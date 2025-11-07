IBM、Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix®のリーダーに選出

IBMは、業界に関する深い専門知識と最先端テクノロジーを組み合わせて変革をもたらすソリューションを提供することで、人事部門の未来を再定義しています。

そのアプローチの中心にあるのは、俊敏性、拡張性、継続的な改善を促進するインド初のイノベーション・ハブを基盤とした、テクノロジー主導のサービス提供への取り組みです。バーチャル・アシスタント主導のモデルとオペレーショナル・エクセレンスを通じて、IBMは人事管理を合理化し、利害関係者のエクスペリエンスを充実させ、最も複雑で機密性の高いケースに対しては人間によるサポートを常に提供できるようにします。

このビジョンを補完するのは、IBMの包括的なエコシステムであるパートナー・エコシステムであり、最近ではLeena AIとの提携を通じて拡大しました。Leena AIは、シームレスにエンタープライズ・システムに統合して人事サービスを自動化し、真の消費者レベルのエクスペリエンスを提供するエージェント型AIプラットフォームです。

世界的なフットプリントとEMEA、北アメリカ、APACにおける関係の確立により、IBMは大規模なトランスフォーメーション、スケーラブルな成長、人事機能のデジタル・モダナイゼーションを実現する信頼できるパートナーであり続けています。IBMは、プロセスに関する豊富な専門知識と堅固なパートナーシップ・エコシステムを活用することで、人事ワークフローのエンドツーエンドのトランスフォーメーションを実現します。その結果、オートメーション、イノベーション、人の手による作業のバランスをとった独自の統合型モデルを通じて、従業員とビジネスの双方が卓越した成果を生んでいます。