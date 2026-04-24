IBMは2025年にパロアルトネットワーク賞を5部門受賞

この年次賞は、過去の会計年度にわたって優れた性能と顧客セキュリティーへの取り組みを示したPalo Alto Networks社の優れたパートナー・グループを表彰するものです。厳格かつ客観的な選考プロセスを確実にするために、今年の受賞者は、以下のような一連の主要業績評価指標に基づいてパートナーを評価するデータ駆動型の方法論を通じて決定されました。

パフォーマンス ：予約件数と増加率、新規顧客の増加率、パートナー主導のビジネス、取引量と増加率。

：予約件数と増加率、新規顧客の増加率、パートナー主導のビジネス、取引量と増加率。 戦略的エンゲージメント：まったく新しいロゴの取得と、パートナー主導のビジネスとパイプライン開発の成功実績。

「IBMとPalo Alto Networksのパートナーシップは、IBMのAI搭載の業界の専門知識と、Palo Alto Networksの市場をリードする包括的なAI駆動型セキュリティー・プラットフォームを組み合わせているため、非常に優れています」と、IBM Consultingのサイバーセキュリティー担当の戦略的パートナーシップ担当副社長、Tim van Den Heedeは言います。「私たちは力を合わせて、価値実現までの時間を短縮し、コストを削減し、サイバー・レジリエンスを大規模に向上させ、しかも安全なAIとクラウドの導入を実現します。これは、今日の脅威ランドスケープの現実に対応し、クライアントに測定可能な成果を提供するために構築された強力なコラボレーションです」

「特にサイバーセキュリティーでは、パートナーの信頼できるエコシステムが、カスタマー・ジャーニー全体を通じて価値を付加します」と、Palo Alto Networksの最高パートナーシップ責任者であるSimone Gammeri氏は述べています。「当社のあらゆるタイプのパートナーは、当社が今後規模を拡大・成長し、顧客が必要とするAI搭載の包括的なセキュリティー・プラットフォームのアプローチを提供するために必要不可欠な存在です。IBMのパートナーシップを評価できることを誇りに思います。継続的なイノベーションで複雑なセキュリティーの課題を共に解決できることを楽しみにしています」