IBM、仮想および物理ファイアウォールのサポート・サービスを拡大
IBMのクライアント・サポート・サービスの世界的なプロバイダーであるIBM Technology Lifecycle Services（TLS）は、Ciscoと提携し、包括的なファイアウォールおよびネットワーク・ソリューションの提供を行う機能を拡大しています。
人工知能（AI）の成功と生成AI（gen AI）の導入は、強力なアルゴリズム、大規模なデータ・セット、GPU、最先端のメインフレームだけに依存するものではありません。データセンターのベンダーの増加に伴ってますます複雑化する環境において、性能の多くは、これらすべてのシステムを接続するネットワークの速度と帯域幅に左右されます。
ネットワークが堅牢でないと、最先端のシステムでもパフォーマンスが低下する可能性があります。しかし、ネットワークは性能だけでなく、セキュリティーにおいても重要な役割を果たします。インプットの異常などの例外的な状況を管理する必要があるだけでなく、意図的な敵対的攻撃に効果的に対応し、セキュリティーリスクに対処することも必要です。
これらの課題に対処するために、IBMの世界的なクライアントサポートサービスプロバイダーであるIBM® Technology Lifecycle Services（TLS）は、包括的なサービスを提供するためにCisco（NASDAQ：CSCO）との提携によるファイアウォールおよびネットワーク・ソリューション機能を拡張しています。IDC社が2025年のワールドワイド・エンタープライズ・ハイブリッド・ファイアウォール部門のリーダーに認定したGartner©の2025年のマジック・クアドラントにおいて唯一のビジョナリーに位置づけられたCisco Hybrid Mesh Firewallの主要コンポーネントであるCisco Secure Firewallは、Talos IntelligenceとAI支援による自動化を基盤としたSnort MLを活用したネットワーク可視化とゼロデイ攻撃対策により、組織のエンタープライズデータセキュリティ強化を支援するよう設計されています。
CISCOによると、同社のファイアウォールイノベーションには、暗号化されたトラフィックに埋め込まれた脅威を復号化せずに捕捉し、高リスクのネットワークトラフィックに選択的な復号化オプションを提供する Encrypted Visibility Engine (EVE) が含まれています。次世代ファイアウォール（NGFW）において、IBM TLSは物理、クラウド、仮想を問わず、これらのファイアウォールのライフサイクル全体（計画、設計、調達、導入、撤去、サポート）を支援し、顧客がコアインフラストラクチャやAIインフラストラクチャを最適化できるよう支援します。SnortMLは、シグネチャに依存しない機械学習ベースのエクスプロイト検知です。従来のIPSシグネチャが対応できないのは、SQLインジェクション攻撃のような埋め込み型脅威であり、これらは従来の制御が捕捉できない場所に埋め込まれる可能性があります。
このソリューションは、ネットワークとセキュリティー・インフラストラクチャーを最新の主要な機能でモダナイズするように設計されており、新たな脅威や脆弱性から環境を保護し、侵害に対処するだけではなく、データ損失やコストのかかるダウンタイム、風評被害を引き起こす可能性のあるサイバー攻撃リスクの軽減に貢献します。
サイバー脅威に対する防御のコンポーネントとして機能するファイアウォールは、歴史的にデータセンターをインターネットから保護し、攻撃対象領域は建物への単一の侵入口に限定されていました。しかし、個人所有デバイスの業務使用（BYOD）ポリシー、クラウド、IoT（モノのインターネット）デバイス、ブランチ・アーキテクチャー、リモートワーカーの出現により、攻撃対象領域が劇的に拡大しました。今日、セキュリティーの境界は、ユーザーがアプリケーションに接続する場所を網羅しようとしています。
私たちは、ベスト・プラクティスと包括的なサイバーセキュリティー・フレームワークの導入が不可欠となる時代へと移行しつつあります。プロトコル、ルール、アーキテクチャー設計を組み込んだこれらのフレームワークは、侵害、ユーザー、AI保護の強化を支援すると同時に、進化するコンプライアンス要件の順守を支援することを目指しています。AIが主流の時代を迎えていますが、セキュリティーは企業にとってこの新しいランドスケープにおいて依然として重要な側面です。
否定できない成長にもかかわらず、AI の導入にはリスクが伴います。2024年のIBM® IBVレポート「生成AIのセキュリティー対策： 今、大事なこと」によると、回答者の経営幹部は、ビジネス混乱の可能性の増大（56％）、予測できないリスクと新たなセキュリティーの脆弱性（51％）、既存のAIモデル、データ、サービスを標的とした新たな攻撃（47％）など、生成AIの導入に関して幅広い懸念を表明しています。
複雑さが性能に影響し、コストが上昇し続ける中、新たな課題に対処するための総合的なサポートのニーズが、データセンターの仮想化の台頭とともに大幅に増加していることがわかります。かつては完全にハードウェアベースであった環境の管理に、高度なファイアウォールテクノロジーを含む洗練された仮想システムの監視が含まれるようになりました。IDC社の2023年のレポートによると2027年までに、強化されたコンピューティングの需要に支えられ、エンタープライズ・コンピューティング・インフラストラクチャーの70％以上が仮想化されると予測されています。
IBM TLSファイアウォールセキュリティ製品の拡充は、この大きな市場需要に対応することを目的としています。組織がワークロードをクラウドに移行する際に、仮想ファイアウォールは、クラウドネイティブ・ツールとシームレスに統合し、可視性を強化するだけでなく、スケーラブルで柔軟な保護を提供することで、複雑なハイブリッドクラウドやマルチクラウドのインフラストラクチャー全体の管理を簡素化できます。企業は仮想ファイアウォールの機能を重視することで、サイバーセキュリティーの防御を強化し、進化する脅威のランドスケープの中でリスクに対処できます。
物理ファイアウォールと仮想ファイアウォールの両方のサポートサービスパートナーとしてIBMを選択することで、お客様はIBMとCISCOの緊密な技術的かつ長期的な関係から、メリットを得ることができます。当社とシスコ社の協力関係は1999年にまで遡り、現在では多数のCISCOのお客様に、戦略計画、設計、ハードウェアおよびソフトウェアのフルフィルメント、ライフサイクルサービスおよびサポートなどのサービスを提供しています。
ITシステムメーカーでもあるCISCOのグローバルゴールドシステムインテグレーターパートナー6社のうちの1社として、IBMは他に類を見ない価値を提供します。IBM® TLSは、CISCOのネットワークおよびセキュリティー製品を豊富にサポートしており、世界中でCisco Systems社のネットワーク・ハードウェアの問題の97％を初回の問い合わせで解決します。当社は、ネットワークおよびセキュリティ製品の調達要件など、リフレッシュおよびモダナイゼーションのニーズにおいてクライアントを支援します。この包括的な構造により、クライアントの環境の安全性、効率性、可用性、回復力を維持することができます。