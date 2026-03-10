評価と接続フェーズを含む、さまざまなステージとメトリクスを示すデータパイプライン図
AI（人工知能） ITの自動化

IBMは、2025年と2026年の7つのAI関連のGartner Magic Quadrantレポートでリーダーに選出されました

watsonxの「実行」と「ビジョン」が評価されました。

公開日 2026年03月10日

組織には、エージェント、AI開発、ガバナンス、データを統合するエンド・ツー。エンドの基盤が必要です。しかし、ニッチな専門家が集まる混雑したAI市場では、組織は複数のベンダーをつなぎ合わせ、それに伴う複雑さを管理することになります。

IBM® watsonxは、その複雑さを解消します。組織は、複数のベンダーのソリューションを管理するのではなく、AIスタックのすべての層をカバーする単一の統合されたポートフォリオを取得します。watsonxは、エンタープライズ・スタック全体にわたるAIリーダーとして、真のビジネス価値を実現するための柔軟かつ拡張性の高いパスを提供します。

IBM® watsonxアプリケーションを示す図

データとAIのライフサイクルに関する複数のGartner社レポートにおいて、リーダーとして選出

2025年と2026年のGartner Magic Quadrantでは、7つのデータおよびAI関連のGartner Magic Quadrantにおいて、IBMがリーダーに選出されました。これは、1つの領域だけでなく、AIライフサイクルのすべてのレイヤーで一貫して実行できるIBM watsonxの能力を反映していると考えています。

データおよびAI関連のMagic QuadrantsでIBMがリーダーに選出：

  1. 2025 Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning
  2. 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms
  3. 2025 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems
  4. 2026 Magic Quadrant for Data and Analytics Governance.
  5. 2025 Magic Quadrant for Data Integration Tools
  6. 2025 Magic Quadrant for Metadata Management Solutions
  7. 2026 Magic Quadrant for Augmented Data Quality

さらに、IBM® watsonxは2025年にRedDot、G2、TrustRadiusからエンタープライズ・アプリケーション開発分野で数多くの評価を受けています。

watsonxをお勧めする理由

Gartner社は、すべてのMagic Quadrantレポートにおけるビジョンの完全性と実行能力に基づいてベンダーを評価しています。これらのレポートでリーダーにIBMが選出されたことは、市場のビジョンを実際の顧客の成果に変換する当社の能力を示しています。私たちは、当社の6つの強みが、評価の理由だと考えています。

  1. ハイブリッドおよびマルチクラウドの柔軟性：アナリストは頻繁に、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境全体に展開できるwatsonxの能力を強調しています。これは、機密データを管理したり、規制の厳しい業界で事業を展開したりする際の重要な基準です。watsonxを使用すると、顧客はインフラストラクチャーとビジネス・ニーズに最適なデプロイメント・オプションをカスタマイズできます。
  2. エンド・ツー・エンドのアプローチ：watsonxは、AI開発やエージェントからガバナンス、データまでの各レイヤーを単一のエコシステムで接続し、断片化や複雑さを軽減します。AIのランドスケープには多くのサブマーケットがあり、プラットフォーム統合の重要性が高まる中、watsonxを使用すると、AIライフサイクルの各ステップを1つのポートフォリオ内で簡単に統合できます。
  3. AIスタック全体の統合：メタデータ管理からデータの統合、ガバナンスまで、watsonx内のコア機能全体で実行にAI機能が組み込まれています。これにより、顧客はデータをより困難ではなくスマートに処理できるようになり、手作業を減らし、洞察を得るまでの時間を増やすことができます。
  4. データとAIガバナンスの重視：市場では、エンタープライズAIモデルにもガバナンスが必要である、という声が高まっています。Watsonxは、データとAIのライフサイクル全体にわたるガバナンスを自動化し、リスクを大規模に軽減することでこの問題に対処しています。Magic Quadrantレポート（データ統合ツール、クラウドデータベース管理ソリューション、メタデータ管理ソリューション、データ分析・ガバナンスプラットフォーム）において評価されたのは、プロセス全体を通じて監視を提供するというwatsonxの水平的な強みが評価されたためだと考えています。
  5. 選択によるオープン性と設計による柔軟性：オープン・スタンダード（OpenLineage、ODCS、MCP）を採用し、ハイパースケーラー（AWS、Azure、Google）と提携することで、watsonxは既存のお客様の環境に簡単に適合します。watsonx自体の内部では、顧客が企業のニーズに最適なオープンソースおよび独自のフレームワーク、基盤モデル、GPUオプションを選択し、カスタマイズできます。
  6. 研究から実稼働までイノベーションを推進：IBM® Researchは、IBM製品のイノベーション・パイプラインとして機能します。その結果、新しいテクノロジーがコアの機能に追加され、継続的な差別化ポイントとなります。例えば、IBMのGraniteファミリー・モデル、AutoRAG、オープンソースのBeeAIフレームワークの作成、オープンソースのAIエージェント・フレームワーク用に構築されたコマンド・ライン・インターフェース、およびInstructLab製品などがあります。

アナリストの評価から実世界の成果まで

Gartner社による当社に対するリーダーとしての評価は、組織が責任あるデータとAIの基盤を構築できるよう支援するというIBMの取り組みを反映していると考えています。この取り組みは、実際の市場の勢いによって裏付けられています。IBMは、watsonxを活用した生成AI事業で1,250億米ドルを獲得し、そのうち45億米ドルは社内デプロイメントによって生み出されたと発表しました。数千社の企業から信頼を受けているwatsonxは、Ferrari社のパーソナライズされたデジタル・エクスペリエンスの強化から、UFCのライブ・スポーツ分析の革新まで、革新的なAIを構築してきました。アナリストの評価と実際の成果は、エンタープライズAIスタックのあらゆる層でwatsonxがどのように機能するかを示していると考えています。

IBMが貴社のwatsonxを大規模にデプロイするのを支援する方法をご覧ください。

Annika Lee

Product Manager

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