IBM Data Gate for watsonx 1.2およびData Gate for z/OS 3.2

2025年6月13日

執筆者

Rizwana Arshad

Product Manager Data & AI

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

IBM Data Gate for z/OS 3.2およびIBM Data Gate for watsonx 1.2が、追加の強化された機能と主要な機能を追加して一般提供されるようになりました。

IBM Data Gate for watsonxは発売以来、さまざまな方法でお客様のニーズに応えてきました。

  • エンタープライズAIとアナリティクス向けの唯一のハイブリッドでオープンなデータレイクハウスであるwatsonx.dataで、お客様がメインフレームデータをシームレスに同期できるようにしました。
  • 最新のZデータを分析とAIワークロードに使用するための超効率的なアプローチを提供し、統合された低遅延、高スループットの同期プロトコルを通じてメインフレームデータを伝播します。
  • Db2 for z/OS、VSAM、IMSなどの主要なIBM Zデータ・ソースをIcebergオープンソース・データ・テーブル形式に同期し、watsonx.dataでアクセスできるようにしました。

IBM Data Gate for watsonx 1.2は、ハイブリッドクラウドのアクセスを改善し、IBM Zデータをアプリケーション設計の下で最先端テクノロジーと統合するというIBMの使命において大きな前進をもたらしました。ZデータとAIの相乗効果を促進するために設計された多くの新機能と改善がもたらします。

新しいData Gate for z/OS 3.2は、IBM Zデータ、Db2 for z/OS、VSAM、およびIMSをData Gate for watsonxに提供するコアサービスです。また、Db2 for z/OSからIBM Cloud Pak for Data上で最適化されたDb2ターゲットに同期されたデータも提供します。Db2 for z/OSから統合データへの高速アクセスは、コストと労力の削減でのハイブリッドクラウド・アクセスの改善、分析とAIの高速化など、複数のメリットをもたらします。

最新のアップデートの新機能は何ですか?

Data Gate for watsonx 1.2は、さらに強化された機能と特徴を備えています。

  • 強化された接続とセキュリティー：IBM Data Gate for watsonx 1.2では、AWS Assure Role With Web Identityのサポートを導入し、IBM ZデータをAWS S3バケットに安全に書き込みできるようにしました。主要な機能は、クラウドにおける堅牢なセキュリティーと柔軟性に対するIBMの取り組みを強化するものです。IBMは、IBM ZデータをAzureデータレイクストレージGen 2コンテナに書き込むことも含めてサポートを拡大し、世界中のお客様の多様なニーズに応えています。
  • 証明書ベースの認証：Db2 for z/OSソース接続に対する証明書ベースの認証が、この発売に伴い実装されました。この機能強化により、データ・セキュリティーが強化され、認証プロセスが簡素化され、業種・業務のベスト・プラクティスに沿ったものになります。
  • パフォーマンスとスケーラビリティの向上：このローンチでは、負荷パフォーマンスが向上し、重いワークロード下での効率的なデータ処理を確保するために、いくつかの改善が実施されました。これには、以下が含まれます。a）大量のワークロード下でも効率的にアイスバーグ・データ変換を可能にする強化されたメモリー管理b）よく使用されるトランザクション管理やアイスバーグ・データ変換機能のキャッシングによるオブジェクト・ストアの書き込み性能向上

IBM Data Gate for z/OS 3.2には、主要な機能として、Db2 for z/OSソースに対する証明書ベースの認証も含まれています。コストと労力の削減でのハイブリッドクラウド・アクセスの改善、アナリティクスとAIの高速化など、クライアントに複数のメリットをもたらします。

IBM ZデータをAIに活用する

IBM Data Gate for watsonx 1.2とIBM Data Gate for z/OS 3.2は、IBMのハイブリッドクラウドにおける大幅な進化をもたらしました。お客様のニーズに応え、セキュリティーを強化し、性能を最適化することで、watsonx.dataとのZ Dataの統合への道を開きます。

私たちは、こうした新機能をぜひご活用いただき、フィードバックをいただけることを楽しみにしています。そして、革新を続けながら、お客様のデータ駆動型のジャーニーを力強く支援していきます。

