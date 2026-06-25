IBM® Db2 12.1.5一般提供開始：ミッションクリティカルなデータが既に存在する場所にAIを導入

Db2 12.1.5DiskANNベクトル・インデックス作成、ネイティブSQLベースのAIモデル呼び出し、FIPS 140-3準拠、HADRトポロジーの拡張、および一連の運用改善を実現します。
2026年6月25日、IBMはDb2 12.1.5の一般提供を発表しました（Linux、UNIX、Windows向け）。最新のMod Packは、組織がAI駆動型アプリケーションを開発できるように設計されており、ミッションクリティカルなワークロードに必要な性能、スケール、可用性、セキュリティーを維持しながら、開発を支援します。
このリリースは、Db2 12.1 AI基盤に基づいて構築されており、ベクターデータのインデックス作成、外部AIモデルとのより深い統合、高可用性、セキュリティー、運用効率にわたる広範な機能強化を導入します。
Db2 12.1.5にはGSKit 9が含まれ、コンプライアンス基準はFIPS 140-3に引き上げられ、暗号モジュールが厳格なQuantumセキュリティー要件を満たすことが保証されます。GSKit 9は、最新のキー・カプセル化メカニズムを完全にサポートし、従来型アルゴリズムと耐量子アルゴリズムの両方の使用をサポートして、差し迫った脅威からデータを保護し、将来の量子リスクに対する耐性を強化します。
セキュリティー強化には、SQL Queryを使用してサーバー側のTLS証明書チェーン情報を簡単に取得するための新しいADMIN_GET_TLS_CERTインターフェースが含まれます。ユーザーは、サーバー証明書の有効期限を簡単に監視し、サーバーへの接続を継続できるように証明書を維持できます。最新のセキュリティーのベスト・プラクティスとコンプライアンス要件に準拠し、オンラインキー取得により、データベースをダウンタイムなしでJWT（JSON Webトークン）署名検証キーの更新が可能となり、ローカル・キーストアの管理にかかるユーザーの労力が軽減されます。制限付きファイルのアクセス権が拡張され、Db2ファイルのあらゆる場所で読み取り可能な設定と世界中で実行可能な設定がカバーされるようになり、データベース管理者がファイルへのアクセスを制御できるようになりました。Db2サーバーとデータベースの詳細をLDAPに登録する際、ユーザーはキー・データベースとスタッシュ・ファイルのクライアント・パスを指定できるようになり、クライアントの構成が簡素化されました。
これらの機能により、組織は管理オーバーヘッドを削減しながら、進化するコンプライアンス要件を満たせるようになります。
Db2 12.1.5OpenSearchとElasticsearchという、業界最高水準の2つのセルフホスト型外部検索エンジンとの統合により、全文検索機能をモダナイズします。これは、ユーザーが普段行っているのと同じ方法で動作します。検索がネイティブテキスト検索、OpenSearch、Elasticsearchのいずれで行われる場合でも、コマンドとメソッドは同じです。これにより、ユーザーはネイティブのテキスト検索エンジンから最新のOpenSearchまたはElasticsearchテクノロジーへの移行を開始できます。新しい検索機能により、性能と拡張性が向上し、継続的なオープンソースのイノベーションにアクセスできるようになります。このリリースでは、お客様は3つの検索エンジンすべてを使用してインデックス作成の性能をテストし、経時的にインデックスを移行できるようになります。
新しいテキスト検索エンジンでは、高度な検索がすぐに使用可能です。単純な用語検索、正確なフレーズ検索、ワイルドカード検索、あいまい検索、近接検索、ブール検索、同義語検索に加え、このリリースで新機能した音声検索では、「Meyer」、「Mayer」、「Meier」といった表記がすべて一致するようになります。ユーザーは、デフォルトで大文字小文字を区別しない検索機能、CJKおよびその他の言語向けの言語処理機能、そして統合されたApache Tikaを通じてPDF、Word、Excel、ZIPファイルに対する豊富なドキュメント・サポートを利用できます。SSL認証による安全なHTTPS通信により、大規模な組織や企業向けの対応を維持します。
