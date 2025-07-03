IBM Envizi「ESG and Sustainability Reporting Software 2025」でGreen Quadrantのリーダーに選出

2025年7月3日
IBM Envizi ESG Suiteは、2025年6月27日に発表された「Green Quadrant:ESG & Sustainability Reporting Software 2025」レポートで、独立系調査会社Verdantixにより再びマーケット・リーダーとして認められました。
IBMは、ソフトウェア製品におけるデータ管理とAIの専門知識で存在感を見せています。Verdantix社の「機能」スコアによると、このスイートはデータ収集、管理、品質管理、ESGサステナビリティ・パフォーマンス管理で最高の評価を受けています。さらに、市場のビジョンやストラテジーなどの戦略的な成功要因を評価する「モーメンタム」スコアでも、高いスコアを獲得しました。
Verdantix社は、21社のソリューション・プロバイダーを比較して、徹底的な評価を実施しました。このプロセスには、包括的なアンケート、サプライヤーからのデモンストレーション、ESGおよびサステナビリティー報告作成ソフトウェアを使用している既存ユーザーへのインタビューが含まれています。
Verdantix社のLuke Gowland氏は報告書で次のように指摘しています。「規制の不確実性が高まり、利害関係者の監視が高まる中、組織はサステナビリティー開示の管理に、断片化されたシステムや手作業のプロセスに依存することができなくなりました。正確で監査可能でリアルタイム（またはほぼリアルタイム）のサステナビリティー・データの需要により、レポート作成ソフトウェアはサポート用ツールから戦略的要件へと進化しています。2025年のGreen Quadrantは、企業が進化する要件をナビゲートし、保証の期待に応え、サステナビリティ・パフォーマンスをコア・ビジネスの意思決定に組み込む上で最も適したベンダーに焦点を当てています。
IBM Enviziは、この市場の変化を乗り越えるお客様のサポートに適しています。このソフトウェアスイートは、組織の規制報告や自主報告を支援するとともに、脱炭素化に向けた対象を絞ったツールも提供します。これらはすべて、お客様の進化する要件に合わせてモジュール式で提供されます。
IBMは、エンタープライズ・データ管理、データ・セキュリティーとプライバシーの実践、およびパフォーマンス管理ツールに関する広範な専門知識を反映して、ESGとサステナビリティー・パフォーマンス管理における強力な機能を実証しました。
この最新の評価は、2023年7月17日に公開された独立系調査およびアドバイザリー会社であるVerdantixの「Green Quadrant: ESGレポートおよびデータ管理ソフトウェア」レポートにおけるIBM Enviziのリーダーとしての位置付けに基づいています。これは、IBMのサステナビリティーへの取り組みと、業種・業務のベンチマークを設定した革新的なソリューションを提供してきた歴史を反映しています。
レポートをご覧になり、Enviziが組織のサステナビリティーデータの管理とレポート作成にどのように役立つかをご確認ください。
Verdantixについて
Verdantixは、世界を強化するイノベーションに欠かせないソート・リーダーです。当社の影響力のある分析は、デジタル・プラットフォーム、コンサルティング契約、対面イベントを通じて、100以上の国または地域の何千人もの意思決定者に提供されます。ロンドン、ニューヨーク、ボストンにオフィスを構えるVerdantixの研究チームが、厳密さ、正確さ、好奇心の原則を適用して、世界中に分散したクライアントが最も複雑な課題を解決できるよう支援します verdantix.com