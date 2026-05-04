IBM Consultingは、AWSとネイティブに統合された業界初のエンタープライズ規模のエージェント型AIプラットフォームを提供します。

2026年1月19日、IBMは、組織がAIプラットフォームを自分で設計する必要がなく、安全で管理されたエージェント型AIを事業オペレーション全体に拡張できるように設計された新しい資産ベースのコンサルティング・サービスであるEnterprise Advantageを発表しました。

組織は共に、IBM Enterprise Advantage on AWSの一般提供により、エージェント型トランスフォーメーションへの移行を加速させています。IBM Enterprise Advantage on AWSは、IBMの主力資産ベースのコンサルティング・サービスをAWSで運営されている組織に拡大する、AI主導のトランスフォーメーションの新しいモデルです。

世界企業のかなりの割合がAWSを主要パブリッククラウドとして選択しています。現在、Enterprise Advantageは、大規模に運用できるクライアントAWS環境で実行されています。