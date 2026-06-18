IBMエンジニアリングAIハブ 1.3は、エンジニアリング・チームがライフサイクル全体にわたって管理されたエージェント型AIを拡張できるよう支援

このリリースでは、IBM Engineering Lifecycle Management（ELM）用の統合された拡張可能なエージェント自動化プラットフォームを導入し、ライフサイクルを意識したデータ・アクセスとエンタープライズ対応のガバナンスにより、エンジニアリング・チームがAIの導入を拡大できるように支援します。
エンジニアリングチームは、非常に複雑な製品をかつてないスピードで提供しなければならないというプレッシャーにさらされています。このプレッシャーは、自動車、航空宇宙・防衛、医療などの業界において特に顕著です。これらの業界では、製品のソフトウェア・デファインド化が進み、成功は分野横断的な緊密なコラボレーションにかかっています。AIは、チームの作業スピード向上に役立ちます。反復的な作業やエラーの発生しやすい作業を自動化し、エンジニアリングの知識へのアクセスを改善し、意思決定を加速することができます。
ライフサイクル全体にエージェント自動化を適用するには、規制された環境で動作し、信頼できるデータを使用し、ガバナンスを尊重し、安全かつスケーラブルな方法で企業が承認したプラットフォームと連携できるAIアシスタントとエージェントが必要です。
IBMエンジニアリングAIハブ1.3は、IBM ELM全体にわたるエージェント型オートメーションの、これらの課題に対処するための高度な機能を導入しています。このリリースにより、チームはエンジニアリング・データ、ドメイン対応エージェント、オーケストレーションされたワークフローを連携させ、企業による制御を維持しながら、ライフサイクル全体にわたってAIをより一貫して適用できるようになります。
要件、作業項目、モデル、テスト、トレーサビリティーといったエンジニアリングの中核となる概念を基盤として、IBM Engineering AI Hub 1.3は、ELMデータへのライフサイクルを考慮したアクセスを可能にする、管理対象のModel Context Protocol（MCP）エンドポイントという重要な機能を導入しています。MCPツールは、AIアシスタント、エージェント、オーケストレーションされたワークフローに信頼できるコンテキストを提供する統合コンテキスト・レイヤーを介して、AIアプリケーションを管理対象のELMデータに接続するのに役立ちます。
この基盤は、実用的なエンジニアリング・シナリオをサポートします。チームは、変更要求に関連する要件の検索、潜在的な影響の要約、管理対象の変更セットを通じた要件の作成、属性による作業項目の検索、コメントの追加、スプリント・ステータスのレビュー、成果物間の依存関係の追跡、影響を受けるモデル要素の特定、テスト品質のギャップ分析を行うことができます。
その価値は、情報への迅速なアクセスにとどまりません。信頼性が高く、適切に管理され、実用的なエンジニアリング・コンテキストを提供します。
Engineering AI Hub 1.3では、A2A準拠エージェントのサポートも追加され、IBMが提供するエージェントがオープンスタンダードに基づいたカスタムのマルチエージェントワークフローに参加できるようになります。これらのエージェントは、コンテキストを共有し、アクションを調整するとともに、ガバナンスが適用されたオーケストレーション・ワークフローの実行をサポートします。
この機能により、組織は事前に定義されたユースケースを超えてEngineering AI Hubを拡張できます。チームは、ワークフローごとに個別の統合レイヤーを構築する代わりに、エンジニアリング作業が実際にどのように行われるかを反映した、連携されたエージェント型ワークフローの設計を開始できます。
たとえば、マルチエージェント・ワークフローでは、変更要求の評価、関連する要件の特定、影響を受ける作業項目のレビュー、テスト・カバレッジの確認、エンジニアリング・レビュー用の要約の作成をすべて一度に実行できます。エンジニアが引き続き主導権を維持する一方で、エージェントはライフサイクル情報の収集、関連付け、解釈に必要な手作業を削減できます。
エンタープライズ規模でのAI導入は、組織の基準に沿ったものでなければなりません。多くの企業では、ガバナンス、セキュリティー、コンプライアンス、またはインフラストラクチャーの要件に基づいて、特定の大規模言語モデル（LLM）プロバイダーをすでに承認しています。
IBMエンジニアリングAIハブ 1.3は、watsonx.aiを超えて拡張され、Amazon Bedrockのサポートが含まれています。このサポートにより、チームはライフサイクル・データへの管理された一貫性のあるアクセスを維持しながら、AI支援エンジニアリングを承認済みのLLMプロバイダーに合わせてより柔軟に運用できるようになります。
これにより、エンジニアリング・リーダーやITリーダーは、新しいAI機能を導入する際の負担を軽減できます。チームは、インフラストラクチャーを重複させたり、プラットフォームの承認を追加したりすることなく、既存のエンタープライズAI戦略内にEngineering AI Hubを導入できます。
組織がエンジニアリングにおいてAIを拡張するにあたって、セキュリティー、運用、コンプライアンスの要件に適合したデプロイメントが必要です。組織は多くの場合、クラウド、オンプレミス、規制の厳しい環境やエアギャップ環境全体でAI対応機能を実行する必要があります。
IBM Engineering AI Hub 1.3では、CNCF Kubernetes上での柔軟なデプロイメントをサポートし、チームはインフラストラクチャー戦略に沿ったプラットフォームにEngineering AI Hubをデプロイできます。このリリースでは、厳しい規制やセキュリティーの制約を満たすためにネットワークの分離が必要なエアギャップ・インストールもサポートできるようになります。
この柔軟性により、規制や制約のある環境で事業を展開する組織にとって、導入はより実用的なものになります。これにより、エンジニアリング・チームは、エンジニアリング・データやワークフローがすでに存在するシステムの近くでAI機能を活用できるようになります。
管理者の制御と柔軟性を高めるその他の機能強化には、次のようなものがあります。
これらの機能により、人間による確認を維持しながら、要約の関連性と一貫性に加え、計画段階における作業項目の品質と完全性を向上させることができます。
Engineering AI Hubの今回のリリースは、AI支援エンジニアリングにおける大きな前進を示しています。IBM ELM向けの管理されたプラットフォーム上で、ライフサイクルを意識したデータ・アクセス、エージェントの拡張性、AIストラテジーとの整合性、デプロイメントの柔軟性を統合します。
エンジニアリング組織にとって、これは極めて重要です。AIは、分断された層としては動作しません。信頼できるデータを操作し、エンジニアリング上の関係を理解し、アクセス制御を尊重し、チームが複雑な製品開発を管理するためにすでに使用しているプロセスに準拠する必要があります。
Engineering AI Hub 1.3により、組織はエンジニアリング・ライフサイクル全体にわたって、信頼性、ガバナンス、拡張性を備えた形でAIを運用できるようになります。
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