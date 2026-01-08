IBM Cloud Object Storage、エンタープライズ向けに手頃な値下げ価格層を開始
大規模環境向けにこれまでで最も低い価格のOne-Rateストレージ（一律料金ストレージ）を導入しました。2PB以上のストレージ容量に対して、月額10米ドル/TBです。
これは、AI、分析、クラウドネイティブのワークロードを数ペタバイト規模まで拡張する組織に向けた、コスト効率が高く予測可能なクラウド・ストレージの大きな一歩です。
エンタープライズデータはかつてない速さで増加していますが、それに伴いストレージコストを増加させる必要はありません。One-Rateストレージの合計が2PB以上に達すると、2PBを超える容量だけでなく、全体のフットプリントも月額10米ドル/TBの対象となります。
これは、当社のオール・インクルーシブのフラットモデルが、他の大手クラウド・プロバイダーの一般的な従量プランと比べ、エグレスや運用コストを含む年間ストレージ費用を75％以上削減できることを意味します。こうしたコスト削減は、データレイクの統合、オンプレミスのインフラからの移行、大規模なデータ・セットを活用したAIプロジェクトの推進を行う企業にとって特に有効です。
この層は、1）高成長およびAI駆動型ワークロードの総所有コストを削減するために設計されています。2）One-Rateの包括的な料金体系と、大規模でも一貫したパフォーマンスを維持します。
IBM Cloud Object StorageのOne-Rateプランは、ストレージ、取得、API呼び出し、エグレスなどすべてを含む月額一律料金で提供されます。個別の項目や、データがアクティブになったときに想定外の請求が発生することはありません。保管するほどに1GBあたりの料金が下がり、節約はストレージ容量全体に適用されます。要約すると、One-Rateは以下を提供します。
One-Rateの料金体系がデータ量に応じてスケールする仕組みには、新しい2PB+階層が含まれます。
トレーニング・データへの常時アクセスを必要とするAIデータ・レイクハウスを構築している場合でも、動的なストレージニーズを持つクラウドネイティブ・アプリケーションを実行している場合でも、メディアが豊富なコンテンツ・ストアを世界規模で管理している場合でも、One-Rateを利用することで、ストレージコストを心配せずに安心して成長できます。
One-Rateプランと新しい2PB+階層が貴社のワークロードをどのようにサポートできるか、確認する準備はできましたか？2026年3月31日までに、IBM Cloud Object Storageの料金ページにアクセスするか、IBM担当者にご連絡いただくことで、最大75％のコスト削減をご利用いただけます。