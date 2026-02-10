IBMは、2025年のGartnerレポートで、量子コンピューティングにおいて、現在のベンチマーク企業として認められています。

IBMは、研究、ポートフォリオ、エコシステムにおいて先頭に立っています。
量子コンピューティングは、世界中の企業や研究機関によって開発中の新しいテクノロジーです。私たちの意見では、最近のGartnerのレポートや調査会社によるこの評価は、この分野でのIBMのリーダーシップを確固たるものにし、量子中心のコンピューティングの未来に向けたIBMのビジョンに信ぴょう性を与えるものです。
「IBMは、量子コンピューティング（QC）の研究経験とシステムのデプロイから得た経験により、大規模な早期導入企業を引き付ける上での競争上の優位性を獲得している。IBMの強みは、規律を持って長期戦略を実行することにある」と、「AIベンダー・レース：IBMは量子コンピューティングでベンチマーク企業」というタイトルのレポートは述べています。
量子コンピューティングは、今日の最高のコンピューター・プロセッサーやGPUでは実行できない計算を本質的に実行できる新しいコンピューティング・フレームワークです。Quantumは、量子回路と呼ばれる数学的オブジェクトに情報を保存して処理する、超電導トランスモン量子ビットと呼ばれる、異なる基盤アーキテクチャーからエッジを引き出しています。現在では、量子回路を使用して材料をシミュレートし、新しい種類の機械学習モデルをトレーニングし、時系列予測を実行するアルゴリズムが登場しています。
今日の量子コンピューターは、スーパーコンピューターでは総当たり手法を使って正確にはシミュレーションできない特定の計算を実行できるようになりました。今年は、量子コンピューティングが従来のあらゆる計算方法よりも正確に、安価に、あるいは効率的にこれらの計算を実行できるようになると予測しています。これは量子優位性と呼ばれる画期的な事象です。
しかし、量子コンピューティングは従来型コンピューターを置き換えるものではありません。むしろ、量子中心のスーパー・コンピューティング・アーキテクチャーの中核を形成するものです。ここでは、量子処理ユニット上の量子回路を採用して、GPUなどの従来型コンピューティング・ハードウェアで実行されるテンソルやその他のオペレーションを活用して、単一のコンピューティング・アーキテクチャーでは到達できない問題が解決されることが予測されます。
IBMの研究者は1970年代から量子コンピューティングに取り組んでおり、トランスモン量子ビットの開発など、この分野の最も重要な技術的ハードウェアおよびソフトウェアの成果の多くで、IBM従業員が開発にある程度まで関わってきました。
私たちの使命の中核は、有益な量子コンピューティングを世界にもたらすことです。IBMは、2016年に初めて量子コンピューターをクラウド上に置いて以来、ユーザーがハードウェアを利用できるようにしてきました。IBMはまた、オープンソースのQiskit Software Development Kitも保守しており、これは量子開発者の69%に好まれており、全体で最も好まれている量子SDKです。また、当社は300を超える教育機関、業種・業務のクライアント、スタートアップ企業、その他のパートナーを擁するIBM QUANTUM®ネットワークを維持し、量子コンピューティングを推進し、量子ユースケースを探求しています。
現在、IBMは量子コンピューティングの実現に注力しており、ロードマップは、完全に実現されたフォールト・トレラントな量子コンピューターに必要な透明性の高い一連の研究開発マイルストーンです。2019年にロードマップを発表して以来、IBMはすべてのマイルストーンを予定通りに達成してきました。昨年、量子コンピューティングチームは、量子コンピューターに内在するエラーの修正に必要な重要な機能を実証した実験的なIBM Quantum Loonチップと、クライアントとパートナーが量子優位性を探求できるように設計されたIBM Quantum Nighthawkチップを発表しました。
Gartner社によると、「IBMの量子ポートフォリオは複数の業種・業務とユースケースにまたがっており、幅広い顧客をサポートして製品を提供することが可能です」
さらに、同レポートでは、「IBMの長年の量子コンピューティングへの取り組みが、研究や製品ポートフォリオ、エコシステムの基盤などの分野でエッジを与えている」と述べています。
IBMは、有用な量子コンピューティングを世界にもたらす取り組みを行っています。私たちのスイートのプランでは、100量子ビット以上の量子コンピューターへのアクセスが提供され、月あたり10分のオープン・プランには今後エキサイティングな変更が含まれています。IBMはQiskitに新機能を追加し続けており、クライアントやパートナーが現実世界の問題に対して、潜在的に破壊的なユースケースを探求できるように取り組んでいます。
皆様のご参加をお待ちしております。
Gartner、AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Quantum Computing、2025年12月8日。GARTNERは、Gartner, Inc.またはその関連会社の商標です。Gartnerは、出版物に記載されている企業、ベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartnerの出版物は、Gartnerのビジネスおよびテクノロジー洞察組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この出版物調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。