IBM Instanaが、OpAMPを活用したOpenTelemetry Collectorの車両管理の一般提供を発表

導入が加速するにつれて、課題はもはやデータの収集方法ではなく、コレクター・フリートを信頼性の高い方法で大規模にデプロイ、管理、運用する方法です。
IBM Instanaは、Open Agent Management Protocol（OpAMP）を活用したOpenTelemetry Collector向けの車両管理の一般提供（GA）を発表しました。この機能は、InstanaのExpanded OpenTelemetryイニシアチブの重要な部分であり、オペレーションチームにOpenTelemetryコレクターインフラストラクチャーを一元的かつ自動制御できるようにします。
各インスタンスを手動で構成およびアップグレードすると、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で数百または数千のOpenTelemetry Collectorの実行がすぐに困難になります。構成のドリフト、バージョンの不整合、コレクターの健全性の可視性の欠如は、すべて運用リスクを増加させます。
GA車両管理により、InstanaはOpenTelemetry Collectorに一元的なライフサイクル管理を提供します。チームは、標準構成をロールアウトし、制御された方法で更新を適用し、コレクターのステータスをリアルタイムで監視し、ポリシーベースのオートメーションにより手動のオペレーション変更を削減できます。
OpAMPに基づいて、コレクターはInstanaへの安全な制御チャネルを確立します。これにより、リモートでの構成、リアルタイムのステータス・レポート、構成とバージョンの更新の安全なロールアウトまたはロールバックがフリート全体で可能になります。
車両管理では、Instanaインターフェース内で直接的な運用アクションも解き放ちます。ユーザーは、プラットフォーム内からコレクターを再起動し、コレクターのYAML構成を変更し、オンデマンドでログレベルを調整することで、個々のホストにログインすることなく、トラブルシューティングや制御された実験をサポートできます。
OpenTelemetry Collectorのフリート管理は、Instanaの拡張されたOpenTelemetryサポートの一部として提供されます。
OpenTelemetryのトレース、メトリクス、ログは第一級の運用信号として扱われ、Instanaのリアルタイム・トポロジー、サービス依存関係マッピング、推定原因分析に自動的に関連付けられます。チームは、既存のOpenTelemetryの計装機能を維持しながら、Instanaを使用して、生のテレメトリーをより高速で信頼性の高い運用成果に変えることができます。
自動化されたコレクター操作とInstanaの洞察を組み合わせることで、顧客は解決までの平均時間を短縮し、手動のデータ・スティッチングを回避し、アプリケーション、サービス、インフラストラクチャー全体で一貫した単一のビューから作業できるようになります。
オペレーターが、適切に動作するコレクターがInstana内でどのように見えるかを理解するために、このリリースでは、各OpenTelemetry Collectorインスタンスのパイプラインとプロセスの正常性を詳細に可視化する機能が追加されました。
次のような視覚化が可能になります。
これらの製品の画面は、数百万のメトリクスと数千のログ・レコードを、ドロップなし、空のエクスポーター・キュー、安定したリソース使用量で処理しているコレクターを示しています。これは、チームが大規模に車両を管理する際に維持したい目標状態です。
Instanaのアプローチにより、オープン性やポータビリティーなど、チームはOpenTelemetryのあらゆる価値を維持できます。同時に、Instanaは、SaaS環境とセルフホスト環境全体で一貫して機能するエンタープライズ・グレードの車両制御、自動化、AI駆動型のインテリジェンスを追加します。
組織は、インストルメンテーションをOpenTelemetryで標準化しつつ、Instanaを利用してコレクターの管理、構成のコンプライアンス維持、カスタムツールの構築・保守を行わずに、テレメトリーを実際の運用上の意思決定に結び付けることができます。
OpAMPを利用したOpenTelemetry Collectorのフリート管理が、Expanded OpenTelemetryリリースの一部としてIBM Instanaで一般提供されるようになりました。
チームは、既存のOpenTelemetryコレクターとインストルメンテーションをInstanaですぐに使用したり、OpenTelemetry Collector（IDOT）のInstanaディストリビューションをデプロイしてセットアップを合理化したりできます。これにより、フリートの一元管理、コレクターとパイプラインの状態のより深い可視性、コレクターの再起動、コレクターのYAML構成の変更、ログレベルの変更などの豊富なプラットフォーム内アクションをInstana UIから直接行うことができます。