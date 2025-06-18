IBM機密コンピューティングのポートフォリオがRed Hatエコシステムに拡大

機密コンピューティングは、処理中もデータを保護するように設計されたテクノロジーです。これは、クラウド・プロバイダー、システム管理者、サードパーティ・オペレーターやコンポーネント全般など、最も特権のあるユーザーによる不正アクセスを防止できるように構築された信頼実行環境（TEE）内にワークロードを分離することで実現できます。

AIとハイブリッドクラウドの時代には、機密コンピューティングにより安全なデータ処理と分析が可能になり、機密情報が不正アクセスから保護されます。これは、個人データや専有データを含む大規模なデータセットに依存するAIアプリケーションにとって不可欠です。

360iResearchによると、グローバルな機密コンピューティング市場は、2025年の706億米ドルから2030年には1,494億米ドルへ成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は16.07％と見込まれています。彼らは次のように指摘しています。「処理中でもデータを暗号化された状態に保つことを可能にするコンフィデンシャル・コンピューティングは、デジタル信頼を促進し、コンプライアンスコストを削減し、プライバシーを保護したデータ連携に依存するAIやアナリティクスの新たなユースケースを支えます。」彼らの見解では、これは「機密コンピューティングの経済的影響と成長の原動力を解き放つ」ことにつながります。

IBMは、特定のAIモデルで処理されるデータだけでなく、そのモデルの構築には隠れたコストがかかる可能性があることを突き止めました。多くの企業のユースケースにおいて、これらのモデルは、特に独自のデータで拡張および微調整されると、大きなビジネス価値と独自の市場上の優位性をもたらす可能性があります。機密コンピューティングは、これらのモデルやその基盤となる知的財産、AIスタックを保護するように設計されています。

機密コンピューティング分野に影響を与えるこれらの傾向に加えて、2028年までにコンピューティングインフラストラクチャの77%がサービス・プロバイダーによって消費されると推定されるという別の要因が浮上しています。このトランスフォーメーションは、新たな機会をもたらす一方で、重大なセキュリティー課題も伴います。サービス・プロバイダーは共有環境全体でワークロードを管理することが多く、規制上の要求に直面し、データ・プライバシーに関する監視を強化しています。

医療、金融、官公庁・自治体など、データの機密性が最優先される業種・業務の場合、機密コンピューティングは業務における俊敏性を維持しながら、コンプライアンス態勢で組織をサポートします。また、サービス・プロバイダーにとっては、効率的なマルチテナント・プラットフォーム・オーケストレーションを通じて差別化を実現すると同時に、ゼロトラストの世界における信頼、セキュリティー、プライバシーを強化することができる競争上の差別化要因となります。