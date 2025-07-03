IBM Envizi「ESG and Sustainability Reporting Software 2025」でGreen Quadrantのリーダーに選出

Verdantix社は、21社のソリューション・プロバイダーを比較して、徹底的な評価を実施しました。このプロセスには、包括的なアンケート、サプライヤーからのデモンストレーション、ESGおよびサステナビリティー報告作成ソフトウェアを使用している既存ユーザーへのインタビューが含まれています。

Verdantix社のLuke Gowland氏は報告書で次のように指摘しています。「規制の不確実性が高まり、利害関係者の監視が高まる中、組織はサステナビリティー開示の管理に、断片化されたシステムや手作業のプロセスに依存することができなくなりました。正確で監査可能でリアルタイム（またはほぼリアルタイム）のサステナビリティー・データの需要により、レポート作成ソフトウェアはサポート用ツールから戦略的要件へと進化しています。2025年のGreen Quadrantは、企業が進化する要件をナビゲートし、保証の期待に応え、サステナビリティ・パフォーマンスをコア・ビジネスの意思決定に組み込む上で最も適したベンダーに焦点を当てています。

IBM Enviziは、この市場の変化を乗り越えるお客様のサポートに適しています。このソフトウェアスイートは、組織の規制報告や自主報告を支援するとともに、脱炭素化に向けた対象を絞ったツールも提供します。これらはすべて、お客様の進化する要件に合わせてモジュール式で提供されます。

IBMは、エンタープライズ・データ管理、データ・セキュリティーとプライバシーの実践、およびパフォーマンス管理ツールに関する広範な専門知識を反映して、ESGとサステナビリティー・パフォーマンス管理における強力な機能を実証しました。