IBM、Delinea Privileged Identity and Access Management CapabilitiesとのOEM契約を拡大

IBMとDelineaは、特権アクティビティの包括的なビューと一貫したアクセス制御を提供し、お客様のリスク軽減、監査可能性の強化、セキュリティチームとITチームの生産性の向上を支援します。

「セキュリティーはイノベーションによって推進されます」と、IBM Verifyのグローバル・セールス・リーダーであるBob Kalka氏は述べています。「Delineaとの協力は、企業が現代の脅威の複雑な状況に対処できるようにするソリューションを提供するという当社のコミットメントを示すものです。私たちは共に、IDセキュリティーにおける新たな基準を設定し、急速に変化するデジタル・ワールドでお客様が自信を持って業務を行えるよう支援しています。」

この拡大契約は、IBM Verifyの機能を補完し拡張する業界のリーダーと協力するというIBMのストラテジーを強化するものです。

IBMとDelineaがどのように提携して組織のIDセキュリティーを強化し、特権アクセス管理を簡素化できるかについて詳しくご覧ください。

