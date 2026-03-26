IBM Engineering Rhapsody 10.0.3：大規模モデルや分散したチーム向けの高速エンタープライズMBSE

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3は、特にエンタープライズ規模のモデルや分散したチーム間で共有されるモデルを扱う場合に、エンジニアリング・チームが自信を持って意思決定を行うために必要なスピード、明確性、洞察力を提供します。このリリースには、パブリック・プレビューで利用可能なAI対応機能も含まれており、より広範なAI支援オートメーションに向けた第一歩を踏み出しています。一方、中核的な価値は、ユーザビリティーと生産性において即座に効果を発揮することにあります。

Rhapsody 10.0.3を使用することで、エンジニアは待ち時間を短縮し、リーダーはより明確な洞察を得て、より迅速な意思決定を行うことができます。また、MBSEワークフローは、ツール主導の遅延を減らし、プログラム目標とのより緊密な連携により、企業のデリバリー・スケジュールに対応することができます。このリリースにより、性能のボトルネックを最小限に抑えることで、チームは利害関係者のレビューを大規模かつ効率的に進め、コラボレーションと監査適合性を向上させ、分析と検証チェックの高速化を通じてリスクを確実に軽減できます。

エンタープライズ規模のモデル性能は次のとおりです。