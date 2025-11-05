IBM Db2 12.1.3の一般提供開始：エンタープライズ・データ管理のためのAIの進化

2025年11月5日にリリースされた、IBM Db2 12.1.3の一般提供（GA）について発表できることを嬉しく思います。
ミッションクリティカルなデータ集約型ワークロード向けに構築されたDb2 12.1.3は、ハイブリッドおよびクラウド環境全体で運用の複雑さを軽減し、パフォーマンスを最適化しながら、より深いAI統合、エンタープライズ・グレードの拡張性、強化された可用性を実現します。
Db2 12.1.3は、AIアプリケーション開発の加速、エンタープライズの拡張性の強化、パフォーマンスの向上、ハイブリッド環境全体におけるセキュリティーと統合を強化する4つの主要な新機能を導入します。
Db2 12.1.3は、ベクトル機能を拡張し、主要なAIフレームワークとの統合を深め、Db2内でインテリジェントな生成AIアプリケーションをより迅速かつ容易に構築できるようにします。
これらのイノベーションはAIをデータに近づけ、チームが迅速かつシンプルで、信頼性を備えたAI駆動型アプリケーションを構築およびデプロイできるようにします。
Db2は、24時間365日のアップタイムとデータ損失ゼロを必要とするミッションクリティカルな大容量トランザクション・システムを実行するエンタープライズに、比類のない信頼性と可用性を提供し続けています。Db2 pureScaleの最新の機能拡張により、そのレジリエンスと拡張性がさらに強化しました。
これらの機能により、Db2は、あらゆる環境で24時間365日で稼働する最もレジリエントなエンタープライズ・データベースとして強化されました。
Db2 12.1.3は、パフォーマンスと可用性の向上により、アップタイムを最大化して手動でのチューニングを減らすことができます。
これらの機能強化により、大容量ワークロードの最適なパフォーマンスを確保しながら、ダウンタイムと運用上のオーバーヘッドが削減されます。
Db2 12.1.3は、コンプライアンスを簡素化し、多様な環境間での統合を拡張する新機能により、IBMの信頼性の高いデータ管理への取り組みを推進します。
これらの機能を組み合わせることで、ハイブリッド・データ・エコシステム全体で、より強力なガバナンス、より容易な監査、より優れた柔軟性が実現します。
Db2 12.1.3は、12.1.2で導入されたAI搭載基盤を拡張し、エンタープライズが依拠する信頼性、パフォーマンス、可用性を維持しながら、AIをデータベース層のより深い部分に組み込みます。
このDb2のリリースにより、エンタープライズが最新のデータベースに期待できること、つまり常時稼働の信頼性、AI対応のパフォーマンス、信頼性の高いセキュリティーの大規模化に向けた水準を引き上げ続けています。
*これは以前のバージョン12.1.2との比較に基づくものです。