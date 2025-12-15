IBM Consulting Application Management Suite：インテリジェントなSAPトランスフォーメーションの推進

市場の変化、顧客の期待の進化、急速な技術進歩によって形成される、急速に変化する今日のビジネス環境では、俊敏性はもはや選択肢ではありません。S/4HANAの導入や、RISE with SAPとJoule（AI）の統合により、モダナイゼーションの取り組みはさらに複雑になり、企業にとってトランスフォーメーションが戦略的課題となっています。

多くの組織にとって、SAPのトランスフォーメーションは、イノベーションと安定性、スピードとコントロール、コストと価値の間のバランスを取ることです。S/4HANAには大きな期待が寄せられていますが、従来からの複雑さ、断片化したプロセス、およびリソースを集中的に使用する操作によって進歩が遅れることがよくあります。

ASUG（アメリカのSAPユーザー・グループ）によると、回答者の45％がS/4HANAを利用しており、77％が新しいテクノロジーの導入ペースを大きな障壁に挙げています。一方、AIエージェントは、タスク完了時間を25％短縮し、作業品質を40％向上させると期待されています。