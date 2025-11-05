AI（人工知能） ITの自動化

IBM Db2 12.1.3の一般提供開始：エンタープライズ・データ管理のためのAIの進化

出版された 05 11月 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

2025年11月5日にリリースされた、IBM Db2 12.1.3の一般提供（GA）について発表できることを嬉しく思います。

ミッションクリティカルなデータ集約型ワークロード向けに構築されたDb2 12.1.3は、ハイブリッドおよびクラウド環境全体で運用の複雑さを軽減し、パフォーマンスを最適化しながら、より深いAI統合、エンタープライズ・グレードの拡張性、強化された可用性を実現します。

Db2 12.1.3の新機能

Db2 12.1.3は、AIアプリケーション開発の加速、エンタープライズの拡張性の強化、パフォーマンスの向上、ハイブリッド環境全体におけるセキュリティーと統合を強化する4つの主要な新機能を導入します。

1. AIアプリケーション開発の加速

Db2 12.1.3は、ベクトル機能を拡張し、主要なAIフレームワークとの統合を深め、Db2内でインテリジェントな生成AIアプリケーションをより迅速かつ容易に構築できるようにします。

  • Db2は、ユーティリティー、外部テーブル、ルーチンにわたってベクトル機能を拡張し、構造化データと非構造化データの両方で高性能のAIと分析を実現します。
  • Pythonフレームワークのネイティブ・コネクターLangChainおよびLlamaIndexを使用すると、開発者はデータを移動せずに、チャットボットや知識検索システムなどの検索拡張生成（RAG）アプリケーションを迅速に構築できます。

これらのイノベーションはAIをデータに近づけ、チームが迅速かつシンプルで、信頼性を備えたAI駆動型アプリケーションを構築およびデプロイできるようにします。

2. エンタープライズの拡張性とレジリエンスの強化

Db2は、24時間365日のアップタイムとデータ損失ゼロを必要とするミッションクリティカルな大容量トランザクション・システムを実行するエンタープライズに、比類のない信頼性と可用性を提供し続けています。Db2 pureScaleの最新の機能拡張により、そのレジリエンスと拡張性がさらに強化しました。

  • HADRを使用したpureScaleの混合トポロジー・サポートにより、プライマリー構成とスタンバイ構成が同一ではない場合でも、堅牢な災害復旧が可能になり、ダウンタイムが最小限に抑えられます。
  • ダウンレベルのバックアップ・イメージを使用してアップグレードまたは復元すると移行が簡素化され、DBAは自信を持ってシステムを進化させることができます。
  • AWS Elastic Fabric Adapter（EFA）の強化により、パフォーマンスが最大40％向上し、データ集約型のワークロードを加速します。*
  • Pacemakerを使用した地理的に分散されたpureScaleクラスター（GDPC）がオンプレミスでのデプロイメントでサポートされるようになりました。pureScaleを使用したGDPCでは、AWSとAzure上でマルチAZアクティブ/アクティブ・デプロイメントを可能にし、最小限のレイテンシーでグローバルなオペレーションを実現することもできます。

これらの機能により、Db2は、あらゆる環境で24時間365日で稼働する最もレジリエントなエンタープライズ・データベースとして強化されました。

3. パフォーマンスと可用性の向上

Db2 12.1.3は、パフォーマンスと可用性の向上により、アップタイムを最大化して手動でのチューニングを減らすことができます。

  • グローバル・インデックスを使用したレンジ・パーティション・テーブルのオンライン再編成機能により、メンテナンス中やスキーマ変更中も継続的な可用性が実現します。
  • SQLステートメント・プロファイルの自動作成機能により、DBAは最適化プロファイルを手動で生成する必要がなくなり、クエリーのチューニングが簡素化され、パフォーマンスが向上します。

これらの機能強化により、大容量ワークロードの最適なパフォーマンスを確保しながら、ダウンタイムと運用上のオーバーヘッドが削減されます。

4. セキュリティーと統合の強化

Db2 12.1.3は、コンプライアンスを簡素化し、多様な環境間での統合を拡張する新機能により、IBMの信頼性の高いデータ管理への取り組みを推進します。

  • クラウド向けの監査ロギング機能は、監査ログをCSV形式でエクスポートし、SIEMツールや分析プラットフォームと簡単に統合できるようにし、より迅速なセキュリティー・イベント分析を可能にします。
  • 組み込み型のUUID生成機能により、分散アプリケーションの安全なID作成が簡素化されます。
  • 強化されたdb2dartの診断および監視機能により、システムの正常性とパフォーマンスに関するより優れた洞察が得られ、プロアクティブな管理が実現します。
  • JDBCラッパーを介したApache Cassandraフェデレーションにより、Cassandraデータに対するSQLベースのクエリーが可能になり、ハイブリッド・データへのアクセスが統合されます。

これらの機能を組み合わせることで、ハイブリッド・データ・エコシステム全体で、より強力なガバナンス、より容易な監査、より優れた柔軟性が実現します。

世界中のミッションクリティカルなワークロード向けに構築

Db2 12.1.3は、12.1.2で導入されたAI搭載基盤を拡張し、エンタープライズが依拠する信頼性、パフォーマンス、可用性を維持しながら、AIをデータベース層のより深い部分に組み込みます。

このDb2のリリースにより、エンタープライズが最新のデータベースに期待できること、つまり常時稼働の信頼性、AI対応のパフォーマンス、信頼性の高いセキュリティーの大規模化に向けた水準を引き上げ続けています。

Db2 Community Editionを無料でダウンロードして、今すぐ始めましょう

最新の12.1.3についての資料はこちら
Db2 TechXchangeコミュニティに参加する

*これは以前のバージョン12.1.2との比較に基づくものです。

Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