このリリースでは、RPMベース（Red Hat Package Manager）のインストールが導入され、デプロイメント、更新、依存関係管理に標準のLinuxツールを使用できるようになります。
プラットフォームのサポートは、リモート・テーブルスペースとデータレイク・ソフトウェアのPPCLE（Power Linux Little Endian）サポートによって拡張されました。Db2 12.1.5 Pacemakerは、AIX上でのAWS SDKサポートも導入し、リモート・ストレージをエイリアス化してDb2から直接アクセスできるようにします。これにより、データ取り込み、ロード、バックアップ、ログ・アーカイブ、監査などのオペレーションに対して、AIXからAWS S3 Object Storageへのアクセスが最適化されます。
フェデレーテッド・システムでは、ソースド・ストアード・プロシージャーが、ソース・データベースで定義されたデフォルトのパラメーター値をサポートするようになりました。これにより、明示的なパラメーターのインプットの必要性が減り、リモート環境とフェデレーテッド環境全体で一貫した動作が保証され、全体的な使いやすさが向上します。
IBM Db2 12.1.5は、スキーマの進化、性能、監視全体でデータベース管理者のエクスペリエンスを向上させる新しい機能を導入します。
Db2 12.1.5バージョン12.1.4で追加された機能をベースに、Db2のネイティブIcebergデータレイク・テーブルに大幅な機能強化を導入します。これらの更新には、組み込みのIceberg RESTカタログとAzure ADLS Gen2ストレージのサポートが含まれており、最新のデータレイク・エコシステムやハイパースケーラー・ネイティブのストレージとのシームレスな統合を可能にします。
組織は、ACIDコンプライアンスとエンタープライズ・グレードの性能のメリットを引き続き享受しながら、従来のDPFデプロイメントを拡張して、オープン・データ形式とIcebergオープン・テーブル形式で保存されたデータに直接アクセスできるようになりました。
Db2 12.1.5DiskANN搭載のベクター・インデックス作成をデータベース・エンジンに導入し、セマンティック検索、レコメンデーション・エンジン、検索拡張生成（RAG）などのAIユースケースで高速かつスケーラブルな類似性検索を可能にします。
AIワークフローをさらに簡素化するために、Db2では外部AIモデルとのネイティブ統合が可能です。開発者は、watsonx.aiおよびOpenAI互換のエンジンからモデルを登録し、TO_EMBEDDINGやTEXT_GENERATIONなどのSQL関数を使用して直接呼び出すことができます。これにより、アプリケーションはデータベースの外にデータを移動することなく埋め込みとテキストを生成できるため、レイテンシー、複雑さ、セキュリティー・リスクが軽減されます。
これらの機能を組み合わせることで、Db2は、個別のベクトル・データベースや複雑なデータ・パイプラインを必要とせずに、トランザクション、分析、およびAIワークロードに最適なAIデータ・プラットフォームとして位置付けられます。
Db2 12.1.5 Pacemakerは高可用性とディザスター・リカバリーのデプロイメントの柔軟性が向上します。組織は、異なる地理的地域に3つ以上のスタンバイ、ワークロードをレポートする専用スタンバイ、およびグローバル展開のためのカスケードHADR構成を備えた、より高度なディザスター・リカバリーをデプロイできます。
統合されていないDb2スナップショットの自動アーカイブ・ログ・プルーニングにより、リカバリーに不要になったアーカイブ・ログを自動的に削除することでバックアップ管理が簡素化され、ストレージ消費と運用オーバーヘッドが削減されます。
このリリースでは、統合されたPacemakerクラスター・マネージャーにより、Db2 High Availabilityオートメーションも大幅に強化されました。
Db2 12.1.5は、AI機能を大規模な組織や企業のデータに直接導入するという明確な転換を示しており、断片化されたアーキテクチャーや複雑なデータ・パイプラインの必要性を減らしています。
Db2は、統合ベクトル検索、外部モデル・サポート、最新のデータ・アーキテクチャー、エンタープライズ・グレードのレジリエンスを組み合わせることで、組織が最もクリティカルなワークロードの制御を維持しながら、AI導入を加速できるように支援します。
IBM® Db2 12.1.5は、Db2 12.1用のMod Packとして2026年6月25日にリリースされ、Fix Centralからダウンロードできます。