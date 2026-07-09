IBM® Bob、Premium Packagesと新たなエンタープライズAI基盤によりエージェント型ソフトウェア開発を推進

本日、IBMは、エンタープライズ・ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるエージェント型ソフトウェア開発向けに設計されたIBM® Bobの大幅なアップデートを発表します。このリリースでは、Premium Packages、新たなアーキテクチャー機能、エンタープライズ管理機能の強化、地域別デプロイメント・オプションの拡充を提供します。これらは、組織がAIを活用したソフトウェア・エンジニアリングを大規模にモダナイズ、管理、最適化できるよう設計されています。

エージェント型ソフトウェア開発は、企業によるソフトウェアの構築、モダナイズ、保守のあり方を急速に変えつつあります。組織は、AI支援によるコーディングを超えて、エージェント型ソフトウェア開発へと移行しつつあります。エージェント型ソフトウェア開発では、AIがIDE内だけでなく、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたり、ソフトウェアの計画、実行、検証、セキュリティー確保、運用を支援します。AIがエンタープライズ・エンジニアリング全体に組み込まれる中、課題はもはやコード生成だけではありません。複雑なエンタープライズ・システムを理解し、モダナイズし、ガバナンスを適用し、進化させる作業を、迅速かつ確実に、適切な管理の下で進めることが求められます。

この課題は、モダナイゼーションで特に顕著です。長期間運用されてきたシステムには、深く組み込まれたビジネス・ロジック、文書化されていない依存関係、不安定な検証プロセス、長年の本番運用で蓄積された組織固有の知識が含まれていることが少なくありません。モダナイゼーションを成功させるには、コードの変換だけでは不十分です。複雑なシステムを理解し、業務上の意図を維持し、変更を検証し、リスクを管理し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で作業を調整する必要があります。IBMは、この課題の解決において独自の強みを持っています。Java、IBM® i、IBM® Z環境のモダナイゼーションで培った数十年にわたる経験が、専用に設計されたワークフロー、再利用可能なスキル、プラットフォーム固有の専門知識としてIBM® Bobに組み込まれています。これにより、企業は一貫性を高め、ガバナンスを強化し、安心してモダナイズできます。