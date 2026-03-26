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IBM Engineering Rhapsody 10.0.3：大規模モデルや分散したチーム向けの高速エンタープライズMBSE

このリリースでは、より強力なエンタープライズ規模の性能と改善されたコラボレーションを実現し、長年のモデル資産へのアクセスを拡大することで、チームがリアルタイムの明確さを獲得して、より自信を持ってシステムレベルの意思決定を行えるようになります。

公開日 2026年03月26日

複雑なプログラム全体で効率的な開発と配信への要求が高まるにつれて、最新のモデルベース・システムズ・エンジニアリング（MBSE）ツールへの期待も同様に急速に高まっています。分散型システムおよびソフトウェア・エンジニアリング・チームは、しばしば壁にぶつかり、進捗の遅れを招く課題をエクスペリエンスします。たとえば、レビュー・サイクルは複雑化するにつれて拡張できず、モデルの読み込みに時間がかかり、ライフサイクルの可視性は限られています。

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3は、大規模モデルでのエンタープライズ・グレードの性能の強化、コラボレーションを合理化してイノベーションを加速する機能強化を導入し、新しいモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）によるモデル・データへのアクセスをサポートすることで、これらの問題に所在地・軽減するために構築されています。

エンジニアリング・チームのスピードと明確性の向上

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3は、特にエンタープライズ規模のモデルや分散したチーム間で共有されるモデルを扱う場合に、エンジニアリング・チームが自信を持って意思決定を行うために必要なスピード、明確性、洞察力を提供します。このリリースには、パブリック・プレビューで利用可能なAI対応機能も含まれており、より広範なAI支援オートメーションに向けた第一歩を踏み出しています。一方、中核的な価値は、ユーザビリティーと生産性において即座に効果を発揮することにあります。

Rhapsody 10.0.3を使用することで、エンジニアは待ち時間を短縮し、リーダーはより明確な洞察を得て、より迅速な意思決定を行うことができます。また、MBSEワークフローは、ツール主導の遅延を減らし、プログラム目標とのより緊密な連携により、企業のデリバリー・スケジュールに対応することができます。このリリースにより、性能のボトルネックを最小限に抑えることで、チームは利害関係者のレビューを大規模かつ効率的に進め、コラボレーションと監査適合性を向上させ、分析と検証チェックの高速化を通じてリスクを確実に軽減できます。

エンタープライズ規模のモデル性能は次のとおりです。

  • モデル読み込み：モデル読み込みの性能が向上し、大規模なプロジェクトやエンタープライズ規模のプロジェクトにおいて測定可能な速度向上を実現。
  • リモート・アーティファクト専用のビューでコンテンツを整理し、効率的な管理と最適なユーザー性能を実現します。
  • ノンブロッキング・リモート・アーティファクト解決オペレーション：オンデマンドの解決と読み込み速度の向上により、ワークフローが中断されません。
  • アンロード・ビューには、アンロードされているすべてのモデル・ユニットが即座に表示され、迅速な可視性とターゲットを絞った読み込みが可能になります。

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3の主要な機能強化

バージョン10.0.3では、モデル・ナビゲーションを改善し、開発者の生産性を向上させ、エンタープライズ規模でエンジニアリング・チームが変更を効果的にレビュー、視覚化、伝達できるようにするための強化機能が提供されます。その成果、大規模なモデル、分散したコラボレーション、プログラムの複雑性の増大を管理するチームにとって、より効率的なMBSEワークフローが実現します。

ナビゲーションと検索性の向上

  • スマート・ブラウザー・ツリー：新しい検索フィルタリングにより、ユーザーはモデル階層全体で特定の要素を素早く見つけられるようになります。
  • AI搭載アクター/ユースケースの検出：要件からアクター/ユースケースを自動識別し、一貫したMBSEを加速する追跡可能なモデルを生成します。

開発者の生産性の飛躍的な向上

  • モダナイズ・コード・エディター：定義に移動、IntelliSense、構文ハイライト、コード・ブロックの展開/崩壊、色分けされた成果をサポート。
  • ワンクリック環境セットアップ：ワンクリックでCygwinコンパイラーがインストールされ、Rhapsodyはセットアップを数時間から数分に短縮し、新規ユーザーによる即時のモデルベースの開発を可能にします。
  • コラボレーションの促進：Rhapsody Model Manager対応モデルによるインライン・コメント機能が、リアルタイムのチーム・コラボレーションを促進します。

エンタープライズ規模でのレビューと洞察の迅速化

  • MBSEのリードと監査人向け：スケーラブルなDiff-MergeレポートをHTML/CSV/RTFで生成し、大規模モデル全体の変更を数時間ではなく数分で特定し、監査および利害関係者レビューを合理化します。
  • コードからモデルへのエンジニア向け：レガシー・コードから運用フローチャートを自動生成し、実装とビジュアル間のギャップを埋め、検証とオンボーディングを迅速化します。
  • ビジュアライゼーションチーム向け：柔軟でスケーラブルなグラフィックを実現するSVGとしてエクスポートできるほか、ズーム、フィルタリング、コンテンツに応じたソート機能を備えた強化されたテーブル／マトリックス・ビューで、エンタープライズ対応のビジュアルをあらゆる規模で提供します。
  • レポートカスタマイザー向け：Apache POI/ASPOSEオプションを備えたEDG Reportingのアップグレードは、コンプライアンスのニーズに合わせた忠実度の高いカスタマイズ可能なアウトプットを保証します。

一般提供開始：「読み取りアクセス」などの導入

現在一般公開されているRhapsody 10.0.3では、新しいモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）サーバー VIA®  Rhapsodyモデルへの読み取りアクセスも導入されています（パブリック・プレビュー）。これにより、大規模な資産に対するほぼ瞬時の分析に加え、「Bring Your Own AI」はカスタムML主導の検出のための柔軟性を実現します。

プログラムが拡大し、レガシー・モデルが扱いにくくなるにつれて、チームは性能のボトルネックを回避できる高速のAI対応アクセスを必要としています。分散MBSEワークフローにおける最新の洞察、リスク分析、イノベーションのために数十年分のデータを解き放つ必要があるのです。

すべての新しい主要な機能とアップデートはこちらからご覧いただけます。

さらに効果的な拡張を今すぐに

これらの進歩により、Rhapsodyのクライアントは、ますます複雑化するエンジニアリング環境全体でMBSEをより効果的に拡張できるようになります。

コンプライアンスが求められるデリバリーと長期にわたるモデル資産を管理する組織の場合、バージョン10.0.3では、分野を超えてチームがコラボレーションし、変更をレビュー、管理する方法が改善され、自信を持って意思決定に必要なモデル・コンテキストへのアクセスを維持するのに役立ちます。

その成果として、信頼性の高いエンジニアリング分野や開発プログラムに必要なエンタープライズ・グレードのトレーサビリティーと制御を犠牲にすることなく、より高速で明確さをサポートするMBSEワークフローが実現します。

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Santharam Suneel

Senior Product Manager