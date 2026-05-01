エンタープライズAIとレジリエントなオペレーションをIBM Db2 12.1.5で推進

Db2 12.1.5は、DiskANNを利用したベクトルインデクシングをデータベースエンジンにもたらし、セマンティック検索、レコメンデーションエンジン、検索拡張生成（RAG）などのAIユースケースの高速でスケーラブルな類似性検索を可能にします。

AIワークフローをさらに簡素化するために、Db2では外部AIモデルとのネイティブ統合が可能です。開発者は、watsonx.aiおよびOpenAI互換のエンジンからモデルを登録し、TO_EMBEDDINGやTEXT_GENERATIONなどのSQL関数を使用して直接呼び出すことができます。これにより、アプリケーションはデータベースの外にデータを移動することなく埋め込みとテキストを生成できるため、レイテンシー、複雑さ、セキュリティー・リスクが軽減されます。

これらの機能を組み合わせることで、Db2は、個別のベクトル・データベースや複雑なデータ・パイプラインを必要とせずに、トランザクション、分析、およびAIワークロードに最適なAIデータ・プラットフォームとして位置付けられます。