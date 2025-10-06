IBMは、IT運用チームが複雑な環境全体で最適なパフォーマンス、レジリエンス、支出を確保できるように、オブザーバビリティー機能を強化しています。
コストの上昇、サイバー・リスクの増大、無秩序なハイブリッド環境、AIの導入による急速な変化により、IT運用はスピード、レジリエンス、効率性のバランスを取る作業に変わりました。
企業は現在、ハイブリッドクラウドとAIワークロード全体で何千ものアプリケーションを操作しています。多くのチームにとって、この規模の複雑さは手作業だけでは管理できません。AIは便利なものから、必要不可欠なものへと移行しました。チームが使用しているツールに直接組み込むことで、データ、人、ワークフロー全体のサイロを解消し、パフォーマンス、コスト、リスク、コンプライアンスをシームレスに可視化できるため、運用を簡素化し、迅速に動き、リスクを軽減することができます。
オブザーバビリティー機能を強化するこの戦略の中心にあるのは、IBM Instana、Turbonomic、Concertなどにまたがる統合されたインテリジェントなオブザーバビリティー・エクスペリエンスです。
この共有エクスペリエンスは設計段階でモジュール化されており、組織は現在必要なものを採用し、要件の進化に応じて拡張できます。IBMは、オブザーバビリティー、リソースの最適化、コンプライアンス、自動化を１つの接続されたエクスペリエンスに統合することで、チームが事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型のイノベーションへと移行し、アプリケーションがレジリエントかつ効率的で、ビジネス目標に沿った状態を維持できるように支援します。
共有エクスペリエンスの主な機能は次のとおりです。
IT運用に対するリスクは高まっています。Forresterの報告によると、米国の技術意思決定者の77%が、持続不可能なコスト、配信の遅延、セキュリティー・リスクの増大を引き起こす「中程度から大規模」なレベルのテクノロジーの無秩序な拡散を認識しています（ Forrester、2024年）。また、ダウンタイムにより企業は1時間あたり 100万ドル以上の損失を被る可能性があります（ITIC、2024年）。
組織が必要としているのはポイント・ツールだけではありません。オブザーバビリティー、最適化、レジリエンスが連携したエクスペリエンスが必要です。IBMは、AIを日常的な運用に埋め込み、ITコストの削減、コストの管理、レジリエンスの自動化、イノベーションの加速を実現します。
IBM Observability は、次の機能を提供することで他社製品と一線を画しています。
これらの機能を組み合わせることで、運用が簡素化され、IT部門は単にコントロールを維持するだけでなく、測定可能なビジネス価値を推進できるようになります。
これはIT運用を超えたものです。AIを活用した運用インテリジェンスが、Instana、Turbonomic、Concertなどを統合したインテリジェントなオブザーバビリティー・エクスペリエンスを通じて提供されます。あらゆる段階でサポートが伴います。
IBM Observabilityが組織の複雑性の簡素化とレジリエンスの拡張にどのように役立つかをご覧ください。または、IBM営業担当員にお問い合わせください。