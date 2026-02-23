IBM ConsultingのEnterprise Advantageは、Microsoftとのパートナーシップを活用したエージェント型AIの新時代を切り開きます。

IBMの研究によると、エグゼクティブの79%が2030年までにAIが大きな価値をもたらすと期待している一方で、組織がそれを達成する準備ができていると考えているのはわずか24%にすぎません。この「実行ギャップ」は、Azure、Copilot、ドメイン固有のAIシナリオへの投資を加速させているものの、大規模な運用に苦労しているMicrosoftのクライアントによって痛感しています。

Enterprise Advantageは、組織に以下を提供することで、この課題に直接対処します。

AIプラットフォームを構築するための、構造化され、管理され、よく設計されながらもモジュール式のアプローチ

すぐに使用できるエージェント型アプリケーション

既存のコミットメントを保護する、マルチクラウド、マルチベンダーの柔軟性

Microsoftの責任あるAIフレームワークに沿ったエンタープライズ・グレードのガバナンス

この組み合わせにより、企業はプロセスをモダナイズし、制御を適用し、AIを安全に拡張できるようになります。特に、Microsoft Azureアーキテクチャーがすでに信頼されている高度に規制された環境では、それが可能です。