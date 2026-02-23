IBM ConsultingのEnterprise Advantageは、Microsoftとのパートナーシップを活用したエージェント型AIの新時代を切り開きます。

2026年1月19日、IBMはEnterprise Advantageを発表しました。これは、企業がAIプラットフォームを自分で設計する必要がなく、安全で管理されたエージェント型AIをビジネス・オペレーション全体に拡張できるように設計された新しい資産ベースのコンサルティング・サービスです。
IBM ConsultingのリーダーたちがMicrosoftと共同クライアント対応を深めていく中で、これはエンタープライズAIの成熟度やフロンティア企業の構築だけでなく、Microsoftのエコシステム全体がエージェント的変革へ加速する中でも重要な瞬間と見なしています。
Enterprise Advantageが統合
IBM ConsultingのAIとMicrosoftのプラクティスは、カスタマー・サービス、法務、調達、規制文書処理、人事、ソフトウェア開発などの分野でエージェント・ソリューションを拡張し、生産性、スピード、コスト効率を大幅に向上させながら、150社以上のクライアントとの契約に貢献してきました。
規制対象の業種・業務の企業を含め、資産の大部分をAzure上で運用している企業は、Microsoftによる既存のデータ、オペレーション、セキュリティーへの投資を維持しながら、自信を持ってAIを拡張できます。
IBMの研究によると、エグゼクティブの79%が2030年までにAIが大きな価値をもたらすと期待している一方で、組織がそれを達成する準備ができていると考えているのはわずか24%にすぎません。この「実行ギャップ」は、Azure、Copilot、ドメイン固有のAIシナリオへの投資を加速させているものの、大規模な運用に苦労しているMicrosoftのクライアントによって痛感しています。
Enterprise Advantageは、組織に以下を提供することで、この課題に直接対処します。
この組み合わせにより、企業はプロセスをモダナイズし、制御を適用し、AIを安全に拡張できるようになります。特に、Microsoft Azureアーキテクチャーがすでに信頼されている高度に規制された環境では、それが可能です。
この発表では、サービスの拡張性を示す実際のクライアントの事例が紹介されました。
どちらのシナリオも、ハイブリッド・デプロイメント、責任あるAI、エンタープライズ・グレードのセキュリティーにおけるAzureの強みと深く一致しており、Enterprise Advantageが広く利用可能になるにつれて、多くのMicrosoft中心のお客様が同様のパターンを採用することが予想されます。
クライアントは、Copilotの使いやすさとシンプルさをAIのUIとして気に入っていますが、複雑なビジネス・プロセスのトランスフォーメーションには、高度なデータ・コンテキスト、エージェントとプロセスのオーケストレーション、ガバナンス、ガードレールが必要であることも認識しています。
ICAは、Azure上で提供される堅牢なプラットフォーム、ユーザーがエージェントとオーケストレーションをノーコードまたはプロコードで定義するApp Studio 、A2A（Agent 2 Agent）接続、スキーマとナレッジグラフを定義するためのContext StudioとContext Managementレイヤー、ツールアクセスを接続し管理するためのMCPゲートウェイ、そして最後にオブザーバビリティーとトレーサビリティとして、すべてを統合します。
ICAの柔軟性により、クライアントはMicrosoft Foundry、AzureデータおよびAI、Agent Framework、IQ（Fabric、Foundry、Work IQ）、Agent 365およびその他の最新のMicrosoftツールやサービスといった、Microsoftのコア機能を活用し、補完することができます。
この相乗効果は抽象的なものではありません実際、Enterprise Advantageを支えるIBM Consulting Advantageプラットフォーム自体は2024年にMicrosoft 365と統合され、Word、Excel、PowerPoint、Teams、OutlookでIBMコンサルタントにAI搭載の支援が提供されています。
AIとハイブリッドクラウドのモダナイゼーションから業界固有のAzureソリューションに至るまで、MicrosoftとIBMは長年にわたり、お客様が大規模にモダナイゼーションを実現できるように支援してきました。Enterprise Advantageは、このパートナーシップをエージェント型AIの時代へと自然に拡大しています。
Microsoftと連携する企業向けには、以下のような機能が提供されます。
MicrosoftのエコシステムとIBM ConsultingのAIイノベーションが交差する点で役割を果たしているリーダーとして、私たちはEnterprise Advantageがまさに適切なタイミングであると信じています。AIの導入は急速に加速していますが、エージェント型システムを運用するには、深い専門知識、強力なガバナンス、そして異種混在のエンタープライズ環境を橋渡しできるプラットフォームが必要です。
Microsoftプラットフォームが基盤を提供します。Enterprise Advantageはアクセラレーターを提供します。
これらを組み合わせることで、組織は責任を持ってAIを拡張し、これまでよりも早く測定可能な成果を実現できます。
