IBM Cloud Pak for Data 5.4では、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体で、AIとアナリティクス向けデータへのアクセス、ガバナンス、およびデータの運用を強化できるように設計された包括的な機能強化を提供します。
企業がデータ駆動型の取り組みを拡大し続ける中、一貫性があり、安全で信頼できるデータの重要性はますます高まっています。今回のリリースでは、データとAIワークフローの効率性、信頼性、およびガバナンスの向上に重点を置いています。これにより、組織は制御とコンプライアンスを維持しながら、より迅速にインサイトを提供できるようになります。
Software Hub 5.4およびSoftware Hub Premium 5.4では、企業におけるテナント効率を向上させる新機能に加え、プラットフォームのデプロイメントと保守を改善する機能強化を提供します。
マルチテナンシーの導入により、組織は共有プラットフォーム上で複数のチームを効率的にサポートできるようになります。また、環境全体にわたって制御性、柔軟性、および一貫性が向上します。さらに、バックアップおよびリストア・プロセスの簡素化、インストールとアップグレード時間の短縮、ユーザー・アクセスの可視性向上により、運用オーバーヘッドを削減するとともに、ガバナンスを強化できます。
AIアシスタントでは、エージェント機能が強化され、主要な機能全体で制御性、柔軟性、および全体的なユーザー・エクスペリエンスが向上します。
組織がデータとAIへの取り組みを拡大し続ける中、一貫したデータ・アクセス、強固なガバナンス、および効率的な運用を確保することが、ますます重要になっています。チームは、分散データの管理の複雑さを軽減し、データ品質を向上させるとともに、分析とAI向けに信頼できるデータへのアクセスをより広げたいと考えています。
IBM Cloud Pak for Data 5.4では、プラットフォーム全体にわたるデータへのアクセス、ガバナンス、および運用方法を改善することで、これらの優先事項に対応する機能強化を提供します。今回のリリースでは、データ仮想化、IBM Knowledge Catalog、Master Data Management、およびWatson Machine Learningなどの中核サービスに重要な更新が加えられています。これらの機能強化により、組織は手作業を削減し、データへの信頼性を高めるとともに、データとAIワークフローの効率性および拡張性を向上させることができます。
データ仮想化の機能強化では、強力なガバナンスを維持しながら、組織による分散データへのアクセスと管理を改善することに重点を置いています。
IBM Knowledge Catalogでは、企業全体にわたるデータ品質、アクセシビリティ、および使いやすさを向上させるための機能強化を提供します。
今回のデータ・リファイナリーのリリースでは、データ準備を簡素化し、柔軟性を高めるとともに、運用効率を向上させるための機能を提供します。
IBM Manta Data Lineageでは、エンタープライズ・データ環境全体にわたる可視性、制御性、および相互運用性の向上に重点を置いた機能強化を提供します。
これらの更新により、リネージュの管理がより効率化され、データ・ガバナンスも強化されます。
今回のMaster Data Management（MDM）のリリースでは、一貫性、データ理解、およびガバナンスを向上させる機能をさらに強化・拡充しています。
Watson Machine Learningでは、AIワークロードの拡張性と運用管理を向上させる機能強化を提供します。
IBM Cloud Pak for Data 5.4では、組織がデータの一貫性を向上させ、ガバナンスを強化するとともに、AIと分析への取り組みをより効果的に拡張できるよう支援します。今回のリリースでは、データとAIワークフロー全体にわたる運用を簡素化し、制御性を向上させることで、企業による信頼できるデータの提供を加速し、より大きなビジネス成果の実現を支援します。