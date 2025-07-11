組織がAIとデータに関する取り組みを拡大し続ける中で、1つ明らかなことは、成功はデータが存在する場所のソリューションにかかっているということです。データセンター、エッジ、パブリッククラウドのいずれであっても、柔軟性と制御が不可欠です。

本日、私たちはその旅における大きな前進を発表できることを嬉しく思います。この度、AWS上のクラウドネイティブSaaS製品セットとしてのいくつかの既存および新規のIBM watsonx製品の拡張を含む、90以上のIBM製品が89の市場で利用できるようになりました。