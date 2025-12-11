IBM、Delinea Privileged Identity and Access Management CapabilitiesとのOEM契約を拡大
この新しい契約は、戦略的な協力関係を深め、人間と機械のすべてのIDにわたる可視性の向上、インテリジェントな認可、統一された管理を可能にします。
IBMは、インテリジェントIDセキュリティーのリーダーであるDelineaとのOEM契約を拡大し、IBM Verify Privileged Identity Platformを通じて高度な特権IDおよびアクセス管理機能を提供します。
この新たな契約は、2018年に両社間で始まった戦略的協業をさらに深めるもので、Delinea Platformの全機能をIBMの顧客に提供し、人間と機械のすべてのIDにわたって、より優れた可視性、インテリジェントな認可、統合された管理を可能にします。Delinea Platformは、IDセキュリティー・ソリューションの完全なクラウドネイティブのエコシステムを提供し、企業がインテリジェントな承認を使用してすべてのIDにコンテキストを構築し、適用できるようにします。
IDは、現代のセキュリティーランドスケープにおいて最もクリティカルなコントロールポイントの1つです。組織がAI、ハイブリッドクラウド、エッジコンピューティングを導入するにつれて、特権アカウントの数と潜在的な攻撃対象領域は次に進むことなく増え続けています。
Delinea PlatformをIBM Verifyに統合することで、IBMは顧客を支援する統合されたクラウドネイティブ・ソリューションを提供しています。
この契約の拡大により、IBM Verify Privileged Identity Platformを通じて、Delineaプラットフォーム全体が利用できるようになり、Delineaの高度なAI駆動型の認可と、IBMのセキュリティーに関する深い専門知識と統合されたポートフォリオを組み合わせた、IDセキュリティーに対する統一されたアプローチを顧客に提供できるようになりました。
IBMとDelineaは、特権アクティビティの包括的なビューと一貫したアクセス制御を提供し、お客様のリスク軽減、監査可能性の強化、セキュリティチームとITチームの生産性の向上を支援します。
「セキュリティーはイノベーションによって推進されます」と、IBM Verifyのグローバル・セールス・リーダーであるBob Kalka氏は述べています。「Delineaとの協力は、企業が現代の脅威の複雑な状況に対処できるようにするソリューションを提供するという当社のコミットメントを示すものです。私たちは共に、IDセキュリティーにおける新たな基準を設定し、急速に変化するデジタル・ワールドでお客様が自信を持って業務を行えるよう支援しています。」
この拡大契約は、IBM Verifyの機能を補完し拡張する業界のリーダーと協力するというIBMのストラテジーを強化するものです。
IBMとDelineaがどのように提携して組織のIDセキュリティーを強化し、特権アクセス管理を簡素化できるかについて詳しくご覧ください。