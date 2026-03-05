IBM Db2 12.1.4一般提供開始：運用上の摩擦を減らし、データ接続を拡張

バックアップオペレーションはデータベースの信頼性にとって重要ですが、バックアップが頻繁で保存期間が長い環境では、履歴ファイルのメンテナンスによって不必要な競合が発生する可能性があります。Db2 12.1.4では、履歴ファイルのプルーニングをバックアップ実行パスから分離することで、これに対処します。

履歴ファイルのプルーニングは非同期で実行されるようになり、プルーニング・タスクの完了を待たずにバックアップが完了できるようになりました。プルーニングはバックグラウンドで独立して実行され、既存のバックアップ・スクリプトと手順は変更されずに機能し続けます。

その結果、特に頻繁なバックアップや大規模な履歴ファイルが存在する環境で、バックアップの性能の一貫性と予測可能性が高まり、メタデータの保守は手動介入なしで安全に継続します。