IBM Data Gate for watsonx 1.2およびData Gate for z/OS 3.2

2025年6月13日
IBM Data Gate for z/OS 3.2およびIBM Data Gate for watsonx 1.2が、追加の強化された機能と主要な機能を追加して一般提供されるようになりました。
IBM Data Gate for watsonxは発売以来、さまざまな方法でお客様のニーズに応えてきました。
IBM Data Gate for watsonx 1.2は、ハイブリッドクラウドのアクセスを改善し、IBM Zデータをアプリケーション設計の下で最先端テクノロジーと統合するというIBMの使命において大きな前進をもたらしました。ZデータとAIの相乗効果を促進するために設計された多くの新機能と改善がもたらします。
新しいData Gate for z/OS 3.2は、IBM Zデータ、Db2 for z/OS、VSAM、およびIMSをData Gate for watsonxに提供するコアサービスです。また、Db2 for z/OSからIBM Cloud Pak for Data上で最適化されたDb2ターゲットに同期されたデータも提供します。Db2 for z/OSから統合データへの高速アクセスは、コストと労力の削減でのハイブリッドクラウド・アクセスの改善、分析とAIの高速化など、複数のメリットをもたらします。
Data Gate for watsonx 1.2は、さらに強化された機能と特徴を備えています。
IBM Data Gate for z/OS 3.2には、主要な機能として、Db2 for z/OSソースに対する証明書ベースの認証も含まれています。コストと労力の削減でのハイブリッドクラウド・アクセスの改善、アナリティクスとAIの高速化など、クライアントに複数のメリットをもたらします。
IBM Data Gate for watsonx 1.2とIBM Data Gate for z/OS 3.2は、IBMのハイブリッドクラウドにおける大幅な進化をもたらしました。お客様のニーズに応え、セキュリティーを強化し、性能を最適化することで、watsonx.dataとのZ Dataの統合への道を開きます。
私たちは、こうした新機能をぜひご活用いただき、フィードバックをいただけることを楽しみにしています。そして、革新を続けながら、お客様のデータ駆動型のジャーニーを力強く支援していきます。