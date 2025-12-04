マルチクラウドのDNS管理を簡素化し、レジリエンスを強化するIBM Cloud Sync
この新しいソリューションにより、IBM NS1 CONNECTとAmazon Route 53間の双方向同期が可能となり、企業はレジリエンスを獲得し、複雑さを軽減し、マルチクラウドの導入を加速できるようになります。
IBMは、マルチクラウド環境で運用する組織のDNS管理を簡素化するために設計された画期的なソリューション、IBM Cloud Syncの一般提供を発表しました。Cloud Syncは、IBM NS1 ConnectとAmazon Route 53間の継続的な双方向同期とポリシー変換を提供し、アーキテクチャの進化に合わせてチームがプロバイダー間で一貫した DNS 構成を維持できるようにします。
パフォーマンス、可用性、柔軟性を向上させるために、複数のクラウド・プロバイダーでアプリケーションを実行する企業が増えています。DNSはIETF RFC標準に基づいて構築されていますが、各クラウド・プロバイダーは独自のトラフィック・ステアリング構造、メタデータ、ポリシー・フレームワークを追加しています。このような差異があるため、管理者が環境間で統一された構成を適用することは困難であり、レジリエンス戦略を複雑にし、マルチクラウドの導入を遅らせています。
EMA Researchによると、マルチクラウド企業の56%がDNSデータの同期に苦労しています。IBM Cloud Syncは、業界で最も信頼されているDNSプラットフォームの2つであるIBM NS1 ConnectとAmazon Route 53の間で、DNSゾーン、レコード、トラフィック・ステアリング・ポリシーをほぼリアルタイムで同期できるようにすることで、この問題に直接対処します。
従来のゾーン転送（XFR）が利用できない場合、多くのチームは手動スクリプトやカスタムツールを利用して環境全体でDNS設定を調整します。エラーが発生しやすく、cron ジョブの同期に依存し、保守が困難なアプローチ。IBM Cloud Sync は、プロバイダー間での DNS データの同期と変換を自動化することでこれらの課題を解消し、 NS1 CONNECTと Amazon Route 53 が完全な一貫性を保ちながら並行して動作できるようにします。
IBM Cloud Syncは、DNSゾーンとメタデータのリアルタイムのレプリケーションを提供し、プロバイダー間で構成の整合性が維持されるようにします。クラウド間でのシームレスなフェイルオーバーと冗長性を実現し、特にプロバイダー間できれいにマッピングされないルーティングポリシーやメタデータの翻訳が必要な際に、リスクや遅延を伴う手動同期プロセスを排除します。クラウドに依存しないアーキテクチャに基づいて構築されたCloud Syncは、Organizationが柔軟性と制御を維持しながらベンダー・ロックインを回避するのに役立ちます。
Cloud Sync にはバックアップおよび復元機能も含まれているため、お客様は DNS ゾーンを S3 バケットに保存し、必要に応じて以前の設定にすばやく戻すことができます。これは、最近の変更によって予期しない成果が生じた場合に特に便利です。
クラウド同期を使用することで、お客様は次のようなメリットを得ることができます。
IBM Cloud Sync は、IBM NS1 ポートフォリオ内の強力な新製品として本日からご利用いただけます。マルチクラウド環境でこれまで管理が困難だった領域にオートメーションと予測可能性をもたらします。
詳細を確認し、開始するには、 IBM Cloud Sync の Web ページにアクセスしてください。