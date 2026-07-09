IBM® Bob、Premium Packagesと新たなエンタープライズAI基盤によりエージェント型ソフトウェア開発を推進

これらのパッケージは、AI搭載の開発パートナーであるIBM® Bobのコア機能を基盤としています。IBM® Bobは、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたる複数ステップのソフトウェア開発タスクとモダナイゼーション・タスクを計画、実行、検証、管理します。
本日、IBMは、エンタープライズ・ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるエージェント型ソフトウェア開発向けに設計されたIBM® Bobの大幅なアップデートを発表します。このリリースでは、Premium Packages、新たなアーキテクチャー機能、エンタープライズ管理機能の強化、地域別デプロイメント・オプションの拡充を提供します。これらは、組織がAIを活用したソフトウェア・エンジニアリングを大規模にモダナイズ、管理、最適化できるよう設計されています。
エージェント型ソフトウェア開発は、企業によるソフトウェアの構築、モダナイズ、保守のあり方を急速に変えつつあります。組織は、AI支援によるコーディングを超えて、エージェント型ソフトウェア開発へと移行しつつあります。エージェント型ソフトウェア開発では、AIがIDE内だけでなく、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたり、ソフトウェアの計画、実行、検証、セキュリティー確保、運用を支援します。AIがエンタープライズ・エンジニアリング全体に組み込まれる中、課題はもはやコード生成だけではありません。複雑なエンタープライズ・システムを理解し、モダナイズし、ガバナンスを適用し、進化させる作業を、迅速かつ確実に、適切な管理の下で進めることが求められます。
この課題は、モダナイゼーションで特に顕著です。長期間運用されてきたシステムには、深く組み込まれたビジネス・ロジック、文書化されていない依存関係、不安定な検証プロセス、長年の本番運用で蓄積された組織固有の知識が含まれていることが少なくありません。モダナイゼーションを成功させるには、コードの変換だけでは不十分です。複雑なシステムを理解し、業務上の意図を維持し、変更を検証し、リスクを管理し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で作業を調整する必要があります。IBMは、この課題の解決において独自の強みを持っています。Java、IBM® i、IBM® Z環境のモダナイゼーションで培った数十年にわたる経験が、専用に設計されたワークフロー、再利用可能なスキル、プラットフォーム固有の専門知識としてIBM® Bobに組み込まれています。これにより、企業は一貫性を高め、ガバナンスを強化し、安心してモダナイズできます。
このたび、新しいIBM® Bob Premium Packagesの提供を開始します。Premium Packagesは、プラットフォーム固有の機能、ワークフロー、専門知識によってIBM® Bobを拡張する新たな方法です。
エンタープライズ開発に一律のアプローチは通用しません。Javaアプリケーションのモダナイズには、IBM® iシステムやミッションクリティカルなメインフレーム・アプリケーションでの作業とは異なる知識、ツール、ワークフローが必要です。各環境には、固有のアーキテクチャー、ランタイムに関する前提、統合パターン、検証要件、運用上の制約があります。Premium Packagesは、一貫した開発者エクスペリエンスを維持しながら、ドメイン固有の知見と、エンタープライズ領域で数十年にわたり培った専門知識をIBM® Bobに直接組み込みます。
これが重要なのは、エンタープライズ・チームには、1回限りの移行プロジェクトだけでなく、プラットフォーム固有のエンジニアリング作業のライフサイクル全体を支援するAIが必要だからです。IBM® Bob Premium Packagesを使用すると、チームは、プラットフォームの特性を理解するAIを、重要なJava、IBM® i、IBM® Z環境における日常的な開発、トラブルシューティング、ドキュメンテーション、テスト、モダナイゼーション、ガバナンスの適用に活用できます。
Premium Packagesは、IBM® Bobに次の機能を追加します。
最初に提供されるパッケージは、IBM® Bob Premium Package for Java Modernization、IBM® Bob Premium Package for i、IBM® Bob Premium Package for Zです。これらのパッケージは、AI搭載の開発パートナーであるIBM® Bobのコア機能を基盤としています。IBM® Bobは、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたる複数ステップのソフトウェア開発タスクとモダナイゼーション・タスクを計画、実行、検証、管理します。
各パッケージは、業務を支えるプラットフォームに特化した機能をチームに提供します。
Premium Package for Java Modernizationは、複雑なアプリケーション資産全体を対象に、バージョンのアップグレード、ランタイムのモダナイゼーション、UIの刷新、テスト、セキュリティー上の問題の修復に対応する、再現性の高いガイド付きワークフローを提供します。これにより、エンタープライズJavaアプリケーションのモダナイズと保守を支援します。
主な機能は次のとおりです。
Premium Package for iは、RPGおよびIBM® iの開発チームが、既存のIBM® i環境のコンテキストを活用して、アプリケーションの開発、理解、文書化、トラブルシューティング、モダナイズを直接行えるよう支援します。中でも注目すべきアーキテクチャー機能がNative Connectionです。これにより、IBM® BobはQSYSからソース・メンバーを直接読み取り、ネイティブ・ワークフローを通じてIBM® iと連携できます。従来のエクスポート、編集、インポートを繰り返す手間が減り、開発者は保守対象のシステムと切り離されることなく作業できます。
