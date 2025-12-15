AI（人工知能） ITの自動化

IBM Consulting Application Management Suite：インテリジェントなSAPトランスフォーメーションの推進

ICAMSは単なる効率化ツールではなく、戦略的な実現手段です。IBM Consulting Advantageと統合することで、拡張性、継続的な進化、新たなビジネス・ニーズとの整合性を保証します。

公開日 2025年12月15日
青と紫のグラデーションの背景に、重なり合っている2つの正方形、1つは内側に小さな白い輪郭の正方形がある

IBM Consulting Application Management Suite for SAP（ICAMS）は、生成AIとエージェント型AIを通じてSAPアプリケーション管理を再考します。ICAMSは、実装から継続的な管理まで、SAP Operationsを簡素化、迅速化、向上させ、組織が保守からイノベーションへ移行できるよう支援します。

SAPトランスフォーメーションの課題

市場の変化、顧客の期待の進化、急速な技術進歩によって形成される、急速に変化する今日のビジネス環境では、俊敏性はもはや選択肢ではありません。S/4HANAの導入や、RISE with SAPとJoule（AI）の統合により、モダナイゼーションの取り組みはさらに複雑になり、企業にとってトランスフォーメーションが戦略的課題となっています。

多くの組織にとって、SAPのトランスフォーメーションは、イノベーションと安定性、スピードとコントロール、コストと価値の間のバランスを取ることです。S/4HANAには大きな期待が寄せられていますが、従来からの複雑さ、断片化したプロセス、およびリソースを集中的に使用する操作によって進歩が遅れることがよくあります。

ASUG（アメリカのSAPユーザー・グループ）によると、回答者の45％がS/4HANAを利用しており、77％が新しいテクノロジーの導入ペースを大きな障壁に挙げています。一方、AIエージェントは、タスク完了時間を25％短縮し、作業品質を40％向上させると期待されています。

よりスマートな前進方法

企業は、トランスフォーメーション前、トランスフォーメーション中、トランスフォーメーション後に、ECCおよびS/4HANA環境全体でシームレスに動作し、顧客データに基づいてパーソナライズされたコンテキスト主導型の応答を提供し、回帰リスクを最小限に抑え、実行の正確性を確保できるソリューションを必要としています。

ICAMPの6つの主要な機能

以下は、ICAMSがグローバルなサービス提供の一環として、生産性の向上を促進するために提供するさまざまな機能の概要です。

  1. デルタ・コード生成：クライアントの標準に準拠し、対象を絞ったコード変更を作成し、品質と準備状態を保証する40以上の自動チェック機能でサポートします。
  2. ドキュメンテーションとクエリー変換の自動化：カスタマイズを要約し、自然言語クエリーをSQLに変換して構成の知見を提供します。
  3. 合成データの生成：回帰テスト用のコンテキスト固有のマスター・データを生成し、大量データの構成を自動化します。
  4. プロセス・フローのリバース・エンジニアリング：影響分析と変更管理のために依存関係をマッピングします。
  5. 包括的な影響分析：リリース・サイクル全体にわたる変更要求を評価し、最適なWRICEFオブジェクトを推奨します。
  6. 先見的なモニタリング：AI駆動型の修復と根本原因分析により、プロセス・チェーンとインターフェースの問題を検知し、平均解決時間（MTTR）を短縮します。

このスイートには、SAP S/4HANAの実装とクライアントのインテリジェントな管理の両方に役立つトレーニング・コンテンツやその他の側面に加えて、ユーザー・ストーリーの生成、テスト・スクリプト生成、技術仕様、機能仕様の生成に関するその他の魅力的な機能を備えています。

ICAMSの差別化要因

ICAMS は単なる効率化ツールではなく、戦略的な実現手段です。IBM Consulting Advantageと統合することで、拡張性、継続的な進化、新たなビジネス・ニーズとの整合性を保証します。これにより、ICAMPは現在のためのソリューションだけでなく、SAPトランスフォーメーションのための将来に備えたプラットフォームとなっています。

将来を見据えた道

SAPの複雑さのためにトランスフォーメーションが遅れている場合、ICAMPはインテリジェントで実用的で将来性のある道筋を提供します。すでに、目に見える生産性向上と価値実現までの時間の短縮を大手企業にもたらしており、エンタープライズ・アプリケーション管理の次の大きなトレンドとなる準備が整っています。

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting