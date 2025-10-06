最新のDb2アップデートでエンタープライズ・データ管理用にAIを進化させる

リリースからわずか3か月で、Intelligence CenterはDb2管理のコントロール・プレーンとして定着しました。最新リリースでは、トラブルシューティングの手間を減らし、データベース管理者にさらに先見的なコントロールを提供することを目的とした、第2の革新の波をもたらしました。主な特長は次のとおりです。

インデックス影響分析を使用した、よりスマートな性能調整

統合Replication Console

数十の新しい信号による監視範囲の拡大

パラメーターを手軽に設定

強化されたセキュリティーとコンプライアンスの機能

これらのアップデートより、Db2のエンタープライズ・グレードの信頼性の基盤が拡張され、AIを活用した管理、統合監視、信頼性の高いセキュリティーが実現します。これらはまた、知見が先見的に現れ、管理がよりシンプル、スマート、セキュアになる、Db2のエージェント型の未来に向けた第一歩を示しています。早期アクセスとDb2のエージェント型進化を形成する機会にご期待ください。

「Db2は、従来の企業ニーズとAIおよびハイブリッド・データに関する新しい需要の両方を満たすために進化し続けています」と、Moor Insights & Strategy社のRobert Kramer氏とPatrick Moorhead氏は語ります。「そのアーキテクチャーは、可用性、整合性、性能、AIという今日の重要な優先事項を中心に構築されており、チームがより少ない労力で増大するデータの複雑性に対処できるように支援しています」