IBM、仮想および物理ファイアウォールのサポート・サービスを拡大

これらの課題に対処するために、IBMの世界的なクライアントサポートサービスプロバイダーであるIBM® Technology Lifecycle Services（TLS）は、包括的なサービスを提供するためにCisco（NASDAQ：CSCO）との提携によるファイアウォールおよびネットワーク・ソリューション機能を拡張しています。IDC社が2025年のワールドワイド・エンタープライズ・ハイブリッド・ファイアウォール部門のリーダーに認定したGartner©の2025年のマジック・クアドラントにおいて唯一のビジョナリーに位置づけられたCisco Hybrid Mesh Firewallの主要コンポーネントであるCisco Secure Firewallは、Talos IntelligenceとAI支援による自動化を基盤としたSnort MLを活用したネットワーク可視化とゼロデイ攻撃対策により、組織のエンタープライズデータセキュリティ強化を支援するよう設計されています。

CISCOによると、同社のファイアウォールイノベーションには、暗号化されたトラフィックに埋め込まれた脅威を復号化せずに捕捉し、高リスクのネットワークトラフィックに選択的な復号化オプションを提供する Encrypted Visibility Engine (EVE) が含まれています。次世代ファイアウォール（NGFW）において、IBM TLSは物理、クラウド、仮想を問わず、これらのファイアウォールのライフサイクル全体（計画、設計、調達、導入、撤去、サポート）を支援し、顧客がコアインフラストラクチャやAIインフラストラクチャを最適化できるよう支援します。SnortMLは、シグネチャに依存しない機械学習ベースのエクスプロイト検知です。従来のIPSシグネチャが対応できないのは、SQLインジェクション攻撃のような埋め込み型脅威であり、これらは従来の制御が捕捉できない場所に埋め込まれる可能性があります。

このソリューションは、ネットワークとセキュリティー・インフラストラクチャーを最新の主要な機能でモダナイズするように設計されており、新たな脅威や脆弱性から環境を保護し、侵害に対処するだけではなく、データ損失やコストのかかるダウンタイム、風評被害を引き起こす可能性のあるサイバー攻撃リスクの軽減に貢献します。