「2025-2026 Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Servidces Vendor Assessment」でIDC MarketScapeは、IBMのOracleに特化した強みについて、以下の点を挙げています。

複雑な業種・業務全体にわたる大規模な導入実績

Oracleで成果を向上させるための無料のアプリケーションとマイクロアプリ

最適化、AI、インテリジェント・フルフィルメント、トレーサビリティー、その他Oracleと連携するソリューション

「IBMは、ほぼすべてのサプライチェーン製品スイートにわたる完全なサプライチェーン変革機能を備えており、IBMアプリケーションによって強化されています」とIDCレポートで報告されています。「最近、将来を見据えたサプライチェーンのためのスキル・セット、機能性、プロセスの専門知識を提供するために、リソースを再度整理しました。」

さらに、本レポートでは次のように強調しています。「IBMは、特にサプライチェーンに関連するAIやその他の新興テクノロジーに早期に投資していました。また、IBM独自の方法論、業種・業務およびSAPの専門知識と技術的機能を含む、最大限のリソースを活用した一連の機能も提供します。IBMは、定量化可能なビジネス成果を推進する革新的ソリューションの革新と提供に注力しており、その概念には、センス・アンド・レスポンス機能の構築による自己修正型サプライチェーンの概念も含まれています。実績のある専門知識、ツール、アジャイル手法、最適化の成功、ソリューション管理を数百のクライアントに提供しています。IBMは、サプライチェーンにおける特定のユースケースへの対応を支援するために、慎重に選び抜かれたSaaSパートナーのリストも用意しています。