IBM ConsultingとInfoSec Global、暗号化資産の可視化と制御で提携

2025年8月7日
量子ベースの未来に向けて企業が備えられるよう支援するため、IBM Consultingと、Keyfactor傘下の暗号化体制管理プロバイダーであるInfoSec Globalが提携し、あらゆる業界・地域に先進的な暗号検出およびインベントリー・ソリューションを提供します。
量子コンピューティングの急速な進歩により、世界中の組織にとって暗号セキュリティーに対する脅威が増大しています。量子コンピューターは従来の暗号を破ることが可能になり、デジタルオペレーションのあらゆる層にわたって脆弱性を露呈させることになります。耐量子安全な暗号によってまだ保護されていないデータ、ID、通信、トランザクション、あるいはインフラストラクチャーは、今日あるいは近い将来にリスクにさらされると考えるべきです。
各国・各地域において、規制は共通の期待へと収束しつつあります。それはつまり、暗号化資産をいま洗い出し、評価し、近代化しなければならないということです。欧州委員会のネットワーク・情報システム（NIS）協力グループ、米国商務省の米国国立標準技術研究所（NIST）、および英国の国家サイバーセキュリティー・センター（NCSC）といった組織は、耐量子安全の要件とそのタイムラインを示しています。しかし、多くの組織はいまだ、自らの量子変革の取り組みをどのように戦略化し、評価し、近代化し、ガバナンスを行うべきかについて確信を持てずにいます。
IBM Consultingのグローバル・デリバリー・ネットワークと耐量子安全の専門知識をInfoSec GlobalのAgileSec™プラットフォームと組み合わせることで、顧客のポスト量子暗号への移行を加速するように設計されており、企業全体の暗号化の柔軟性とコンプライアンスへのリスク主導の変革を可能にします。
InfoSec Globalの共同創設者で、現在Keyfactorの最高業務責任者を務めるNagi Moustafa氏によると、量子コンピューティング時代においてクライアントが自社を理解し、守るために業界リーダーと協力することの重要性は極めて高いといいます。彼は次のように述べています。「暗号の柔軟性（クリプト・アジリティ）を確立し、ポスト量子時代に備えるには、洗練されたパートナー・エコシステムが必要です。」さらに同氏は次のように述べています。「IBM Consultingとともに、私たちの目標は、レガシー環境から最新環境に至るまで、組織が保有する暗号化資産を包括的に可視化・制御できるようにすることです。それにより、暗号化の近代化に向けた標準に基づくアプローチを実現し、ポスト量子暗号への移行を支援します。」
IBM ConsultingとInfoSec Globalの提携によるクライアントのメリットは次のとおりです。
IBM Consultingサイバーセキュリティー・サービスのエグゼクティブ・パートナーであるAntti Ropponenは、量子脅威を見据えてクライアントの暗号化基盤をモダナイズし、保護する支援の必要性を認めました。
Ropponen氏は次のように述べています。「当社の幅広いQuantum Safe Transformation Servicesに加え、IBM Consultingのグローバルなサイバーセキュリティー・コンサルタント・ネットワークは、暗号の検出、インベントリ、制御に実績のあるInfoSec Globalのプラットフォームを利用できるようになります。これにより、クライアントは今日のデジタルトラストの課題に加え、将来の量子脅威にも対応できるようになります。」
AgileSecプラットフォームは、ハイブリッドおよび分散環境全体で暗号化資産の検出、分類、ライフサイクル管理を可能にするように構築されています。AgileSecプラットフォームの最初のグローバル・システム・インテグレーター・パートナーであるIBM Consultingは、コンサルティング・サービスの一環としてこのソリューションを提供し、コンサルタントがクライアントと協力して暗号化資産を評価および監視し、継続的な修復のベスト・プラクティスを定義できるよう支援します。
今後、このパートナーシップにより、IBM ConsultingとInfoSec Globalは、AgileSecプラットフォームをIBM Consultingのサイバーセキュリティー・サービスと引き続き統合することで、暗号化体制管理ソリューションを共同で開発・市場展開・提供できるようになります。私たちは、共通のクライアントが最も複雑な耐量子安全の課題に取り組むのを支援する将来のイノベーションを共有できることを楽しみにしています。
IBM Consultingの量子セキュリティー分野のエキスパートは、耐量子安全に関する組織の対話を、戦略的かつ長期的なビジネス上の必須課題へと高める支援を行います。IBM Consultingの耐量子安全サービスの詳細はこちらをご覧いただくか、耐量子安全リスク・フレーミング・ワークショップをご予約ください。