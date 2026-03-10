IBMは、2025年と2026年の7つのAI関連のGartner Magic Quadrantレポートでリーダーに選出されました

組織には、エージェント、AI開発、ガバナンス、データを統合するエンド・ツー。エンドの基盤が必要です。しかし、ニッチな専門家が集まる混雑したAI市場では、組織は複数のベンダーをつなぎ合わせ、それに伴う複雑さを管理することになります。

IBM® watsonxは、その複雑さを解消します。組織は、複数のベンダーのソリューションを管理するのではなく、AIスタックのすべての層をカバーする単一の統合されたポートフォリオを取得します。watsonxは、エンタープライズ・スタック全体にわたるAIリーダーとして、真のビジネス価値を実現するための柔軟かつ拡張性の高いパスを提供します。