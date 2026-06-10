Software Hub 5.4およびSoftware Hub Premium 5.4では、企業におけるテナント効率を向上させる新機能に加え、プラットフォームのデプロイメントと保守を改善する機能強化を提供します。

マルチテナンシーの導入により、組織は共有プラットフォーム上で複数のチームを効率的にサポートできるようになります。また、環境全体にわたって制御性、柔軟性、および一貫性が向上します。さらに、バックアップおよびリストア・プロセスの簡素化、インストールとアップグレード時間の短縮、ユーザー・アクセスの可視性向上により、運用オーバーヘッドを削減するとともに、ガバナンスを強化できます。

AIアシスタントでは、エージェント機能が強化され、主要な機能全体で制御性、柔軟性、および全体的なユーザー・エクスペリエンスが向上します。