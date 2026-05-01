エンタープライズAIとレジリエントなオペレーションをIBM Db2 12.1.5で推進

Db2 12.1.5は2026年6月9日にリリースされる予定です。最新のMod Packは、組織がAI駆動型アプリケーションを拡張しながら、ミッションクリティカルなワークロードに必要なパフォーマンス、可用性、セキュリティーを維持するように設計されています。
このリリースは、Db2 12.1 AI基盤に基づいて構築されており、ベクターデータのインデックス作成、外部AIモデルとのより深い統合、高可用性、セキュリティー、運用効率にわたる広範な機能強化を導入します。
Db2 12.1.5は、DiskANNを利用したベクトルインデクシングをデータベースエンジンにもたらし、セマンティック検索、レコメンデーションエンジン、検索拡張生成（RAG）などのAIユースケースの高速でスケーラブルな類似性検索を可能にします。
AIワークフローをさらに簡素化するために、Db2では外部AIモデルとのネイティブ統合が可能です。開発者は、watsonx.aiおよびOpenAI互換のエンジンからモデルを登録し、TO_EMBEDDINGやTEXT_GENERATIONなどのSQL関数を使用して直接呼び出すことができます。これにより、アプリケーションはデータベースの外にデータを移動することなく埋め込みとテキストを生成できるため、レイテンシー、複雑さ、セキュリティー・リスクが軽減されます。
これらの機能を組み合わせることで、Db2は、個別のベクトル・データベースや複雑なデータ・パイプラインを必要とせずに、トランザクション、分析、およびAIワークロードに最適なAIデータ・プラットフォームとして位置付けられます。
Db2 12.1.5は高可用性とディザスター・リカバリーのデプロイメントの柔軟性が向上します。組織は、異なる地理的地域に3つ以上のスタンバイ、ワークロードをレポートする専用スタンバイ、およびグローバル展開のためのカスケードHADR構成を備えた、より高度なディザスター・リカバリーをデプロイできます。
統合されていないDb2スナップショットの自動アーカイブ・ログ・プルーニングにより、リカバリーに不要になったアーカイブ・ログを自動的に削除することでバックアップ管理が簡素化され、ストレージ消費と運用オーバーヘッドが削減されます。
このリリースでは、統合されたPacemakerクラスター・マネージャーにより、Db2 High Availabilityオートメーションも大幅に強化されました。
Db2 12.1.5にはGSKit 9が含まれ、コンプライアンス基準はFIPS 140-3に引き上げられ、暗号モジュールが厳格なセキュリティー要件を満たすことが保証されます。GSKit 9は、最新のキー・カプセル化メカニズムを完全にサポートし、従来型アルゴリズムと耐量子アルゴリズムの両方の使用をサポートして、差し迫った脅威からデータを保護し、将来の量子リスクに対して強化します。
セキュリティー強化には、SQLクエリーを使用してサーバー側のTLS証明書チェーン情報を簡単に取得するための新しいADMIN_GET_TLS_CERTインターフェースが含まれます。ユーザーは、サーバー証明書の有効期限を簡単に監視し、サーバーへの接続を継続できるように証明書を維持できます。最新のセキュリティーの最良実施例とコンプライアンス要件に準拠し、オンラインキー取得により、データベースをダウンタイムなしでJWT（JSON Web Token）署名検証キーを更新できるため、ローカルキーストアの管理にかかるユーザーの労力が軽減されます。制限付きファイルのアクセス権が拡張され、Db2ファイルのあらゆる場所で読み取り可能な設定と世界中で実行可能な設定がカバーされるようになり、データベース管理者がファイルへのアクセスを制御できるようになりました。Db2サーバーとデータベースの詳細をLDAPに登録する際、ユーザーはキー・データベースとスタッシュ・ファイルのクライアント・パスを指定できるようになり、クライアントの構成が簡素化されました。
これらの機能により、組織は管理オーバーヘッドを削減しながら、進化するコンプライアンス要件を満たせるようになります。
Db2 12.1.5は、2つのクラス最高のセルフホスト型外部検索エンジンであるOpenSearchとElasticsearchとの統合により、フルテキスト検索機能をモダナイズします。これにより、ユーザーはECMTS（Enterprise Content Management Text Search）エンジンから最新のOpenSearch/Elasticsearchテクノロジーへの移行を開始できるようになり、より優れた性能、拡張性の向上、継続的なオープンソースのイノベーションへのアクセスが可能になります。
このリリースでは、お客様は3つの検索エンジンすべてを使用してインデックス作成の性能をテストし、経時的にインデックスを移行できるようになります。ECMTSを用いたDb2テキスト検索機能はこのリリースで廃止され、次回リリースで廃止される予定です。
このリリースでは、RPMベース（Red Hat Package Manager）のインストールが導入され、デプロイメント、更新、依存関係管理に標準のLinuxツールを使用できるようになります。
プラットフォームのサポートは、リモート・テーブルスペースとデータレイク・ソフトウェアのPPCLE（Power Linux Little Endian）サポートによって拡張されました。Db2 12.1.5は、AIX上でのAWS SDKサポートも導入し、リモート・ストレージをエイリアス化してDb2から直接アクセスできるようにします。これにより、データ取り込み、ロード、バックアップ、ログ・アーカイブ、監査などのオペレーションに対して、AIXからAWS S3 Object Storageへのアクセスが最適化されます。
フェデレーテッド・システムでは、ソースド・ストアード・プロシージャーが、ソース・データベースで定義されたデフォルトのパラメーター値をサポートするようになりました。これにより、明示的なパラメーターのインプットの必要性が減り、リモート環境とフェデレーテッド環境全体で一貫した動作が保証され、全体的な使いやすさが向上します。
IBM Db2 12.1.5は、スキーマの進化、性能、監視全体でデータベース管理者のエクスペリエンスを向上させる新しい機能を導入します。
Db2 12.1.5は、バージョン12.1.4で追加された機能を基に、Datalakeテーブルに大幅な機能強化を導入します。これらの更新には、組み込みのIceberg RESTカタログとAzure ADLS Gen2ストレージのサポートが含まれており、最新のデータレイク・エコシステムとのシームレスな統合を可能にします。
組織は、ACIDコンプライアンスとエンタープライズ・グレードの性能のメリットを引き続き享受しながら、従来のDPFデプロイメントを拡張して、オープン・データ形式とIcebergオープン・テーブル形式で保存されたデータに直接アクセスできるようになりました。
Db2 12.1.5は、AI機能を企業データに直接導入するという明確な転換を示しており、断片化されたアーキテクチャーや複雑なデータ・パイプラインの必要性を減らしています。
Db2は、統合ベクトル検索、外部モデル・サポート、最新のデータ・アーキテクチャー、エンタープライズ・グレードのレジリエンスを組み合わせることで、組織が最もクリティカルなワークロードの制御を維持しながら、AI導入を加速できるように支援します。
IBM Db2 12.1.5は、Db2 12.1用のMod Packとして2026年6月9日にリリースされ、Fix Centralからダウンロードできます。