IBM Consultingは、AWSとネイティブに統合された業界初のエンタープライズ規模のエージェント型AIプラットフォームを提供します。

IBM ConsultingとAmazon Web Services（AWS）は、長年にわたる戦略的提携を深め、共同顧客が既存の優先エンタープライズ・インフラストラクチャーがすでに利用している場所でエージェント型AI機能を実現できるよう支援し続けています。
2026年1月19日、IBMは、組織がAIプラットフォームを自分で設計する必要がなく、安全で管理されたエージェント型AIを事業オペレーション全体に拡張できるように設計された新しい資産ベースのコンサルティング・サービスであるEnterprise Advantageを発表しました。
組織は共に、IBM Enterprise Advantage on AWSの一般提供により、エージェント型トランスフォーメーションへの移行を加速させています。IBM Enterprise Advantage on AWSは、IBMの主力資産ベースのコンサルティング・サービスをAWSで運営されている組織に拡大する、AI主導のトランスフォーメーションの新しいモデルです。
世界企業のかなりの割合がAWSを主要パブリッククラウドとして選択しています。現在、Enterprise Advantageは、大規模に運用できるクライアントAWS環境で実行されています。
AIの導入が急増していますが、ほとんどの組織は実験から測定可能な成果につなげることに苦労しています。ビジネス価値を維持するには、AIをデータ、システム、ガバナンスとエンドツーエンドで統合してワークフロー全体を再構築する必要があります。
IBMの研究は、課題を明確な言葉で表現しています。経営陣の79％は、AIは2030年までに重要なビジネス価値を生み出すと期待していますが、組織がそこに到達するための設備が整っていると考えているのは4人に1人以下です。不足しているのは、エージェントのオーケストレーション、ワークフローの管理、制御の大規模な適用が可能なエンタープライズ・グレードのプラットフォームであり、野心と投資を成果に変え、ビジネスを成長させることができます。
Enterprise Advantage on AWSは、コンテキスト管理機能、オーケストレーション、コントロール機能を備えたエージェント型AIを企業のオペレーションに組み込む、構造化され、適切に設計された、実稼働対応のプラットフォームを提供することで、このギャップに対応します。組織は、断片化された取り組みから、実際のビジネス成果に合わせた一貫性のある企業全体のプログラムに移行できます。
さらに、エージェント型アプリケーションの利用、既存のコミットメントを保護するマルチクラウドの柔軟性、最も要求の厳しい規制環境向けに構築されたエンタープライズ・グレードのガバナンスを備えています。この組み合わせにより、企業はプロセスをモダナイズし、統制を強化し、AIを安全に拡張することができます。
Enterprise Advantageは、AWS上でネイティブにエージェント型ワークフローを構築、オーケストレーション、管理するために特別に設計された、最初のコンサルティング主導のエンタープライズ規模のプラットフォーム・アプローチです。この製品は、次の3つの統合されたコンポーネントを基盤としています。
Enterprise Advantage on AWSの文脈では、エンタープライズ・グレードのガバナンスは、これまで組織が個別に構築または購入する必要があった4つの機能を通じて実現されます。
IBMは、「クライアント・ゼロ」としてAdvantage Platformを自社のグローバル・オペレーションにデプロイし、ビジネスおよびIT機能全体にわたるコア・ワークフローを変革するためにこのプラットフォームを活用しました。そのエクスペリエンスから得られた運用パターン、ガバナンス・モデル、提供方法は、現在Enterprise Advantage on AWSに組み込まれており、クライアントがエージェント型AIをより迅速かつ安全に導入できるよう支援しています。
IBM Consultingは、すでに金融サービスおよびライフサイエンス分野のクライアントとの関わりを完了しており、調達の自動化、カスタマー・サービスのトランスフォーメーション、規制文書の処理全体で測定可能な成果を上げたEnterprise Advantage on AWSを提供しています。追加プログラムが、医療、通信、公共部門など、AWSインフラストラクチャーが十分に確立されている分野や、ガバナンス要件によってこれまで潜在能力を十分に発揮できずにAIの導入が遅れてきた分野でも導入が進んでいます。
Enterprise Advantageサービスは、Advantage Platform（Enterprise Advantageのテクノロジー・プラットフォーム）を使用してAWSネイティブの機能を回避するのではなく拡張するように設計されており、AWS AIスタック全体を統合します。
この統合は、Amazon BedrockとBedrock AgentCoreにおける基盤モデルのホスティングとエージェントのオーケストレーションから、Strands Agents SDKを介したワークフローの自動化、エージェント型AI統合開発環境（IDE）とコマンドラインインターフェース（CLI）であるAmazon Kiroまでに及びます。また、セキュリティーとDevOps専用のフロンティア・エージェントや、AWSセキュリティー・サービスとAmazon SageMaker AIを通じてエンタープライズ・グレードのIDおよび機械学習（ML）インフラストラクチャーも含まれています。Amazon Quickには分析レイヤーが用意されているため、チームはエージェントの性能とビジネスの成果を把握できます。
同時に、Advantage Platformのマルチクラウド、マルチモデル・アーキテクチャーは選択肢を維持します。AWS、オンプレミス・インフラストラクチャー、その他のクラウド環境にまたがるワークロードを持つ組織は、それらすべてにわたって統一されたガバナンスとオブザーバビリティー・レイヤーを運用できます。すでにこれらのサービスに投資している組織は、最初からやり直すことなく、本番環境専用のガバナンスとオーケストレーションのレイヤーを追加できます。
AIの共同作業やハイブリッドクラウドのモダナイゼーションから業界固有のクラウド・ソリューションに至るまで、AWSとIBMは長年にわたり、クライアントが大規模にモダナイゼーションを解き放つように支援してきました。Enterprise Advantageは、このパートナーシップをエージェント型AIの時代へと自然に拡大しています。
AWSと連携している企業にとって、この製品は以下を提供します。
AWSのグローバル・パートナー・ネットワークとIBM ConsultingのAIイノベーションが交差するところで活動するリーダーとして、私たちはEnterprise Advantageがまさに適切なタイミングで実現すると信じています。AIの導入は急速に加速していますが、エージェント型システムを運用するには、深い専門知識、強力なガバナンス、そして異種混在のエンタープライズ環境を橋渡しできるプラットフォームが必要です。
金融サービス、医療、通信、エネルギー、官公庁・自治体などの業界にとって、AWSのインフラストラクチャーに対する信頼とIBMのエンタープライズ・ガバナンスの深さの組み合わせは偶然ではなく、エージェント型AIを本番環境で実行可能にする条件となります。
AWSのインフラが基盤を提供します。Enterprise Advantageはアクセラレーターを提供します。これらを組み合わせることで、組織は責任を持ってAIを拡張し、これまでよりも早く測定可能な成果を実現できます。
IBM Enterprise Advantage on AWSは、IBM Consultingのエンゲージメントチームおよび一部のAWSパートナーネットワーク（APN）メンバーを通じて利用できるようになりました。90日間の構造化された導入プログラムは、組織を初期アセスメントから本番環境に対応したエージェント型ワークフローまで数週間以内に移行できるように設計されています。
IBM Enterprise Advantageの詳細はこちら