最新のDb2アップデートでエンタープライズ・データ管理用にAIを進化させる

TechXchange 2025では、企業が将来に備えながら今日のモダナイゼーションの実現するのに役立つ、Db2の最新のイノベーションを紹介します。
今日の企業は容赦ないプレッシャーに直面しています。データ量は増え続け、ワークロードはより複雑になり、AI によって企業の競争方法が変わりつつあります。これらの課題に対処するには、単なるデータベースだけではなく、パフォーマンスが高く、安全で、管理された大規模な最新のAI搭載基盤が必要です。
次のDb2リリース、12.1.3では、ミッションクリティカルなデータ集約型ワークロード向けに構築されたAI対応エンタープライズ・データベースとして、Db2の機能を拡張します。このアップデートでは、次の3つの領域で大きな進歩を遂げました。
これらの機能強化により、ダウンタイムが短縮され、開発者の生産性が向上し、企業はAI駆動型アプリケーションを構築するためのより安全でスケーラブルな基盤を手に入れることができ、Db2がエンジン内で AI を直接使用してパフォーマンスと信頼性を実現する方法が示されます。2025年11月5日のDb2バージョン12.1.3の一般提供をお待ちいただき、Db2の可能性を最大限に探求してください。
リリースからわずか3か月で、Intelligence CenterはDb2管理のコントロール・プレーンとして定着しました。最新リリースでは、トラブルシューティングの手間を減らし、データベース管理者にさらに先見的なコントロールを提供することを目的とした、第2の革新の波をもたらしました。主な特長は次のとおりです。
これらのアップデートより、Db2のエンタープライズ・グレードの信頼性の基盤が拡張され、AIを活用した管理、統合監視、信頼性の高いセキュリティーが実現します。これらはまた、知見が先見的に現れ、管理がよりシンプル、スマート、セキュアになる、Db2のエージェント型の未来に向けた第一歩を示しています。早期アクセスとDb2のエージェント型進化を形成する機会にご期待ください。
「Db2は、従来の企業ニーズとAIおよびハイブリッド・データに関する新しい需要の両方を満たすために進化し続けています」と、Moor Insights & Strategy社のRobert Kramer氏とPatrick Moorhead氏は語ります。「そのアーキテクチャーは、可用性、整合性、性能、AIという今日の重要な優先事項を中心に構築されており、チームがより少ない労力で増大するデータの複雑性に対処できるように支援しています」
Db2は、数十年にわたる企業の信頼と、新しいAI搭載の性能、インテリジェントな自動化、エンタープライズ・グレードのガバナンスを組み合わせたものです。12.1.3では、Intelligence Centerの最新のイノベーションにより、Db2は現代のデータベースに企業が求める基準を引き続き高めています。常時稼働の可用性、エンタープライズ・グレードのガバナンス、そしてリアルタイムに適応する先見的な運用を実現します。
これは、前バージョン12.1.2との比較に基づいています。