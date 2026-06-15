IBM Consultingは現在、Microsoftの包括的なセキュリティプラットフォームに、IBMのID管理に関する専門知識とマネージド・サービス機能を組み合わせたサービスを提供しています。
IDベースの攻撃は、侵害の主要な手口となっています。しかし、多くの組織では依然として、システム全体のIDシグナルを関連付け、優先的に対処すべき事項を特定し、ガバナンスと説明責任に基づいて対応アクションを実行するための一貫した方法が整備されていません。そのギャップは明らかです。検知から、統制された対応へと移行する必要があります。
IBM Consultingは現在、この課題に対応するため、Microsoft Securityソリューション向けのコンサルティングサービスを提供しています。Microsoftの包括的なセキュリティ－・プラットフォームを、統制されたエンタープライズ規模の修復プロセスとして運用できるようにするために必要な、ID管理に関する専門知識とマネージド・サービス機能を提供します。その結果として実現されるのが、技術面と運用面の両方で成熟したITDRソリューションです。
Microsoftは、IDライフサイクル全体にわたる詳細なテレメトリ、分析、ポリシー適用機能を提供するセキュリティプラットフォームの基盤を提供しています。Microsoft Entra、Microsoft Defender、Microsoft Purview、Microsoft Intune、Azure Activity Logsからのシグナルは、Microsoft SentinelおよびSentinelデータレイク内で統合・分析されます。これにより、包括的でAI対応のセキュリティ－・データ・ファブリックが構築されます。
この基盤により、ドメインをまたいだ可視性、関連付けられたIDシグナル、およびリアルタイムデータと履歴データの両方に対応するスケーラブルな分析が可能になります。このアーキテクチャーでは、Microsoftが検知、相関分析、ポリシー適用の基盤として機能します。
IBM ConsultingのITDRサービスは、このMicrosoftの基盤を土台として、エンタープライズ規模でID脅威修復プログラムを運用できるようにします。その際、IBMが長年培ってきたIDセキュリティーの専門知識と、実績のあるAI機能を活用します。このサービスには、IDに特化した相関分析とケース管理、ポリシーに沿ったAI駆動型の修復推奨、人による監督を伴う統制された修復ワークフロー、そしてエンタープライズ規模でのマネージド・サービス提供が含まれます。
簡単に言えば、Microsoftが検知とポリシー適用を担い、IBMが統制されたID脅威修復の運用責任を担います。
IBM ITDRサービスは、構造化されたID中心のワークフローを通じて、Microsoftのシグナルを具体的なアクションへと変換します。
Microsoft Sentinelの不変ログと長期保持機能を基盤として、IBM ITDRは、Microsoftのポリシー適用機能の上にガバナンスレイヤーを追加することで、ポリシー主導の修復ワークフロー、ビジネス・コンテキストに基づくケース管理、およびNIST、ISO、SOC 2、GDPRなどのフレームワークに準拠したレポート作成機能を提供します。これにより、あらゆるアクションの説明可能性、監査可能性、および正当性を確保します。
Sentinelデータレイクは、ITDRの中核となるデータ基盤として機能し、IBM ITDRが大規模環境で運用できるようにします。IBM ITDRは、この基盤を次の3つの方法で強化します。
IBM ITDRは、Microsoftのシグナルを活用して、次のような主要なID脅威シナリオに対応します。
これらのユースケースはいずれも、同じ原則を示しています。Microsoftがシグナルとポリシー適用の基盤を提供し、IBMが実証済みの運用ノウハウを活用して、連携されたID認識型の修復を推進します。
IBM Consultingは、IGA、PAM、アクセス管理の各分野において30年以上のIDセキュリティの専門知識を有しており、その知見は規制業界をはじめとするさまざまな業界での数千件に及ぶエンタープライズ案件を通じて磨かれてきました。IBMの専門知識は、AI駆動型の修復プレイブック、ガバナンスモデル、業界固有のコンプライアンス・パターンに組み込まれています。マネージド・サービスとして提供されるIBM ITDRは、24時間365日の運用体制、グローバル規模でのサービス提供能力、そして実績のあるエンタープライズ向け運用を実現します。これこそが、シグナルを組織が信頼し、防御に活用できる意思決定へと変換するものです。
ID攻撃は進化し続けますが、対応が遅れる必要はありません。Microsoft Securityをベースに構築されたIBM Consulting ITDRサービスにより、組織は断片化されたシグナルを統合されたIDインシデントへと結び付け、アラートからガバナンスされたアクションへ移行し、IDセキュリティーを大規模に運用できるようになります。