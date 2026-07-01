IBM® Cognos Analytics 12.1.3：エージェント型エンタープライズ向けの管理されたBI

ほとんどの組織は、これまで以上に多くのデータ、チームが管理できる以上の報告需要、ガバナンス・モデルがサポートするために構築された以上のAIパイロットを抱えています。リーダーはより迅速な回答を求めています。規制当局はより明確な管理を求めています。ビジネス・ユーザーは、すでに使用しているツールで分析を必要としています。一方、BIチームは引き続き、信頼できるレポートの維持、メトリクスの管理、監査のサポート、次の緊急の要求への対応を求められています。

レポートは引き続き、企業の意思決定の中心をなします。ボードパック、財務諸表、規制当局への提出、オペレーション・ダッシュボード、エグゼクティブ・スコアカードにはすべて、正確性、リネージュ、信頼性が必要です。課題は、従来のレポート作成では手作業が多すぎることです。アナリストは、コンテンツの検索、数値の説明、形式の再構築、同様の質問への繰り返し回答に時間を費やしています。ITチームとガバナンス・チームがリスクを管理している間、ビジネス・ユーザーは待機しています。

Cognos Analytics 12.1.3は、管理されたBIレイヤーにエージェント型AIを導入し、承認されたデータ、メトリクス、セキュリティー・ルールに準拠しながら、チームがより迅速に行動できるよう支援します。この新しいバージョンには、次の4つの主要な機能が搭載されています。