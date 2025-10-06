AI（人工知能） ITの自動化

最新のDb2アップデートでエンタープライズ・データ管理用にAIを進化させる

TechXchange 2025では、企業が将来に備えながら今日のモダナイゼーションの実現するのに役立つ、Db2の最新のイノベーションを紹介します。

今日の企業は容赦ないプレッシャーに直面しています。データ量は増え続け、ワークロードはより複雑になり、AI によって企業の競争方法が変わりつつあります。これらの課題に対処するには、単なるデータベースだけではなく、パフォーマンスが高く、安全で、管理された大規模な最新のAI搭載基盤が必要です。

Db2の新機能とは

Db2 12.1.3の機能強化

次のDb2リリース、12.1.3では、ミッションクリティカルなデータ集約型ワークロード向けに構築されたAI対応エンタープライズ・データベースとして、Db2の機能を拡張します。このアップデートでは、次の3つの領域で大きな進歩を遂げました。

  • AIアプリの開発：新しいベクトル・データ型をベースとしたベクトル機能がユーティリティ、外部テーブル、ルーチンに拡張され、構造化データと非構造化データの両方で高性能AIと分析が実現します。Db2 12.1.3PythonフレームワークであるLangChainとLlamaIndex用のネイティブ・コネクターも提供されているため、AIアプリ開発者は、一般的なAIツールをDb2にシームレスに接続して、チャットボットやナレッジ検索システムなどの検索拡張生成（RAG）アプリケーションを迅速に構築できます。

  • エンタープライズ・グレードの拡張性：IBM Db2 pureScaleは、24時間年中無休のアップタイムとデータ損失ゼロが求められる、ミッションクリティカルな大容量トランザクション・システムを実行する企業に、比類ない高可用性と拡張性をもたらします。最新の機能強化では、混合トポロジーの HADR サポート、ダウンレベルのバックアップ・イメージを使用して環境をアップグレードまたは復元する機能、ネットワーク性能を最大40%向上させるAWS Elastic Fabric Adapter（EFA）の改善により、pureScale のレジリエンスが強化されます。*AWSとAzureで地理的に分散したクラスターをサポートすることで、最小限のレイテンシーでグローバルな常時稼働のデプロイメントが可能になります。

  • 準備万端でセキュア：可用性とセキュリティーの向上により、Db2の大規模な運用がより簡単かつ安全になりました。主な特長としては、アップタイムを最大化するためのグローバル・インデックスを使用した範囲パーティション・テーブルのオンライン再編成、問い合わせの最適化を簡素化するためのSQLステートメント・プロファイルの自動作成、JDBCラッパーを使用したデータソースとしてのApache Cassandraへのフェデレーションなどがあります。組み込みのUUID生成機能により、アプリケーション・ワークフローにおける安全なID作成を簡素化できます。監査ログをCSVファイルとしてクラウド・オブジェクト・ストレージにエクスポートできるようになり、SIEMツールや分析プラットフォームとの統合が簡単にできるようになりました。監査データにすばやくアクセスすることで、コンプライアンスとフォレンジックが簡素化され、クラウド内のセキュリティー・イベントをより迅速に分析できるようになります。

これらの機能強化により、ダウンタイムが短縮され、開発者の生産性が向上し、企業はAI駆動型アプリケーションを構築するためのより安全でスケーラブルな基盤を手に入れることができ、Db2がエンジン内で AI を直接使用してパフォーマンスと信頼性を実現する方法が示されます。2025年11月5日のDb2バージョン12.1.3の一般提供をお待ちいただき、Db2の可能性を最大限に探求してください。

Db2 Intelligence Center

リリースからわずか3か月で、Intelligence CenterはDb2管理のコントロール・プレーンとして定着しました。最新リリースでは、トラブルシューティングの手間を減らし、データベース管理者にさらに先見的なコントロールを提供することを目的とした、第2の革新の波をもたらしました。主な特長は次のとおりです。

  • インデックス影響分析を使用した、よりスマートな性能調整
  • 統合Replication Console
  • 数十の新しい信号による監視範囲の拡大
  • パラメーターを手軽に設定
  • 強化されたセキュリティーとコンプライアンスの機能

これらのアップデートより、Db2のエンタープライズ・グレードの信頼性の基盤が拡張され、AIを活用した管理、統合監視、信頼性の高いセキュリティーが実現します。これらはまた、知見が先見的に現れ、管理がよりシンプル、スマート、セキュアになる、Db2のエージェント型の未来に向けた第一歩を示しています。早期アクセスとDb2のエージェント型進化を形成する機会にご期待ください。

「Db2は、従来の企業ニーズとAIおよびハイブリッド・データに関する新しい需要の両方を満たすために進化し続けています」と、Moor Insights & Strategy社のRobert Kramer氏とPatrick Moorhead氏は語ります。「そのアーキテクチャーは、可用性、整合性、性能、AIという今日の重要な優先事項を中心に構築されており、チームがより少ない労力で増大するデータの複雑性に対処できるように支援しています」

世界中のミッションクリティカルな業務向けに構築

Db2は、数十年にわたる企業の信頼と、新しいAI搭載の性能、インテリジェントな自動化、エンタープライズ・グレードのガバナンスを組み合わせたものです。12.1.3では、Intelligence Centerの最新のイノベーションにより、Db2は現代のデータベースに企業が求める基準を引き続き高めています。常時稼働の可用性、エンタープライズ・グレードのガバナンス、そしてリアルタイムに適応する先見的な運用を実現します。

これは、前バージョン12.1.2との比較に基づいています。

