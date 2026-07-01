IBM® Cognos Analytics 12.1.3：エージェント型エンタープライズ向けの管理されたBI

Cognos Analytics 12.1.3は、管理されるBIレイヤーにエージェント型AIを組み込み、承認されたデータ、メトリクス、セキュリティー・ルールに準拠しながら、チームがより迅速に動き行うことができるよう支援します。
IBM® Cognos Analytics 12.1.3は、ビジネス・インテリジェンス（BI）チームが日々直面する現実に合わせて構築されました。リーダーはより迅速に回答を得る必要があり、アナリストは手作業の報告作業を減らす必要があり、IT部門はガバナンスを完全に維持する必要があります。このリリースは、企業が依存している管理を維持しながら、ワークフロー間で信頼できるインテリジェンスのクエリ、作成、共有、再利用を容易にすることで、これらの目標をまとめられるようにします。
ほとんどの組織は、これまで以上に多くのデータ、チームが管理できる以上の報告需要、ガバナンス・モデルがサポートするために構築された以上のAIパイロットを抱えています。リーダーはより迅速な回答を求めています。規制当局はより明確な管理を求めています。ビジネス・ユーザーは、すでに使用しているツールで分析を必要としています。一方、BIチームは引き続き、信頼できるレポートの維持、メトリクスの管理、監査のサポート、次の緊急の要求への対応を求められています。
レポートは引き続き、企業の意思決定の中心をなします。ボードパック、財務諸表、規制当局への提出、オペレーション・ダッシュボード、エグゼクティブ・スコアカードにはすべて、正確性、リネージュ、信頼性が必要です。課題は、従来のレポート作成では手作業が多すぎることです。アナリストは、コンテンツの検索、数値の説明、形式の再構築、同様の質問への繰り返し回答に時間を費やしています。ITチームとガバナンス・チームがリスクを管理している間、ビジネス・ユーザーは待機しています。
Cognos Analytics 12.1.3は、管理されたBIレイヤーにエージェント型AIを導入し、承認されたデータ、メトリクス、セキュリティー・ルールに準拠しながら、チームがより迅速に行動できるよう支援します。この新しいバージョンには、次の4つの主要な機能が搭載されています。
12.1.3の最も重要な変更点の一つは、Bring Your Own LLMです。ユーザーは、セルフホスト型でもクラウド・ベース型でも、サポートされている大規模言語モデルをCognosエージェント型フレームワークに接続できます。
多くの企業は、すでにAIプロバイダー、地域ホスティング、データ・プライバシー、コスト管理、リスク管理に関するポリシーを持っているため、これが重要です。単一モデルのアプローチを必要とするBIプラットフォームは、摩擦を引き起こす可能性があります。Cognosは、組織がモデル戦略を継続できるようにすると同時に、管理されたBI基盤とエージェント機能を提供することで柔軟性を高めます。
その柔軟性は、金融、医療、官公庁・自治体、その他の規制対象分野で特に重要です。機密データは実験的な燃料として扱うことはできません。既知のアクセス・ルールと防御可能な監査証跡を使用して、明確な管理下に置く必要があります。
12.1.3 でのもう一つの重要なシフトは、MCPサポートです。簡単に言うと、Cognos BIエージェントとAPIは、より広範なエンタープライズ・ワークフローに参加できるようになります。
Cognosインテリジェンスは、すべてのユーザーがダッシュボードを開いて、レポートを探し、数値を解釈し、その答えを別のツールに動きさせることを要求する代わりに、すでに作業が行われている場所に表示させることができます。ユーザーは、Watson Orchestrate、Claude、Microsoft Copilot、またはカスタムAIアプリケーションを通じて分析を操作できます。
ダッシュボードは依然として重要です。レポートは依然として重要です。しかし、BIは目的地ではなく、共有されるエンタープライズ・サービスへと移行しています。
このリリースでは、報告、データ・モデリング、管理も改善され、BIチームが複雑なコンテンツをより効率的に構築・管理できるようになります。
重要な機能強化は次のとおりです。
より優れたライフサイクル制御と資産管理により、コンプライアンスと信頼を維持しながら、チームはより迅速に行動できるようになります。
IBM® Cognos Analytics 12.1.3は、企業が進むべき道をより制御されたものにし、チームが手作業を減らし、信頼できる回答をより迅速に得て、ガバナンスを適切に維持できるように支援します。その価値はシンプルです。信頼できるBIは、より速く、より柔軟に、日常業務で使いやすくなりました。
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