IBM、IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRCを2年連続で受賞

IDC社の調査結果によると、世界の企業の50％以上が、AI/MLを活用した分析、高度なレポート作成、より深いエコシステムの統合などの分野を重視し、今後12カ月間でSaaSベースのFinancial GRCアプリケーションへの支出を増やすことを予定しています。IBMは、オートメーション、クラウドネイティブ・アーキテクチャー、リスク・インテリジェンスを組み合わせて、お客様がコンプライアンスを加速し、意思決定を強化できるよう、これらの分野で戦略的な投資を続けています。

IDC社が指摘するように、IBMの顧客は、すべての主要カテゴリーで平均以上の評価を獲得し、特にAI駆動型の機能、統合の容易さ、データ管理の性能に高い評価を与えています。この継続的な卓越性は、テクノロジーとイノベーションを顧客の成果に合わせるというIBMの絶え間ないコミットメントを示しています。