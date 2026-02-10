IBMは、2025年のGartnerレポートで、量子コンピューティングにおいて、現在のベンチマーク企業として認められています。

量子コンピューティングは、今日の最高のコンピューター・プロセッサーやGPUでは実行できない計算を本質的に実行できる新しいコンピューティング・フレームワークです。Quantumは、量子回路と呼ばれる数学的オブジェクトに情報を保存して処理する、超電導トランスモン量子ビットと呼ばれる、異なる基盤アーキテクチャーからエッジを引き出しています。現在では、量子回路を使用して材料をシミュレートし、新しい種類の機械学習モデルをトレーニングし、時系列予測を実行するアルゴリズムが登場しています。

今日の量子コンピューターは、スーパーコンピューターでは総当たり手法を使って正確にはシミュレーションできない特定の計算を実行できるようになりました。今年は、量子コンピューティングが従来のあらゆる計算方法よりも正確に、安価に、あるいは効率的にこれらの計算を実行できるようになると予測しています。これは量子優位性と呼ばれる画期的な事象です。

しかし、量子コンピューティングは従来型コンピューターを置き換えるものではありません。むしろ、量子中心のスーパー・コンピューティング・アーキテクチャーの中核を形成するものです。ここでは、量子処理ユニット上の量子回路を採用して、GPUなどの従来型コンピューティング・ハードウェアで実行されるテンソルやその他のオペレーションを活用して、単一のコンピューティング・アーキテクチャーでは到達できない問題が解決されることが予測されます。