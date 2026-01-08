AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

IBM Cloud Object Storage、エンタープライズ向けに手頃な値下げ価格層を開始

大規模環境向けにこれまでで最も低い価格のOne-Rateストレージ（一律料金ストレージ）を導入しました。2PB以上のストレージ容量に対して、月額10米ドル/TBです。

公開日 2026年01月8日
ノートPCを開いたデスクで何かについて話している2人の同僚

これは、AI、分析、クラウドネイティブのワークロードを数ペタバイト規模まで拡張する組織に向けた、コスト効率が高く予測可能なクラウド・ストレージの大きな一歩です。

One-Rate 2PB+層の優れた点

エンタープライズデータはかつてない速さで増加していますが、それに伴いストレージコストを増加させる必要はありません。One-Rateストレージの合計が2PB以上に達すると、2PBを超える容量だけでなく、全体のフットプリントも月額10米ドル/TBの対象となります。

これは、当社のオール・インクルーシブのフラットモデルが、他の大手クラウド・プロバイダーの一般的な従量プランと比べ、エグレスや運用コストを含む年間ストレージ費用を75％以上削減できることを意味します。こうしたコスト削減は、データレイクの統合、オンプレミスのインフラからの移行、大規模なデータ・セットを活用したAIプロジェクトの推進を行う企業にとって特に有効です。

この層は、1）高成長およびAI駆動型ワークロードの総所有コストを削減するために設計されています。2）One-Rateの包括的な料金体系と、大規模でも一貫したパフォーマンスを維持します。

One-Rateプランの利点を簡単におさらい

IBM Cloud Object StorageのOne-Rateプランは、ストレージ、取得、API呼び出し、エグレスなどすべてを含む月額律料金で提供されます。個別の項目や、データがアクティブになったときに想定外の請求が発生することはありません。保管するほどに1GBあたりの料金が下がり、節約はストレージ容量全体に適用されます。要約すると、One-Rateは以下を提供します。

  • オール・インクルーシブの料金体系：ストレージ、API、エグレスが一括料金にまとめられています。
  • 自動ボリューム割引：フットプリントの増加に応じて料金が下がります。
  • アクティブなワークロード向けに設計されたストレージ：頻繁なアクセスに対してペナルティはありません。
  • 割引を確保：プロモーション期間中に登録すると、その料金を今後も維持できます。
  • エンタープライズ・グレードの基盤：IBM Cloud Object Storageの実証済みの耐久性とセキュリティー。

最新の料金体系

One-Rateの料金体系がデータ量に応じてスケールする仕組みには、新しい2PB+階層が含まれます。

IBM料金表

未来を見据えた構築

トレーニング・データへの常時アクセスを必要とするAIデータ・レイクハウスを構築している場合でも、動的なストレージニーズを持つクラウドネイティブ・アプリケーションを実行している場合でも、メディアが豊富なコンテンツ・ストアを世界規模で管理している場合でも、One-Rateを利用することで、ストレージコストを心配せずに安心して成長できます。

One-Rateプランと新しい2PB+階層が貴社のワークロードをどのようにサポートできるか、確認する準備はできましたか？2026年3月31日までに、IBM Cloud Object Storageの料金ページにアクセスするか、IBM担当者にご連絡いただくことで、最大75％のコスト削減をご利用いただけます。

One-Rateプランの詳細はこちら

今すぐ登録する

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM