オブザーバビリティー機能を強化するこの戦略の中心にあるのは、IBM Instana、Turbonomic、Concertなどにまたがる統合されたインテリジェントなオブザーバビリティー・エクスペリエンスです。

この共有エクスペリエンスは設計段階でモジュール化されており、組織は現在必要なものを採用し、要件の進化に応じて拡張できます。IBMは、オブザーバビリティー、リソースの最適化、コンプライアンス、自動化を１つの接続されたエクスペリエンスに統合することで、チームが事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型のイノベーションへと移行し、アプリケーションがレジリエントかつ効率的で、ビジネス目標に沿った状態を維持できるように支援します。

共有エクスペリエンスの主な機能は次のとおりです。

共有インテリジェンスと連携 ：統一されたデータ層、シングル・サインオンのシームレスなナビゲーションとUI、一貫したワークフローにより、ツール間でチームをつなぎます。

：統一されたデータ層、シングル・サインオンのシームレスなナビゲーションとUI、一貫したワークフローにより、ツール間でチームをつなぎます。 エンドツーエンドのオブザーバビリティー ：IT部門は、分散サービス、AIベースのアプリケーション、インフラストラクチャー、ネットワーク全体を詳細に可視化し、問題をより迅速に検知して解決できます。

：IT部門は、分散サービス、AIベースのアプリケーション、インフラストラクチャー、ネットワーク全体を詳細に可視化し、問題をより迅速に検知して解決できます。 コストに合わせたパフォーマンス保証 ：組織はパフォーマンスと効率性のバランスをとり、ビジネス・アプリケーションが過剰な支出をすることなくKPIを達成できるようにします。

：組織はパフォーマンスと効率性のバランスをとり、ビジネス・アプリケーションが過剰な支出をすることなくKPIを達成できるようにします。 レジリエンス、リスク、コンプライアンス ：チームは事前対応型の保護手段とインテリジェントな自動化のメリットを享受し、コンプライアンスを簡素化しながらリスクを軽減できます。

：チームは事前対応型の保護手段とインテリジェントな自動化のメリットを享受し、コンプライアンスを簡素化しながらリスクを軽減できます。 エージェント型AIの運用 ：エージェント型AIは、コンテキストに応じた知見、事前対応型の検知、自動修復を大規模に実現します。

：エージェント型AIは、コンテキストに応じた知見、事前対応型の検知、自動修復を大規模に実現します。 AI支援：ツール全体に組み込まれたAI駆動型の機能で、コンテキストに応じたガイダンスを提示し、次の最適なステップを提案し、大規模な解決を簡素化します。

IT運用に対するリスクは高まっています。Forresterの報告によると、米国の技術意思決定者の77%が、持続不可能なコスト、配信の遅延、セキュリティー・リスクの増大を引き起こす「中程度から大規模」なレベルのテクノロジーの無秩序な拡散を認識しています（ Forrester、2024年）。また、ダウンタイムにより企業は1時間あたり 100万ドル以上の損失を被る可能性があります（ITIC、2024年）。

組織が必要としているのはポイント・ツールだけではありません。オブザーバビリティー、最適化、レジリエンスが連携したエクスペリエンスが必要です。IBMは、AIを日常的な運用に埋め込み、ITコストの削減、コストの管理、レジリエンスの自動化、イノベーションの加速を実現します。