マルチクラウドのDNS管理を簡素化し、レジリエンスを強化するIBM Cloud Sync

パフォーマンス、可用性、柔軟性を向上させるために、複数のクラウド・プロバイダーでアプリケーションを実行する企業が増えています。DNSはIETF RFC標準に基づいて構築されていますが、各クラウド・プロバイダーは独自のトラフィック・ステアリング構造、メタデータ、ポリシー・フレームワークを追加しています。このような差異があるため、管理者が環境間で統一された構成を適用することは困難であり、レジリエンス戦略を複雑にし、マルチクラウドの導入を遅らせています。

EMA Researchによると、マルチクラウド企業の56%がDNSデータの同期に苦労しています。IBM Cloud Syncは、業界で最も信頼されているDNSプラットフォームの2つであるIBM NS1 ConnectとAmazon Route 53の間で、DNSゾーン、レコード、トラフィック・ステアリング・ポリシーをほぼリアルタイムで同期できるようにすることで、この問題に直接対処します。

従来のゾーン転送（XFR）が利用できない場合、多くのチームは手動スクリプトやカスタムツールを利用して環境全体でDNS設定を調整します。エラーが発生しやすく、cron ジョブの同期に依存し、保守が困難なアプローチ。IBM Cloud Sync は、プロバイダー間での DNS データの同期と変換を自動化することでこれらの課題を解消し、 NS1 CONNECTと Amazon Route 53 が完全な一貫性を保ちながら並行して動作できるようにします。