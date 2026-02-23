オフィスの木製壁に投影された4つの大型デスクトップ・スクリーンの前に座る椅子に座る男性
IBM ConsultingのEnterprise Advantageは、Microsoftとのパートナーシップを活用したエージェント型AIの新時代を切り開きます。

2026年1月19日、IBMはEnterprise Advantageを発表しました。これは、企業がAIプラットフォームを自分で設計する必要がなく、安全で管理されたエージェント型AIをビジネス・オペレーション全体に拡張できるように設計された新しい資産ベースのコンサルティング・サービスです。

公開日 2026年02月23日

IBM ConsultingのリーダーたちがMicrosoftと共同クライアント対応を深めていく中で、これはエンタープライズAIの成熟度やフロンティア企業の構築だけでなく、Microsoftのエコシステム全体がエージェント的変革へ加速する中でも重要な瞬間と見なしています。

エンタープライズAIの成熟度におけるマイルストーン

Enterprise Advantageが統合

  1. Azure上でネイティブに実行できる堅牢なIBM Consulting Advantage（ICA）基盤プラットフォーム・アセット
  2. さまざまなビジネス・ドメインや機能に対応するエージェント型アプリケーションのマーケットプレイス
  3. IBM Consultingの33,000人のMicrosoft認定プロフェッショナルと連携することで、ストラテジー、テクノロジー、業種・業務の各分野に特化した価値の高いコンサルティング・サービスを提供します。

IBM ConsultingのAIとMicrosoftのプラクティスは、カスタマー・サービス、法務、調達、規制文書処理、人事、ソフトウェア開発などの分野でエージェント・ソリューションを拡張し、生産性、スピード、コスト効率を大幅に向上させながら、150社以上のクライアントとの契約に貢献してきました。

規制対象の業種・業務の企業を含め、資産の大部分をAzure上で運用している企業は、Microsoftによる既存のデータ、オペレーション、セキュリティーへの投資を維持しながら、自信を持ってAIを拡張できます。

AIの実行ギャップの縮小

IBMの研究によると、エグゼクティブの79%が2030年までにAIが大きな価値をもたらすと期待している一方で、組織がそれを達成する準備ができていると考えているのはわずか24%にすぎません。この「実行ギャップ」は、Azure、Copilot、ドメイン固有のAIシナリオへの投資を加速させているものの、大規模な運用に苦労しているMicrosoftのクライアントによって痛感しています。

Enterprise Advantageは、組織に以下を提供することで、この課題に直接対処します。

  • AIプラットフォームを構築するための、構造化され、管理され、よく設計されながらもモジュール式のアプローチ
  • すぐに使用できるエージェント型アプリケーション
  • 既存のコミットメントを保護する、マルチクラウド、マルチベンダーの柔軟性
  • Microsoftの責任あるAIフレームワークに沿ったエンタープライズ・グレードのガバナンス

この組み合わせにより、企業はプロセスをモダナイズし、制御を適用し、AIを安全に拡張できるようになります。特に、Microsoft Azureアーキテクチャーがすでに信頼されている高度に規制された環境では、それが可能です。

実世界への影響：Azureの柔軟性による加速

この発表では、サービスの拡張性を示す実際のクライアントの事例が紹介されました。

  • 世界的な学習プロバイダーであるPearson社は、Enterprise Advantageを使用して、人間の専門知識とエージェント型アシスタントを融合させ、意思決定をサポートし、よりパーソナライズされた学習ソリューションを作成するためにカスタマイズされたAI搭載プラットフォームを構築しています。
  • ある大手製造のお客様は、このサービスを利用して、高い価値のあるユースケースを特定し、生成AIソリューションを試験運用し、エンタープライズ規模向けに設計された安全かつ管理された環境でマルチテクノロジーAIアシスタントをデプロイし始めました。

どちらのシナリオも、ハイブリッド・デプロイメント、責任あるAI、エンタープライズ・グレードのセキュリティーにおけるAzureの強みと深く一致しており、Enterprise Advantageが広く利用可能になるにつれて、多くのMicrosoft中心のお客様が同様のパターンを採用することが予想されます。

クライアントが簡単かつ柔軟に運用できるよう支援

クライアントは、Copilotの使いやすさとシンプルさをAIのUIとして気に入っていますが、複雑なビジネス・プロセスのトランスフォーメーションには、高度なデータ・コンテキスト、エージェントとプロセスのオーケストレーション、ガバナンス、ガードレールが必要であることも認識しています。

ICAは、Azure上で提供される堅牢なプラットフォーム、ユーザーがエージェントとオーケストレーションをノーコードまたはプロコードで定義するApp Studio 、A2A（Agent 2 Agent）接続、スキーマとナレッジグラフを定義するためのContext StudioとContext Managementレイヤー、ツールアクセスを接続し管理するためのMCPゲートウェイ、そして最後にオブザーバビリティーとトレーサビリティとして、すべてを統合します。

ICAの柔軟性により、クライアントはMicrosoft Foundry、AzureデータおよびAI、Agent Framework、IQ（Fabric、Foundry、Work IQ）、Agent 365およびその他の最新のMicrosoftツールやサービスといった、Microsoftのコア機能を活用し、補完することができます。

この相乗効果は抽象的なものではありません実際、Enterprise Advantageを支えるIBM Consulting Advantageプラットフォーム自体は2024年にMicrosoft 365と統合され、Word、Excel、PowerPoint、Teams、OutlookでIBMコンサルタントにAI搭載の支援が提供されています。

IBMとMicrosoftのパートナーシップにおける新たな可能性

AIとハイブリッドクラウドのモダナイゼーションから業界固有のAzureソリューションに至るまで、MicrosoftとIBMは長年にわたり、お客様が大規模にモダナイゼーションを実現できるように支援してきました。Enterprise Advantageは、このパートナーシップをエージェント型AIの時代へと自然に拡大しています。

Microsoftと連携する企業向けには、以下のような機能が提供されます。

  • 断片化されたAIパイロットを単一のアーキテクチャー・モデルの下に統合する方法
  • Agent 365、Azure Policy、Defender for Cloud、Purviewを補完するガバナンス・フレームワーク
  • Microsoft Copilotエクスペリエンスを介して拡張または提供できる、業界で訓練されたエージェントとワークフロー・エンジン
  • 信頼できるAzureクラウド上でイノベーションを加速する手段

自信を持ってAIを拡張するためのMicrosoftの信頼性の高い青写真

MicrosoftのエコシステムとIBM ConsultingのAIイノベーションが交差する点で役割を果たしているリーダーとして、私たちはEnterprise Advantageがまさに適切なタイミングであると信じています。AIの導入は急速に加速していますが、エージェント型システムを運用するには、深い専門知識、強力なガバナンス、そして異種混在のエンタープライズ環境を橋渡しできるプラットフォームが必要です。

Microsoftプラットフォームが基盤を提供します。Enterprise Advantageはアクセラレーターを提供します。

これらを組み合わせることで、組織は責任を持ってAIを拡張し、これまでよりも早く測定可能な成果を実現できます。

Chris McGuire

General Manager

Global Microsoft Strategic Partnership Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services