IBM、IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRCを2年連続で受賞
IBMは、財務ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）部門でIDC 2025 SaaS Customer Satisfaction（CSAT）賞を受賞し、2年連続でこの賞を受賞しています。
この評価は、昨年のIDC 2024 SaaS CSAT Awardに続きました。これは、複雑化する財務環境において組織がリスクと規制遵守を効果的に管理できるようにする、信頼性の高いAI駆動型のデータセキュアなSaaSソリューションを提供するIBMの一貫した能力を再確認するものであると考えています。
IDC SaaS Path Survey 2025は、世界2,900以上の組織を調査し、30以上のメトリクスで満足度を測定しました。IBMは、Financial GRCベンダーの中で最も高いスコアを獲得したグループに再びランクインしました。お客様からは以下の点が評価されています。
IDC社の顧客満足度レーダー・チャート（図1、レポートの1ページ）に示されているように、IBMは、特に製品の信頼性、AI駆動型のイノベーション、業界の専門知識において、ほぼすべての側面で競合他社の平均を上回っています。
IDC社の調査結果によると、世界の企業の50％以上が、AI/MLを活用した分析、高度なレポート作成、より深いエコシステムの統合などの分野を重視し、今後12カ月間でSaaSベースのFinancial GRCアプリケーションへの支出を増やすことを予定しています。IBMは、オートメーション、クラウドネイティブ・アーキテクチャー、リスク・インテリジェンスを組み合わせて、お客様がコンプライアンスを加速し、意思決定を強化できるよう、これらの分野で戦略的な投資を続けています。
IDC社が指摘するように、IBMの顧客は、すべての主要カテゴリーで平均以上の評価を獲得し、特にAI駆動型の機能、統合の容易さ、データ管理の性能に高い評価を与えています。この継続的な卓越性は、テクノロジーとイノベーションを顧客の成果に合わせるというIBMの絶え間ないコミットメントを示しています。
これは、IDC MarketScape：Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessmentで当社がリーダーとして認められたことに続くものです。
レポートでは、「IBMのOpenPagesは、成熟したGRC組織が利用できる主要な機能を備えた包括的な組織横断型GRC機能を提供します」と評価されています。IDC社からのこれらの評価は、Financial GRCソフトウェアランドスケープ全体における顧客満足度と機能の両方におけるIBMのエンド・ツー・エンドのリーダーシップを強調するものであると考えています。
IBMでは、これらの賞は単に当社のテクノロジーを反映するだけでなく、世界中のお客様と共有する信頼とコラボレーションの反映でもあります。すべての実装、すべての最適化、AI駆動型の機能強化は、組織がコンプライアンスを超えて、ガバナンスとリスク管理を戦略的優位性に変えるのを支援するように設計されています。
お客様の信頼と継続的なパートナーシップ、そして卓越性への揺るぎない取り組みを認めてくれたIDC社に感謝します。
IDC SaaS CSAT Awardは、世界中の2,900を超える組織の回答に基づいて、各市場で最高の顧客満足度を獲得した主要なサービス型ソフトウェア・ベンダーを表彰するものです。信頼性、使いやすさ、イノベーション、サポート、価値の実現など、製品の使用、実装、ベンダーとの関係の側面にわたる30以上のパフォーマンスメトリクスを網羅しています。