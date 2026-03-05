IBM Db2 12.1.4一般提供開始：運用上の摩擦を減らし、データ接続を拡張

Db2 12.1.4は、バックアップ、データ・プラットフォームの接続性、スキーマの進化、セキュリティーにわたる5つの主要な機能強化を提供し、チームがDb2環境のモダナイズを継続しながらオーバーヘッドなく運用できるようにします。
2026年3月5日、IBMはIBM Db2 12.1.4の一般提供を発表しました。Db2 12.1向けの最新のモドパックは、日常の運用上の摩擦を取り除き、最新のデータ・プラットフォームへの接続を拡張することに重点を置いており、チームによるデータ環境の管理と進化の方法を簡素化します。このアップデートは、IBM Db2 Genius Hubを含む最近のDb2の進歩に基づいて構築されており、プラットフォーム全体にわたるより深い組み込みAIの機能への進化を継続します。
12.1.3リリースで提供されたAI統合、可用性、拡張性の向上を基盤として、Db2 12.1.4はデータベース管理者（DBA）、プラットフォーム・チーム、データ・エンジニアがDb2を予測どおりに実行できるようにすると同時に、レイクハウス・アーキテクチャー、分散型データ・プラットフォーム、クラウドベースのコンプライアンス・ワークフローと簡単に統合できるようにするための的を絞った改善策です。
Db2 12.1.4は、バックアップ、データ・プラットフォームの接続性、スキーマの進化、セキュリティーにわたる5つの主要な機能強化を提供し、チームがDb2環境のモダナイズを継続しながらオーバーヘッドなく運用できるようにします。
組織がレイクハウス・アーキテクチャーや分散データ・プラットフォームを採用するにつれ、Db2環境では、既存のデプロイメント・モデルに変更を強制することなく、外部データ・システムと統合する必要性がますます高まります。Db2 12.1.4は、使い慣れたDb2の運用パターンを維持しながら、オープン・テーブル形式と外部プラットフォームへの接続を拡張します。Db2 12.1.4では以下のサポートが追加されます。
これらの機能強化により、Db2を最新のデータ・プラットフォームに簡単に接続できるようになり、ハイブリッドおよびレイクハウス・アーキテクチャーをサポートすると同時に、チームが新しいデータ・テクノロジーを独自のペースで導入できるようになります。
バックアップオペレーションはデータベースの信頼性にとって重要ですが、バックアップが頻繁で保存期間が長い環境では、履歴ファイルのメンテナンスによって不必要な競合が発生する可能性があります。Db2 12.1.4では、履歴ファイルのプルーニングをバックアップ実行パスから分離することで、これに対処します。
その結果、特に頻繁なバックアップや大規模な履歴ファイルが存在する環境で、バックアップの性能の一貫性と予測可能性が高まり、メタデータの保守は手動介入なしで安全に継続します。
スキーマの変更は、データ量が増加し、ビジネス要件が進化するにつれて、分析環境において一般的な要件となります。Db2 12.1.4では、列編成テーブルに対して、さらにインプレース・スキーマ変更を有効にすることで、スキーマの進化に伴う運用オーバーヘッドを削減します。
これらの機能強化により、大規模な分析テーブルでのスキーマの進化が容易になり、混乱を最小限に抑え、手動移行ワークフローの必要性が軽減されます。
組織では、保存、セキュリティー、コンプライアンスを目的として、クラウド・オブジェクト・ストレージでログを一元化するケースが増えています。Db2環境では、監査ワークフローをこれらのクラウド・ファーストの運用モデルに合わせて調整する必要があります。Db2 12.1.4では、監査機能を拡張してこのアプローチをサポートし、ログを保管する方法を変更することなく監査データへのより効率的なアクセスを可能にします。追加されたサポートには以下が含まれます。
Db2は、クラウド・オブジェクト・ストレージとより直接的に統合することで、最新のコンプライアンス・アーキテクチャーをサポートすると同時に、組織が監査証拠の収集とレポート作成を効率化できるように支援します。
Db2 12.1.4では、Red Hat Enterprise Linux 10のサポートは、シングルノードとデータベースパーティショニング機能（DPF）の両方のデプロイメントに対応しています。これにより、DPF環境を運用している組織は、スタンドアロン構成とパーティション化構成の両方でDb2の運用を継続しながら、新しいエンタープライズLinux標準を採用できます。
pureScale環境でのRHEL 10のサポートは、将来のモドパックで提供される予定です。
企業は、自律的に推論、計画、行動できるAI駆動型システムの導入を進化させています。組織がダッシュボードからエージェントへ移行するにつれて、データベースはそれらのエージェントにとって信頼の支えとなります。
Db2 12.1.4では、接続性を拡張して日常のオペレーションを簡素化しながら、運用上の摩擦を軽減する改善を提供することで、Db2を自律型データベースとして進化させ続けています。Db2は、常時稼働の信頼性、AI対応の性能、信頼できるセキュリティーを大規模に、組織がハイブリッド環境とクラウド環境にわたって、最もクリティカルなワークロードを自信を持って実行できるようにします。
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