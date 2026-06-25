IBM® Db2 12.1.5一般提供開始：ミッションクリティカルなデータが既に存在する場所にAIを導入

Db2 12.1.5にはGSKit 9が含まれ、コンプライアンス基準はFIPS 140-3に引き上げられ、暗号モジュールが厳格なQuantumセキュリティー要件を満たすことが保証されます。GSKit 9は、最新のキー・カプセル化メカニズムを完全にサポートし、従来型アルゴリズムと耐量子アルゴリズムの両方の使用をサポートして、差し迫った脅威からデータを保護し、将来の量子リスクに対する耐性を強化します。

セキュリティー強化には、SQL Queryを使用してサーバー側のTLS証明書チェーン情報を簡単に取得するための新しいADMIN_GET_TLS_CERTインターフェースが含まれます。ユーザーは、サーバー証明書の有効期限を簡単に監視し、サーバーへの接続を継続できるように証明書を維持できます。最新のセキュリティーのベスト・プラクティスとコンプライアンス要件に準拠し、オンラインキー取得により、データベースをダウンタイムなしでJWT（JSON Webトークン）署名検証キーの更新が可能となり、ローカル・キーストアの管理にかかるユーザーの労力が軽減されます。制限付きファイルのアクセス権が拡張され、Db2ファイルのあらゆる場所で読み取り可能な設定と世界中で実行可能な設定がカバーされるようになり、データベース管理者がファイルへのアクセスを制御できるようになりました。Db2サーバーとデータベースの詳細をLDAPに登録する際、ユーザーはキー・データベースとスタッシュ・ファイルのクライアント・パスを指定できるようになり、クライアントの構成が簡素化されました。

これらの機能により、組織は管理オーバーヘッドを削減しながら、進化するコンプライアンス要件を満たせるようになります。