静的なダッシュボードから先見的なアクションまで：Db2 Intelligence Centerの進化

Db2 Intelligence Centerは、リリースからわずか3か月で、データベース管理者（DBA）が日々の業務を遂行するために使用するコントロール・プレーンになりました。各リリースは、AIを活用した先見的な管理に向けて明確な勢いをもたらしました。

リリース時には、複数のデータベースにわたるパフォーマンス、ストレージ、データベース・ワークロードをカバーする50以上の主要なメトリクスを備えたカスタム・モニタリングを導入し、データベース管理者向けの統一されたビューを構築しました。このような基盤の上に、Db2 Intelligence Centerの新バージョンをリリースし、以下のような一連の主要なアップデートを提供します。

インデックス影響分析： クエリー・チューニングは常にバランスを取る必要がある作業です。1つのインデックスにより、あるクエリーが高速化されても、別のクエリーの効率が低下する可能性があります。インデックス影響分析を使用すると、データベース管理者は選択したクエリーの種類と期間にわたってインデックス作成の決定を評価し、変更が本番環境に適用される前に、どのワークロードが影響を受けるかを正確に確認できます。つまり、ロールバックが必要な回帰が減少し、データに基づくチューニングの決定が高速化され、複雑な環境でもワークロードの安定性が向上します。

1つのビューでエンドツーエンドの統合複製管理： 断片化されたツールを使用すると、トラブルシューティングが遅くなります。新しい複製コンソールでは、セットアップ、監視、管理が1か所にまとめられています。単一画面か複製セットを作成し、ソースとターゲットを定義し、正常性をエンドツーエンドで監視できます。

監視範囲の拡大： 可用性、パフォーマンス、ワークロードの動作全体にわたる64の追加シグナルが比類ない可視性を実現します。

パラメーターを手軽に設定： データベースをワークロードのニーズに合わせて維持するには、多くの場合、コマンド・ラインや別のツールの操作が必要になります。Intelligence Centerでは、コンソールで構成パラメーターを直接表示、編集できるようになり、ワークロード固有のチューニングを1か所で行い、手動の設定ミスによるダウンタイムのリスクが低減し、透明性の高い、AIを活用した推奨事項をお客様の環境に合わせて調整することができます。

信頼できるセキュアなプラットフォームを実現するセキュリティー強化：企業は、パフォーマンスだけでなく、安全で信頼できるセキュアなソリューションを必要としています。9月のアップデートでは、Azure Entra ID、ロールとグループ認証のための多要素認証（MFA）、および認証情報管理のためのHashiCorp統合により、ガバナンスとコンプライアンスが強化されています。これらの機能強化により、IBMはデータベース管理者にとって最も助けになる管理の簡素化、事前対応によるパフォーマンス、エンタープライズ・グレードのセキュリティーを提供し続けます。

これらの機能強化により、IBMはデータベース管理者にとって最も助けになる管理の簡素化、事前対応によるパフォーマンス、エンタープライズ・グレードのセキュリティーを提供し続けます。また、Db2 AIエージェントという、より大きな支援に向けた準備も整えられます。

IBMは、AI エージェント、およびダッシュボードやモニタリングを超えてDb2 DBAで新しい管理エクスペリエンスを提供する方法について、初期調査を行っています。初期のプロトタイプは、データベース運用の3つの重要な領域に焦点を当てました。

よりスマートなパフォーマンスのトラブルシューティング： データベース管理者にとってパフォーマンスの低下は最大の時間要因であり、データベース管理者の62％がパフォーマンスのトラブルシューティングが最も時間のかかる作業であると指摘しています。*Db2 AIエージェントは信号を自動的に関連付け、何が変更されたかを説明するので、チームは数時間ではなく数分で根本原因を特定できます。

正常性と変更の先見的な診断 ：緊急対応を減らす最善の方法は、問題が大きくなる前に前に阻止することです。Db2 AIエージェントは、ワークロード・パターン、リソース・ベースライン、構成変更を継続的にスキャンして、リスクに先見的にフラグを立てるので、計画された作業が計画外インシデントに先んじて実行されます。

知識と会話による支援：データベース管理者は、ツール間でメトリクスと文書をまとめる必要がなくなりました。自然言語クエリーを使用することで、Db2 AIエージェントはデータに裏付けられた正確な回答を一か所で返し、手作業の手間を何時間も節約します。

最終的に、この進歩により、最も重要なもの、つまりスピード、セキュリティー、簡素化が実現します。データベース管理者はより迅速に復旧を行い、トラブルシューティングに費やす時間を短縮できます。また、ITリーダーはより強力なガバナンスと信頼性を獲得し、開発者は重要なアプリケーションを中断せずに実行し続けるプラットフォームを構築できます。

Db2 AIエージェントのジャーニーを共に形作りたい場合は、早期アクセスにご注目ください。