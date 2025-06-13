IBM Data Gate for watsonx 1.2およびData Gate for z/OS 3.2

IBM Data Gate for z/OS 3.2およびIBM Data Gate for watsonx 1.2が、追加の強化された機能と主要な機能を追加して一般提供されるようになりました。

IBM Data Gate for watsonxは発売以来、さまざまな方法でお客様のニーズに応えてきました。

エンタープライズAIとアナリティクス向けの唯一のハイブリッドでオープンなデータレイクハウスであるwatsonx.dataで、お客様がメインフレームデータをシームレスに同期できるようにしました。

最新のZデータを分析とAIワークロードに使用するための超効率的なアプローチを提供し、統合された低遅延、高スループットの同期プロトコルを通じてメインフレームデータを伝播します。

Db2 for z/OS、VSAM、IMSなどの主要なIBM Zデータ・ソースをIcebergオープンソース・データ・テーブル形式に同期し、watsonx.dataでアクセスできるようにしました。

IBM Data Gate for watsonx 1.2は、ハイブリッドクラウドのアクセスを改善し、IBM Zデータをアプリケーション設計の下で最先端テクノロジーと統合するというIBMの使命において大きな前進をもたらしました。ZデータとAIの相乗効果を促進するために設計された多くの新機能と改善がもたらします。

新しいData Gate for z/OS 3.2は、IBM Zデータ、Db2 for z/OS、VSAM、およびIMSをData Gate for watsonxに提供するコアサービスです。また、Db2 for z/OSからIBM Cloud Pak for Data上で最適化されたDb2ターゲットに同期されたデータも提供します。Db2 for z/OSから統合データへの高速アクセスは、コストと労力の削減でのハイブリッドクラウド・アクセスの改善、分析とAIの高速化など、複数のメリットをもたらします。