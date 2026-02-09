IBM Instanaが、OpAMPを活用したOpenTelemetry Collectorの車両管理の一般提供を発表

各インスタンスを手動で構成およびアップグレードすると、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で数百または数千のOpenTelemetry Collectorの実行がすぐに困難になります。構成のドリフト、バージョンの不整合、コレクターの健全性の可視性の欠如は、すべて運用リスクを増加させます。

GA車両管理により、InstanaはOpenTelemetry Collectorに一元的なライフサイクル管理を提供します。チームは、標準構成をロールアウトし、制御された方法で更新を適用し、コレクターのステータスをリアルタイムで監視し、ポリシーベースのオートメーションにより手動のオペレーション変更を削減できます。

OpAMPに基づいて、コレクターはInstanaへの安全な制御チャネルを確立します。これにより、リモートでの構成、リアルタイムのステータス・レポート、構成とバージョンの更新の安全なロールアウトまたはロールバックがフリート全体で可能になります。

車両管理では、Instanaインターフェース内で直接的な運用アクションも解き放ちます。ユーザーは、プラットフォーム内からコレクターを再起動し、コレクターのYAML構成を変更し、オンデマンドでログレベルを調整することで、個々のホストにログインすることなく、トラブルシューティングや制御された実験をサポートできます。