IBMは、Db2およびDb2 Warehouse on Cloudの既存のメリットをベースにした革新的なソリューションであるBring Your Own Cloud(BYOC)モデルを使用した、IBM Db2およびDb2 Warehouse SaaS on Azureの提供を開始することを発表しました。これは2025年6月17日に一般公開されます。