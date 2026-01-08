IBM Cloud Object Storage、エンタープライズ向けに手頃な値下げ価格層を開始

エンタープライズデータはかつてない速さで増加していますが、それに伴いストレージコストを増加させる必要はありません。One-Rateストレージの合計が2PB以上に達すると、2PBを超える容量だけでなく、全体のフットプリントも月額10米ドル/TBの対象となります。

これは、当社のオール・インクルーシブのフラットモデルが、他の大手クラウド・プロバイダーの一般的な従量プランと比べ、エグレスや運用コストを含む年間ストレージ費用を75％以上削減できることを意味します。こうしたコスト削減は、データレイクの統合、オンプレミスのインフラからの移行、大規模なデータ・セットを活用したAIプロジェクトの推進を行う企業にとって特に有効です。

この層は、1）高成長およびAI駆動型ワークロードの総所有コストを削減するために設計されています。2）One-Rateの包括的な料金体系と、大規模でも一貫したパフォーマンスを維持します。