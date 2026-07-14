IBM Concert Protectが、セキュリティー・チームが最も重要な事項に集中できるよう支援する、悪用可能性を証明する新機能を導入

AIは、脆弱性管理を根本から変えつつあります。

Mythosを使用したIBM Researchの取り組みをはじめとする最近のAIの進歩は、ソフトウェアの脆弱性をいかに迅速に発見できるようになったかを示しています。これは防御側にとって大きな進歩である一方、新たな運用上の課題も生み出します。検出機能が向上するたびに、組織が調査し、優先順位を付け、修復しなければならない脆弱性の数が増加します。

最新のセキュリティー・プラットフォームは、優先順位付けを改善することで対応してきました。これらのプラットフォームは、ビジネス上の重要度、CVSS、EPSS、資産の重要性、悪用可能性の予測などのシグナルを組み合わせ、組織がノイズを削減できるよう支援します。これらのアプローチは重要な進歩ですが、依然として証拠ではなく確率に依存しています。

組織では、優先順位付け以上のものがますます求められています。証拠が必要なのです。

重大と見なされる脆弱性でも、ランタイム保護、ネットワーク・セグメンテーション、ID制御、アプリケーション・ロジックによって到達できず、悪用されることがない場合があります。一方、最先端のAIモデルは、重大度の低い複数の脆弱性、構成上の弱点、ID権限、インフラストラクチャーの露出を組み合わせて、実行可能な攻撃経路を構築する能力を示しています。組織独自の環境というコンテキスト内で悪用可能性を把握することは、重大度を把握することと同じくらい重要になりつつあります。

IBM Concertは、アプリケーション、インフラストラクチャー、ランタイム、ID、ネットワーク、ビジネス情報を統合された運用ビューに結び付けることで、そのコンテキストを提供するよう設計されています。Concert Protectのこの新機能は、その基盤を活用して、修復を開始する前に悪用可能性を検証します。