主な機能は次のとおりです。
Premium Package for Zは、メインフレーム・チームがシステム全体をより深く把握し、ガバナンスを確保しながら、大規模なIBM® Zアプリケーションを理解、開発、文書化、リファクタリング、モダナイズできるよう支援します。その重要な基盤となるのがZ Understandです。Z Understandは、COBOL、PL/I、アセンブラー、JCL、および関連成果物で構成される大規模なメインフレーム・アプリケーション資産を処理し、クエリー可能なリポジトリーを構築する静的分析プラットフォームです。これにより、IBM® Bobは確率的なコード生成に頼るのではなく、アプリケーション・メタデータに対して決定論的なクエリーを作成できます。
主な機能は次のとおりです。
初期のお客様との取り組みは、このアプローチの価値を示しています。プラットフォーム固有の専門知識と構造化されたワークフローにより、アプリケーションの品質を維持し、デプロイメントに伴うリスクを軽減しながら、モダナイゼーションを大幅に加速できます。
Premium Packagesに加え、このリリースでは、共有エージェントとハーネスを中核とする統合アーキテクチャーを導入します。これにより、あらゆる開発環境でIBM® Bobが開発作業を計画、実行、調整するための共通実行基盤が提供されます。
エージェント型ソフトウェア開発向けに設計されたIBM® Bobは、AIを単一の開発インターフェースに限定せず、計画、開発、テスト、CI/CD、運用など、ソフトウェア・エンジニアリングが行われるあらゆる場面でAI機能を活用できるようにします。
共有ワークフロー・エンジンにより、再利用可能で統制された複数ステップのエンジニアリング・ワークフローを構築できます。このワークフローは、AIエージェント、エンタープライズ・ツール、人による承認を、複数のチームに展開できるよう設計された再現性のあるソフトウェア・デリバリー・プロセスに統合します。
ネイティブのツール呼び出し、並列実行、サブエージェント、バックグラウンド・タスクのオーケストレーションなどの新たなアーキテクチャー機能により、IBM® BobはSDLC全体で複雑さを増すエンジニアリング作業をより効率的に調整できます。これらの機能は応答性を高め、より高度なエージェント型ワークフローを実現することで、日常的な作業の効率を向上させます。ツールを並列実行することで、複数回の検索、ファイル操作、検証ステップを伴う複雑なタスクの所要時間を大幅に短縮できます。サブエージェントは、独立したコンテキストで専門的な作業を実行し、関連する結果だけを返すことで効率を高めます。バックグラウンド・タスクを使用すると、開発者のワークフローを中断せずに、長時間を要する作業を継続できます。また、作業をさらに効率化するため、IBM® Bobの5つのモードをAgent、Plan、Askの3つに集約しました。
これらのアーキテクチャー機能は、エンタープライズ・ソフトウェア開発の進化に合わせて、新しいエンタープライズ・ワークフロー、再利用可能なスキル、プラットフォーム固有の専門知識、AIネイティブのエンジニアリング機能をIBM® Bobに継続的に追加するための基盤となります。
AIの導入が拡大するにつれ、開発部門のリーダーは、利用状況、ガバナンス、最適化、コストを可視化する必要があります。
IBM® Bobの新しいエンタープライズ管理機能は、チームの管理、利用量の監視、リソースの割り当て、デプロイメント全体の監督を支援する追加のツールを提供します。これらの機能により、組織はAIの導入を責任ある形で拡大でき、リーダーは利用パターンと運用上の成果をより明確に把握できます。
主な新機能の1つが、IBM® Bobのエンタープライズ分析システムであるBobalyticsです。Bobalyticsは、生産性、品質、ガバナンス、利用状況、コストを可視化することで、組織がエンタープライズAIの導入を最適化できるよう支援します。これにより、エンジニアリング部門のリーダーは、ソフトウェア・デリバリーの成果を向上させながら、責任ある形でAIの利用を拡大できます。
IBMは、日本と欧州に新たな地域別デプロイメント・オプションを追加し、IBM® Bobのグローバルな提供範囲を拡大します。これにより、組織はデータの所在とデータ主権に関する地域ごとの要件に対応でき、グローバル・チームはIBM® Bobのデプロイメントと導入の方法をより柔軟に選択できます。エンタープライズAIの導入が拡大する中、各地域の規制要件と組織の要件に沿ったデプロイメント・オプションの提供は、引き続き優先課題です。
エンタープライズ・ソフトウェア開発に求められるのは、コード生成の高速化だけではありません。組織には、複雑なシステムを理解し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体の作業を調整し、業務上の意図を維持してガバナンスを適用できるAIが必要です。また、このAIには、エンジニアリング・チームが安心して変更を実現できるよう支援することも求められます。
今回のリリースは、こうした現実を踏まえて設計されています。Premium Packagesは、Java、IBM® i、IBM® Zに特化した専門知識を開発者のワークフローに直接組み込みます。IBM® Bobのアーキテクチャーの進化により、今後の機能拡張を支える基盤が強化されます。さらに、新たなエンタープライズ管理機能と提供地域の拡大により、組織は可視性、ガバナンス、柔軟性を高めながらAIを導入できます。
数十年にわたり使用されてきたアプリケーションをモダナイズする場合も、ビジネスクリティカルなプラットフォームを運用する場合も、複数のチームにAI開発を拡大する場合も、IBM® Bobは、実際のソフトウェア・デリバリーを支えるエンタープライズ開発パートナーとして進化を続けます。
IBMは、これらの機能をお客様に提供できることを大変うれしく思います。新しいPremium Packagesをご確認いただき、最新のプラットフォーム強化機能をお試しください。IBM® Bobの最新リリースが、AI支援によるコーディングから、統制されたエンタープライズ規模のソフトウェア・デリバリーへのチームの移行をどのように支援するかをご確認ください。