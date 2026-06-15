IDベースの攻撃は、侵害の主要な手口となっています。しかし、多くの組織では依然として、システム全体のIDシグナルを関連付け、優先的に対処すべき事項を特定し、ガバナンスと説明責任に基づいて対応アクションを実行するための一貫した方法が整備されていません。そのギャップは明らかです。検知から、統制された対応へと移行する必要があります。

IBM Consultingは現在、この課題に対応するため、Microsoft Securityソリューション向けのコンサルティングサービスを提供しています。Microsoftの包括的なセキュリティ－・プラットフォームを、統制されたエンタープライズ規模の修復プロセスとして運用できるようにするために必要な、ID管理に関する専門知識とマネージド・サービス機能を提供します。その結果として実現されるのが、技術面と運用面の両方で成熟したITDRソリューションです。