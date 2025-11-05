IBM Db2 12.1.3の一般提供開始：エンタープライズ・データ管理のためのAIの進化

2025年11月5日にリリースされた、IBM Db2 12.1.3の一般提供（GA）について発表できることを嬉しく思います。

ミッションクリティカルなデータ集約型ワークロード向けに構築されたDb2 12.1.3は、ハイブリッドおよびクラウド環境全体で運用の複雑さを軽減し、パフォーマンスを最適化しながら、より深いAI統合、エンタープライズ・グレードの拡張性、強化された可用性を実現します。