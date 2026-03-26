IBM Engineering Rhapsody 10.0.3：大規模モデルや分散したチーム向けの高速エンタープライズMBSE

このリリースでは、より強力なエンタープライズ規模の性能と改善されたコラボレーションを実現し、長年のモデル資産へのアクセスを拡大することで、チームがリアルタイムの明確さを獲得して、より自信を持ってシステムレベルの意思決定を行えるようになります。
複雑なプログラム全体で効率的な開発と配信への要求が高まるにつれて、最新のモデルベース・システムズ・エンジニアリング（MBSE）ツールへの期待も同様に急速に高まっています。分散型システムおよびソフトウェア・エンジニアリング・チームは、しばしば壁にぶつかり、進捗の遅れを招く課題をエクスペリエンスします。たとえば、レビュー・サイクルは複雑化するにつれて拡張できず、モデルの読み込みに時間がかかり、ライフサイクルの可視性は限られています。
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3は、大規模モデルでのエンタープライズ・グレードの性能の強化、コラボレーションを合理化してイノベーションを加速する機能強化を導入し、新しいモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）によるモデル・データへのアクセスをサポートすることで、これらの問題に所在地・軽減するために構築されています。
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3は、特にエンタープライズ規模のモデルや分散したチーム間で共有されるモデルを扱う場合に、エンジニアリング・チームが自信を持って意思決定を行うために必要なスピード、明確性、洞察力を提供します。このリリースには、パブリック・プレビューで利用可能なAI対応機能も含まれており、より広範なAI支援オートメーションに向けた第一歩を踏み出しています。一方、中核的な価値は、ユーザビリティーと生産性において即座に効果を発揮することにあります。
Rhapsody 10.0.3を使用することで、エンジニアは待ち時間を短縮し、リーダーはより明確な洞察を得て、より迅速な意思決定を行うことができます。また、MBSEワークフローは、ツール主導の遅延を減らし、プログラム目標とのより緊密な連携により、企業のデリバリー・スケジュールに対応することができます。このリリースにより、性能のボトルネックを最小限に抑えることで、チームは利害関係者のレビューを大規模かつ効率的に進め、コラボレーションと監査適合性を向上させ、分析と検証チェックの高速化を通じてリスクを確実に軽減できます。
エンタープライズ規模のモデル性能は次のとおりです。
バージョン10.0.3では、モデル・ナビゲーションを改善し、開発者の生産性を向上させ、エンタープライズ規模でエンジニアリング・チームが変更を効果的にレビュー、視覚化、伝達できるようにするための強化機能が提供されます。その成果、大規模なモデル、分散したコラボレーション、プログラムの複雑性の増大を管理するチームにとって、より効率的なMBSEワークフローが実現します。
現在一般公開されているRhapsody 10.0.3では、新しいモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）サーバー VIA® Rhapsodyモデルへの読み取りアクセスも導入されています（パブリック・プレビュー）。これにより、大規模な資産に対するほぼ瞬時の分析に加え、「Bring Your Own AI」はカスタムML主導の検出のための柔軟性を実現します。
プログラムが拡大し、レガシー・モデルが扱いにくくなるにつれて、チームは性能のボトルネックを回避できる高速のAI対応アクセスを必要としています。分散MBSEワークフローにおける最新の洞察、リスク分析、イノベーションのために数十年分のデータを解き放つ必要があるのです。
すべての新しい主要な機能とアップデートはこちらからご覧いただけます。
これらの進歩により、Rhapsodyのクライアントは、ますます複雑化するエンジニアリング環境全体でMBSEをより効果的に拡張できるようになります。
コンプライアンスが求められるデリバリーと長期にわたるモデル資産を管理する組織の場合、バージョン10.0.3では、分野を超えてチームがコラボレーションし、変更をレビュー、管理する方法が改善され、自信を持って意思決定に必要なモデル・コンテキストへのアクセスを維持するのに役立ちます。
その成果として、信頼性の高いエンジニアリング分野や開発プログラムに必要なエンタープライズ・グレードのトレーサビリティーと制御を犠牲にすることなく、より高速で明確さをサポートするMBSEワークフローが実現します。