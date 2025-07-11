2025年7月11日
組織がAIとデータに関する取り組みを拡大し続ける中で、1つ明らかなことは、成功はデータが存在する場所のソリューションにかかっているということです。データセンター、エッジ、パブリッククラウドのいずれであっても、柔軟性と制御が不可欠です。
本日、私たちはその旅における大きな前進を発表できることを嬉しく思います。この度、AWS上のクラウドネイティブSaaS製品セットとしてのいくつかの既存および新規のIBM watsonx製品の拡張を含む、90以上のIBM製品が89の市場で利用できるようになりました。
Amazon Web Services（AWS）との戦略的コラボレーションを通じて、私たちは、生成AIを基幹的な企業ワークフローにおける効果を加速化させるIBMの製品群であるwatsonxをお客様のAWSカタログにネイティブサービスとして直接提供できるよう取り組んできました。このおかげで、堅牢なIBM watsonx機能のメリットを享受しながら、使い慣れたAWSインフラストラクチャーを使用してAIを構築、管理、拡張できるようになります。
現在、以下のwatsonx製品がAWS上のクラウドネイティブSaaSとして利用可能です。
これら6つのwatsonxサービスは、AWS Mumbai地域で利用できるようになり、当社の世界的なSaaSフットプリントを大幅に拡大しています。これにより、クライアントは地域全体でAIソリューションを迅速に展開しながら、データレジデンシーとコンプライアンスのニーズを簡単に満たすことができます。
企業がオペレーションにAIを統合する際、いくつかの重要な課題に直面します。
IBM は、インフラストラクチャを簡素化し、AWS とのネイティブ統合を提供することで、制御と可視性を維持しながら、クライアントが価値実現までの時間を短縮できるよう支援します。企業は、これまで以上に簡単にデータとAIを安全に、大規模に、ビジネスで最も必要とされる場所で運用することができるようになりました。
すでにAWS上で構築している場合、またはハイブリッドクラウドのストラテジーを検討している場合、今がwatsonxのメリットを確認できる最適な時期です。
AWS Marketplace: IBM watsonx.data as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx Orchestrate as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx.governance as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx.ai