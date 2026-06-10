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AI（人工知能） ITの自動化

IBM Cloud Pak for Data 5.4による信頼できるデータからのビジネス価値の創出

IBM Cloud Pak for Data 5.4では、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体で、AIとアナリティクス向けデータへのアクセス、ガバナンス、およびデータの運用を強化できるように設計された包括的な機能強化を提供します。

公開日 2026年06月10日

企業がデータ駆動型の取り組みを拡大し続ける中、一貫性があり、安全で信頼できるデータの重要性はますます高まっています。今回のリリースでは、データとAIワークフローの効率性、信頼性、およびガバナンスの向上に重点を置いています。これにより、組織は制御とコンプライアンスを維持しながら、より迅速にインサイトを提供できるようになります。

企業向けテナント効率のサポート

Software Hub 5.4およびSoftware Hub Premium 5.4では、企業におけるテナント効率を向上させる新機能に加え、プラットフォームのデプロイメントと保守を改善する機能強化を提供します。

マルチテナンシーの導入により、組織は共有プラットフォーム上で複数のチームを効率的にサポートできるようになります。また、環境全体にわたって制御性、柔軟性、および一貫性が向上します。さらに、バックアップおよびリストア・プロセスの簡素化、インストールとアップグレード時間の短縮、ユーザー・アクセスの可視性向上により、運用オーバーヘッドを削減するとともに、ガバナンスを強化できます。

AIアシスタントでは、エージェント機能が強化され、主要な機能全体で制御性、柔軟性、および全体的なユーザー・エクスペリエンスが向上します。

IBM Cloud Pak for Data 5.4の主な更新内容

組織がデータとAIへの取り組みを拡大し続ける中、一貫したデータ・アクセス、強固なガバナンス、および効率的な運用を確保することが、ますます重要になっています。チームは、分散データの管理の複雑さを軽減し、データ品質を向上させるとともに、分析とAI向けに信頼できるデータへのアクセスをより広げたいと考えています。

IBM Cloud Pak for Data 5.4では、プラットフォーム全体にわたるデータへのアクセス、ガバナンス、および運用方法を改善することで、これらの優先事項に対応する機能強化を提供します。今回のリリースでは、データ仮想化、IBM Knowledge Catalog、Master Data Management、およびWatson Machine Learningなどの中核サービスに重要な更新が加えられています。これらの機能強化により、組織は手作業を削減し、データへの信頼性を高めるとともに、データとAIワークフローの効率性および拡張性を向上させることができます。

データ仮想化

データ仮想化の機能強化では、強力なガバナンスを維持しながら、組織による分散データへのアクセスと管理を改善することに重点を置いています。

  • 重複するデータ資産の処理を改善するとともに、命名を標準化することで、より整理され、一貫性のあるデータ環境を実現し、複雑さと潜在的なエラーを軽減します。
  • データ仮想化のオブジェクト・インポート時における接続マッピングの機能強化により、手作業によるやり直しが不要になり、データへより迅速にアクセスできるようになります。
  • 認証オプションの強化ときめ細かなアクセス制御により、機密データのセキュリティがさらに向上します。

IBM Knowledge Catalog

IBM Knowledge Catalogでは、企業全体にわたるデータ品質、アクセシビリティ、および使いやすさを向上させるための機能強化を提供します。

  • データ品質ルールをバッチで実行できるようになり、検証プロセスを効率化するとともに、インサイトを得るまでの時間を短縮できます。
  • 最新のクラウド・データ・ソースへの対応を拡充することで、データ取り込み機能とデータ拡充機能が強化されます。
  • 参照データの同期により、組織はシステム間で一貫性があり、再利用可能なデータを維持できます。
  • 一括操作とユーザー・エクスペリエンスの改善により、データ検出、管理、およびガバナンスがさらに容易になります。

データ・リファイナリー

今回のデータ・リファイナリーのリリースでは、データ準備を簡素化し、柔軟性を高めるとともに、運用効率を向上させるための機能を提供します。

  • プログラムによるフロー作成と外部ツールとの統合強化により、シームレスな自動化を実現します。
  • 整理機能とパラメーター化の強化により、データ・セット間でのパイプラインの管理と再利用が容易になります。
  • ジョブ制御の強化と接続性の拡張により、柔軟性が向上し、多様なデータ・ソースへのアクセスが可能になります。これにより、より効率的で拡張性の高いデータ統合ワークフローを実現できます。

IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineageでは、エンタープライズ・データ環境全体にわたる可視性、制御性、および相互運用性の向上に重点を置いた機能強化を提供します。

  • リネージュのバージョン比較やOpenLineageのモニタリングなどの新機能により、データ・フローの変更や処理状況に関するより深いインサイトが得られます。
  • ソースとの接続性の拡張と最新のMantaエージェントへの対応により、データ・リネージュの対象範囲が拡大します。また、一時停止と再開、時間指定による削除、グラフ内での所有権の可視化などの機能により、ユーザーはより高度な制御性と透明性を実現できます。

これらの更新により、リネージュの管理がより効率化され、データ・ガバナンスも強化されます。

Master Data Management

今回のMaster Data Management（MDM）のリリースでは、一貫性、データ理解、およびガバナンスを向上させる機能をさらに強化・拡充しています。

  • 5.4リリースでは、新たなリレーションシップ検出機能を提供します。これにより、データ・エンティティがどのように自動的に関連付けられているかを可視化し、より適切な意思決定を支援します。
  • 値ベースのサバイバーシップの柔軟性が向上したことで、組織は信頼できるデータをより効果的に定義および管理できるようになり、システム間でのデータの信頼性を確保できます。
  • スチュワードシップ・ワークフローの改善により、継続的なデータ管理とモダナイゼーションへの取り組みが簡素化されます。また、詳細なアクセス制御により、ガバナンスとコンプライアンスをさらに強化できます。

Watson Machine Learning

Watson Machine Learningでは、AIワークロードの拡張性と運用管理を向上させる機能強化を提供します。

  • 非同期実行機能により、特定のワークロードを並行して実行できるようになり、処理効率が向上するとともに、全体的なパフォーマンスが向上します。
  • 更新されたモデル標準への対応により、進化するAI要件との互換性を確保します。また、ジョブ実行ロールの導入により、責任範囲をより明確に分離できるようになり、セキュリティーと監査性が向上します。

組織によるAIとアナリティクスのより効果的な拡張を支援

IBM Cloud Pak for Data 5.4では、組織がデータの一貫性を向上させ、ガバナンスを強化するとともに、AIと分析への取り組みをより効果的に拡張できるよう支援します。今回のリリースでは、データとAIワークフロー全体にわたる運用を簡素化し、制御性を向上させることで、企業による信頼できるデータの提供を加速し、より大きなビジネス成果の実現を支援します。

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IBM Software Hub 5.4の発表資料を読む

Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

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