IBM、Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix®のリーダーに選出
IBMは、業界に関する深い専門知識と最先端テクノロジーを組み合わせて変革をもたらすソリューションを提供することで、人事部門の未来を再定義しています。
この評価は、世界最大のブランドにMPHROを提供するIBMの包括的なアプローチを強調するものです。このアプローチでは、テクノロジー、オペレーション、スキルに重点を置いた人事サービスを組み合わせて、優れたエクスペリエンスとビジネス成果を提供することで企業の人事機能をモダナイズするのを支援します。
Everest GroupのバイスプレジデントであるPriyanka Mitra氏は、「IBMは、テクノロジー、オペレーション、スキルに重点を置いた人材管理を組み合わせることで、MPHROに包括的なアプローチを提供しています」と述べています。「次世代テクノロジーのためのイノベーション・ハブと強力なグローバル・デリバリー機能に支えられたAI主導型機能への投資により、 IBMは企業の人事業務のモダナイズを支援し、利害関係者のエクスペリエンスを向上させる機敏性を強化しました。これらの強みにより、同社はEverest GroupのMPHRO PEAK Matrix® Assessment 2025においてリーダーとして位置づけられました。」
そのアプローチの中心にあるのは、俊敏性、拡張性、継続的な改善を促進するインド初のイノベーション・ハブを基盤とした、テクノロジー主導のサービス提供への取り組みです。バーチャル・アシスタント主導のモデルとオペレーショナル・エクセレンスを通じて、IBMは人事管理を合理化し、利害関係者のエクスペリエンスを充実させ、最も複雑で機密性の高いケースに対しては人間によるサポートを常に提供できるようにします。
このビジョンを補完するのは、IBMの包括的なエコシステムであるパートナー・エコシステムであり、最近ではLeena AIとの提携を通じて拡大しました。Leena AIは、シームレスにエンタープライズ・システムに統合して人事サービスを自動化し、真の消費者レベルのエクスペリエンスを提供するエージェント型AIプラットフォームです。
世界的なフットプリントとEMEA、北アメリカ、APACにおける関係の確立により、IBMは大規模なトランスフォーメーション、スケーラブルな成長、人事機能のデジタル・モダナイゼーションを実現する信頼できるパートナーであり続けています。IBMは、プロセスに関する豊富な専門知識と堅固なパートナーシップ・エコシステムを活用することで、人事ワークフローのエンドツーエンドのトランスフォーメーションを実現します。その結果、オートメーション、イノベーション、人の手による作業のバランスをとった独自の統合型モデルを通じて、従業員とビジネスの双方が卓越した成果を生んでいます。
Everest Groupは、IBMをリーダーとして位置付けた主要な差別化要因を強調しました。
当社のグローバル専門家チームによるAIストラテジーについてのブリーフィングで、AI主導型の人事サービス・デリバリー・モデルがビジネスに与える影響をいかに強化するかをより深く理解しましょう。
Everest GroupのPEAK Matrix®レポートから抜粋されたライセンスは、ライセンスを取得した第三者が自社のマーケティングおよび販促活動や販促資料に使用する場合があります。Everest GroupのPEAK Matrix®レポートから抜粋した内容は、必ずしも当社の調査および分析の完全なコンテキストを示すものではありません。Everest Groupのアナリストが実施し、Everest GroupのPEAK Matrix®レポートに含まれるすべての調査と分析は独立したものであり、いずれの組織も自社の掲載や位置付けへの影響のために報酬を支払っていません。研究内容へのアクセスや当社の調査方法についての詳細を確認する場合は、Everest Group PEAK Matrix®レポートをご覧ください。
