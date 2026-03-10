IBMは、2025年と2026年の7つのAI関連のGartner Magic Quadrantレポートでリーダーに選出されました

watsonxの「実行」と「ビジョン」が評価されました。
組織には、エージェント、AI開発、ガバナンス、データを統合するエンド・ツー。エンドの基盤が必要です。しかし、ニッチな専門家が集まる混雑したAI市場では、組織は複数のベンダーをつなぎ合わせ、それに伴う複雑さを管理することになります。
IBM® watsonxは、その複雑さを解消します。組織は、複数のベンダーのソリューションを管理するのではなく、AIスタックのすべての層をカバーする単一の統合されたポートフォリオを取得します。watsonxは、エンタープライズ・スタック全体にわたるAIリーダーとして、真のビジネス価値を実現するための柔軟かつ拡張性の高いパスを提供します。
2025年と2026年のGartner Magic Quadrantでは、7つのデータおよびAI関連のGartner Magic Quadrantにおいて、IBMがリーダーに選出されました。これは、1つの領域だけでなく、AIライフサイクルのすべてのレイヤーで一貫して実行できるIBM watsonxの能力を反映していると考えています。
データおよびAI関連のMagic QuadrantsでIBMがリーダーに選出：
さらに、IBM® watsonxは2025年にRedDot、G2、TrustRadiusからエンタープライズ・アプリケーション開発分野で数多くの評価を受けています。
Gartner社は、すべてのMagic Quadrantレポートにおけるビジョンの完全性と実行能力に基づいてベンダーを評価しています。これらのレポートでリーダーにIBMが選出されたことは、市場のビジョンを実際の顧客の成果に変換する当社の能力を示しています。私たちは、当社の6つの強みが、評価の理由だと考えています。
Gartner社による当社に対するリーダーとしての評価は、組織が責任あるデータとAIの基盤を構築できるよう支援するというIBMの取り組みを反映していると考えています。この取り組みは、実際の市場の勢いによって裏付けられています。IBMは、watsonxを活用した生成AI事業で1,250億米ドルを獲得し、そのうち45億米ドルは社内デプロイメントによって生み出されたと発表しました。数千社の企業から信頼を受けているwatsonxは、Ferrari社のパーソナライズされたデジタル・エクスペリエンスの強化から、UFCのライブ・スポーツ分析の革新まで、革新的なAIを構築してきました。アナリストの評価と実際の成果は、エンタープライズAIスタックのあらゆる層でwatsonxがどのように機能するかを示していると考えています。
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