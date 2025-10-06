静的なダッシュボードから先見的なアクションまで：Db2 Intelligence Centerの進化

IBMは今年初め、企業が保有する一連のDb2データベースを単一の統合ビューで確認できるように設計された、次世代のAI搭載データベース管理コンソール、Db2 Intelligence Centerををリリースしました。高度な監視から組み込みのクエリー・チューニングと自動化に至るまで、Intelligence Centerはシンプルな原則に基づいて構築されています。データベース管理者は、重要なワークロードをただ実行し続けるために、脆弱なスクリプトや複数の分断されたツールを操作する必要はありません。
2025年6月の発売以来、IBMは革新を続けてきました。Db2 Intelligent Centerの最新アップデートでは、可視性、制御、ガバナンスが拡張され、企業にとってDb2管理がよりシンプル、スマート、かつ安全になりました。
Db2 Intelligence Centerは、リリースからわずか3か月で、データベース管理者（DBA）が日々の業務を遂行するために使用するコントロール・プレーンになりました。各リリースは、AIを活用した先見的な管理に向けて明確な勢いをもたらしました。
リリース時には、複数のデータベースにわたるパフォーマンス、ストレージ、データベース・ワークロードをカバーする50以上の主要なメトリクスを備えたカスタム・モニタリングを導入し、データベース管理者向けの統一されたビューを構築しました。このような基盤の上に、Db2 Intelligence Centerの新バージョンをリリースし、以下のような一連の主要なアップデートを提供します。
これらの機能強化により、IBMはデータベース管理者にとって最も助けになる管理の簡素化、事前対応によるパフォーマンス、エンタープライズ・グレードのセキュリティーを提供し続けます。また、Db2 AIエージェントという、より大きな支援に向けた準備も整えられます。
IBMは、AI エージェント、およびダッシュボードやモニタリングを超えてDb2 DBAで新しい管理エクスペリエンスを提供する方法について、初期調査を行っています。初期のプロトタイプは、データベース運用の3つの重要な領域に焦点を当てました。
最終的に、この進歩により、最も重要なもの、つまりスピード、セキュリティー、簡素化が実現します。データベース管理者はより迅速に復旧を行い、トラブルシューティングに費やす時間を短縮できます。また、ITリーダーはより強力なガバナンスと信頼性を獲得し、開発者は重要なアプリケーションを中断せずに実行し続けるプラットフォームを構築できます。
Db2 AIエージェントのジャーニーを共に形作りたい場合は、早期アクセスにご注目ください。
Db2では、数十年にわたる企業の信頼と、新しいAI搭載のパフォーマンス、インテリジェントな自動化、エンタープライズ・グレードのガバナンスを組み合わせています。最新のイノベーションにより、Db2は、常時稼働の可用性、エンタープライズ・グレードのガバナンス、リアルタイムで適応する先見的な運用など、企業が最新のデータベースに期待できることの基準を引き上げ続けています。
