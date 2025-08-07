IBM ConsultingとInfoSec Global、暗号化資産の可視化と制御で提携

IBM Consultingのグローバル・デリバリー・ネットワークと耐量子安全の専門知識をInfoSec GlobalのAgileSec™プラットフォームと組み合わせることで、顧客のポスト量子暗号への移行を加速するように設計されており、企業全体の暗号化の柔軟性とコンプライアンスへのリスク主導の変革を可能にします。

InfoSec Globalの共同創設者で、現在Keyfactorの最高業務責任者を務めるNagi Moustafa氏によると、量子コンピューティング時代においてクライアントが自社を理解し、守るために業界リーダーと協力することの重要性は極めて高いといいます。彼は次のように述べています。「暗号の柔軟性（クリプト・アジリティ）を確立し、ポスト量子時代に備えるには、洗練されたパートナー・エコシステムが必要です。」さらに同氏は次のように述べています。「IBM Consultingとともに、私たちの目標は、レガシー環境から最新環境に至るまで、組織が保有する暗号化資産を包括的に可視化・制御できるようにすることです。それにより、暗号化の近代化に向けた標準に基づくアプローチを実現し、ポスト量子暗号への移行を支援します。」

IBM ConsultingとInfoSec Globalの提携によるクライアントのメリットは次のとおりです。

IBM Consultingサイバーセキュリティー・サービスのエグゼクティブ・パートナーであるAntti Ropponenは、量子脅威を見据えてクライアントの暗号化基盤をモダナイズし、保護する支援の必要性を認めました。

Ropponen氏は次のように述べています。「当社の幅広いQuantum Safe Transformation Servicesに加え、IBM Consultingのグローバルなサイバーセキュリティー・コンサルタント・ネットワークは、暗号の検出、インベントリ、制御に実績のあるInfoSec Globalのプラットフォームを利用できるようになります。これにより、クライアントは今日のデジタルトラストの課題に加え、将来の量子脅威にも対応できるようになります。」