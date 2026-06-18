IBMエンジニアリングAIハブ 1.3は、エンジニアリング・チームがライフサイクル全体にわたって管理されたエージェント型AIを拡張できるよう支援

エンジニアリングチームは、非常に複雑な製品をかつてないスピードで提供しなければならないというプレッシャーにさらされています。このプレッシャーは、自動車、航空宇宙・防衛、医療などの業界において特に顕著です。これらの業界では、製品のソフトウェア・デファインド化が進み、成功は分野横断的な緊密なコラボレーションにかかっています。AIは、チームの作業スピード向上に役立ちます。反復的な作業やエラーの発生しやすい作業を自動化し、エンジニアリングの知識へのアクセスを改善し、意思決定を加速することができます。

ライフサイクル全体にエージェント自動化を適用するには、規制された環境で動作し、信頼できるデータを使用し、ガバナンスを尊重し、安全かつスケーラブルな方法で企業が承認したプラットフォームと連携できるAIアシスタントとエージェントが必要です。



IBMエンジニアリングAIハブ1.3は、IBM ELM全体にわたるエージェント型オートメーションの、これらの課題に対処するための高度な機能を導入しています。このリリースにより、チームはエンジニアリング・データ、ドメイン対応エージェント、オーケストレーションされたワークフローを連携させ、企業による制御を維持しながら、ライフサイクル全体にわたってAIをより一貫して適用できるようになります。