関連するスキーマを探索し、クエリーのロジックを検証し、必要に応じて明確な質問まで行うことで、摩擦を最小限に抑えながら、正確で管理された成果を提供します。これは複数のSQLダイアレクトで機能するため、データが1つまたは複数のエンジンに存在するかに関係なく、ロジックは一貫性を保ちます。
IBMは、既存のツール、プラットフォーム、データ・ソースとシームレスに統合するように設計された、オープンで拡張可能なエコシステムが際立っています。watsonx.data intelligenceを使用することで、組織はデータのライフサイクル全体にわたって包括的なエンドツーエンドのガバナンスを実現し、信頼できるデータ・アクセスを実現し、AIに対する準備を加速できます。デプロイメントは、ハイブリッド、マルチクラウド、SaaS、オンプレミス、およびVPC環境を通じて柔軟であり、分散データがどこに存在していても、分散データへの管理されたアクセスを確保します。
IBMの高度なText2SQL機能により、お客様はIBMまたは信頼できるサード・パーティー・プロバイダーのモデルを含む主要なモデルから柔軟に選択できます。拡張性、使いやすさ、信頼性を考慮して構築されたIBMのText2SQL製品は、データ・エクスペリエンスを再考し、よりスマートな意思決定を可能にし、本質的なデータ駆動型の文化を育みます。
IBMのAI搭載Text2SQL機能により、企業は従来のデータ・ワークフローによる制約から解放されます。迅速な回答を必要とするビジネス・ユーザーであっても、ガバナンスをボトルネックにせずに拡張したいと考えているデータ・エンジニアであっても、このイノベーションにより、信頼できるデータとロジックを誰もがすぐに作成できるようになります。
よりスマートなアクセス。より強力なガバナンス。より速いインパクト。