エージェント型AIイノベーションの育成：IBMエコシステムのBuildパートナープログラムがAIコラボレーションを促進

説得力のある実例として、Bakstage.AIとOvumヘルスという2つのスタートアップ企業間の最近のコラボレーションが挙げられます。

IBM Build Partner Advisory Boardのネットワーキング・イベントで会合した後、両社はユーザー・エクスペリエンスをAIで向上させるという共通の目標を掲げました。そこで専門家はIBMと連携し、watsonx.aiをBakstageのAIで強化されたビデオチャットプラットフォームとOvum社の臨床的見識を組み合わせたソリューションに統合するパートナーシップを模索し始め、最終的には患者のヘルスに関する洞察が提供され、臨床ガイドラインの遵守が確保されて、高度なパーソナライズ・ケアが提供されるようになりました。

Shashank Singh氏が設立されたBakstage.AIは、AIを活用した人間中心のビデオコミュニケーション・プラットフォームを通じて、販売とカスタマー・サービスを再定義する上で極めて重要な役割を果たしています。同社のAIエージェントは人間や他のAIエージェントとシームレスに連携し、1対1のライブ動画コミュニケーションを実現しています。IBMのwatsonx.aiを取り入れることで、Bakstage のビデオ・コンシェルジュは進化し、AIを含む主要な機能や感情分析などの高度な機能を導入しました。これらの開発は、顧客とのやり取りを豊かにしただけでなく、CMS（Centers for Medicare and Medicaid Services）ガイドラインに沿ったアセスメントに貴重な洞察も提供しました。

並行して、昇進に焦点を当てたテレヘルス・プロバイダーであるOvum Healthは、妊婦がアクセスしやすい、パーソナライズされた妊娠前、出産前、出産後のケアを提供することに尽力してきました。Ovum Healthの臨床医は、Bakstageの機能のメリットを受け、患者とのより魅力的な対面でのやり取りを可能にし、患者の満足度と診察の深さを高めることを目指しています。

その影響は本物です。Ovum HealthのCEOであるAlice Crisci氏は、Bakstage.AIを統合して以来、無料のライブ看護コンサルテーションの無断欠席率が70％から10％未満にまで低下し、有料患者へのコンバージョン率は77％に上昇したと語りました。この統合により、患者のアクセスと信頼が向上しただけでなく、顧客獲得コストも156米ドルから56米ドルへ大幅に削減されました。

感情分析の主要な機能は計り知れない価値をもたらします。Ovum Healthは、ビデオ通話中に患者と医療従事者の両方の感情を追跡することができ、感情的な口調やケアの質に関する強力な洞察を提供しています。これにより、有料患者のポジショニングと患者エクスペリエンスが大幅に向上しました。

同社の臨床医は、患者データから深い洞察を導き出し、より正確な診断とカスタマイズされた治療計画を策定することができます。Ovum Healthの不妊治療専門医であるLaurence A. Jacos医師は、このテクノロジーによって患者へのケアがより人間的なものになったと説明しています。患者との電話中にコンピューターでメモを取ることに集中する必要がなくなり、質の高い対面での会話に完全に集中できるようになったからです。さらに、Bakstageのプラットフォームは、臨床医が広範なヘルスデータから教訓を学び、臨床上の能力と知識を洗練させるためのトレーニングを促進します。Ovum Healthの臨床オペレーション責任者であるLauren Haring氏は、臨床医のオンボーディング、拡張、性能のモニタリングにおけるBakstageの価値について語ります。これにより、臨床医のセッションを監査して優秀なパフォーマーを特定し、的を絞った学習機会を促進することができます。