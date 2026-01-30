IBMは、2025年～2026年IDC MarketScapeサプライチェーン・サービス・カテゴリーでリーダーとして評価されています。
これは、クライアントがどのエコシステムに依存しているかにかかわらず、当社の有する能力の幅広さと深さを浮き彫りにしていると考えています。Oracle、SAP、その他の主要なプラットフォーム内で作業する場合でも、多様な環境間での統合を行う場合でも、IBMはサプライチェーンをよりスマートに、より回復力があり、より持続可能にするために設計された次世代の製品とサービスの包括的なポートフォリオを提供すると信じています。
IBMはエージェント型AIの可能性を社内で実証し、現在ではクライアントとともに拡張・再現する準備ができています。「コンサルティングの化学」では、結果が偶然ではなく、再現可能かつ意図的なものにする構造化されたフレームワークを適用します。
IBMは数十年にわたるエクスペリエンスと世界的なフットプリントを活かし、クライアントが複雑性を簡素化し、プランニング、実行、フルフィルメントにわたるモダナイゼーションを加速できるよう支援しています。これは、今日の複雑なランドスケープにおいて特に重要です。多くの企業がサプライチェーンの一部をモダナイズしていますが、これらの活動をエンドツーエンドのトランスフォーメーションに統合するのは困難だと感じています。
IBMは、AI、分析、オートメーションに対する長年の投資と、これらの機能を自社のオペレーションに適用したエクスペリエンスとを組み合わせることで、お客様はより応答性が高く、洞察主導型のサプライチェーンを構築できるようにしています。IBMは統合された方法論、アクセラレーター、ドメイン固有のIPを提供し、可視性の向上、意思決定の迅速化、適応性とレジリエンスの高い運用モデルの構築をサポートします。
AIと新興テクノロジーの早期パイオニアとして、IBMは長年にわたり、特にサプライチェーンのユースケースにAIを適用することに注力してきました。その機能は、最適化、インテリジェントなフルフィルメント、トレーサビリティー、予測的洞察に及んでおり、IBMの方法論を通じて提供され、Oracleプラットフォームと緊密に統合されています。
IBMは、信頼できる統制されたAIを重視し、企業が実験段階から信頼できる本番環境に対応できる機能へと移行できるようにしています。感応力（センス・アンド・レスポンド）インテリジェンスに基づいて構築された自己修正型サプライチェーンのビジョンは、ますます不安定になる環境において、組織のレジリエンス、応答性、意思決定の向上を支援します。
「2025-2026 Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Servidces Vendor Assessment」でIDC MarketScapeは、IBMのOracleに特化した強みについて、以下の点を挙げています。
「IBMは、ほぼすべてのサプライチェーン製品スイートにわたる完全なサプライチェーン変革機能を備えており、IBMアプリケーションによって強化されています」とIDCレポートで報告されています。「最近、将来を見据えたサプライチェーンのためのスキル・セット、機能性、プロセスの専門知識を提供するために、リソースを再度整理しました。」
さらに、本レポートでは次のように強調しています。「IBMは、特にサプライチェーンに関連するAIやその他の新興テクノロジーに早期に投資していました。また、IBM独自の方法論、業種・業務およびSAPの専門知識と技術的機能を含む、最大限のリソースを活用した一連の機能も提供します。IBMは、定量化可能なビジネス成果を推進する革新的ソリューションの革新と提供に注力しており、その概念には、センス・アンド・レスポンス機能の構築による自己修正型サプライチェーンの概念も含まれています。実績のある専門知識、ツール、アジャイル手法、最適化の成功、ソリューション管理を数百のクライアントに提供しています。IBMは、サプライチェーンにおける特定のユースケースへの対応を支援するために、慎重に選び抜かれたSaaSパートナーのリストも用意しています。
IBMの技術的背景と高度なテクノロジーへの注力は、潜在的なお客様の準備状況と一致しないことがあります。その他の課題としては、コストと、クライアントがより広範なビジネス・トランスフォーメーションよりも限定的なテクノロジー更新を好むことが挙げられます。一部のクライアントの技術的な準備の問題に対処するために、IBMは独自のオペレーションで概念実証を実施してきました。
あらゆる業種・業務や地域の製造業者は、IBMを検討する必要があります。これは、OracleやSAPを含む複数のサプライチェーン製品ベンダーにわたるパートナーを探す際に、強固な技術機能でSCMの価値とサプライチェーン変革を世界規模で推進できるからです。顧客の中には、IBMが自社のサプライチェーンを自社のアプローチの実証実験の場として利用していることを高く評価する人もいるでしょう。
Ecosystem Servicesレポート全文をご覧ください。
Oracle Ecosystem Servicesレポートの詳細をご覧ください。
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Services 2025–2026 Vendor Assessment、#US53932925、2025年12月
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Overall Ecosystem Services 2025–2026 Vendor Assessment、#US53932825、2025年12月
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain SAP Ecosystem Services、#US53932725、2025年12月
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain All Other Ecosystems Services、#US53933125、2025年12月