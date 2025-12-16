IBM API Connect、エージェント型AIの未来に向けてAPIイノベーションを推進

API Connectバージョン12の最新リリースと併せて、これらの進歩は、開発者と企業がエージェント型AIの未来に向けて安全なAPIを作成、管理、ソーシャル化できるようにするAI対応統合プラットフォームを提供します。
API Connect v12では、IBMとSoftware AGのwebMethods API 管理のポートフォリオの数十年にわたる統合のリーダーシップが、API管理のための1つのハイブリッドでインテリジェントな基盤に集結されています。これはIBM webMethods Hybrid Integrationプラットフォームの一部としても利用可能です。
企業は、分散型のクラウドネイティブ・マイクロサービスへの移行を加速しています。APIの大規模な接続、保護、管理の複雑さにより、アジャイル式の軽量なゲートウェイ・ソリューションの需要がエッジで高まっています。67パーセントの組織がマイクロサービス・アーキテクチャーを積極的に導入しており、この傾向はマイクロサービスAPIゲートウェイ市場の堅調な成長にも反映されており、2024年の250億円から2033年には1兆円以上に拡大すると予測されています。
これに関連して、DataPower Nano Gatewayは、軽量のエンタープライズ・グレードのセキュリティー、制御、および仲介をアプリケーション・エッジで直接提供します。RAMの20 MB未満1のフットプリントと1秒未満の起動時間により、APIが実際に実行される場所でのガバナンスと信頼性を組み込んだり、一元化されたボトルネックを排除し、待ち時間を短縮したり、各マイクロサービスを独立して拡張したりできます。組み込みの宣言型YAMLベースのポリシー、ゼロトラストの強制、オブザーバビリティーにより、開発者はハイブリッド、マルチクラウド、オンプレミス環境全体で一貫してワークロードを保護し、監視できます。
API Connectエコシステム内で動作するDataPower Nano Gatewayは従来のDataPower Gatewayを補完し、組み込みのマイクロサービスレベルの強制から集中型エンタープライズ・ゲートウェイの管理まで、柔軟なランタイム戦略を提供します。
開発チームが分散型クラウドネイティブ・アーキテクチャーを採用する中、企業はAPIの急速な成長と複雑化に対応するのにも苦労しています。Gartnerによると、2025年までに組織の85%以上がアプリケーションのモダナイズと俊敏性の向上のためにAPIファーストの開発慣行を採用し、ライフサイクル全体にわたって設計、テスト、ガバナンス、展開を自動化するツールの需要が急増しているといいます。3
この増大する運用およびガバナンスの圧力に対応するために、API Studioは、APIの設計、テスト、展開の方法を大幅に簡素化する、AI搭載のフルライフサイクル環境を導入しています。デスクトップ、IDE、Web全体でのコラボレーション・ワークフロー用に構築されており、APIライフサイクルにすべてのコードが適用され、チームが一貫してプログラムに基づいて作業できるようになります。
API Studioは、以前に発表したAPIエージェントの機能を含む、AI駆動型の作成、検証、ポリシー生成により、コンプライアンスとガバナンスを確保しながら開発を加速します。また、チームは公開されたAPI用のMCPサーバーを生成できます。統合されたCI/CDパイプラインとGitベースのワークフローにより、エンドツーエンドのトレーサビリティーが実現し、開発者の手作業を軽減しながら、プラットフォーム・エンジニアリング・チームに規模、一貫性、品質を実現できます。
API Connectとの深い統合により、デザインタイムとランタイム管理が接続され、コンセプトから生産までのシームレスで自動化されたパスが構築されます。
企業がハイブリッドおよびマルチクラウド・アーキテクチャーに移行するにつれて、APIエコシステムはクラウド、ゲートウェイ、ランタイム環境間でますます断片化されていきました。2025年のGartner® Magic Quadrant™ for API Managementレポートでは、一貫したセキュリティーとポリシー制御を維持するために、組織では集中ゲートウェイだけでなく、分散型および異機種環境の展開全体で API を管理できるプラットフォームが必要であると指摘されています。
API Connect V12 は、ライフサイクル・ガバナンスを統合し、AWSやAzureなどのサードパーティのランタイムとのフェデレーションを含むハイブリッド環境全体の管理を簡素化する統合コントロール・プレーンによってこのニーズに対応します。また、このリリースでは、APIを発見、利用、ソーシャル化するための最新の開発者ポータルを導入し、作成、管理、セキュリティー、利用にわたる一貫したエクスペリエンスを実現します。
API Connect、DataPower Gateway、DataPower Nano Gatewayの統合が強化されたことで、導入モデル全体で一貫したポリシー、分析、可視性が保証されます。今後、IBMは、ますます分散化される用途の需要に応えるために、フェデレーション、コンバージェンス、AI主導のガバナンスの拡張を続けていきます。
APIは、インテリジェントなエージェントがデジタル機能を自律的に発見、調整、管理するエージェント型AIシステムの基盤になりつつあります。企業は、組み込み制御用のDataPower Nano Gateway、AI駆動型自動化用のAPI Studio、統合ガバナンス用のAPI Connect V12を活用した、自己管理型のAI駆動型APIエコシステムを構築できるようになりました。
AI管理がモデル、ワークフロー、インタラクションを管理する分野として登場する中、API Connectは、この進化する領域に信頼性、可視性、制御をもたらすアーキテクチャーを提供します。
DataPower Nano Gateway、API Studio、API Connect V12が一般公開されたことで、IBMはAI時代におけるAPIイノベーションの拠点としてAPI Connectを推進しています。
これらのリリースは、エッジからエンタープライズに至るまで俊敏性、セキュリティー、インテリジェンスを提供します。急速に進化するAI駆動型の世界で開発者と組織が自信を持ってイノベーションを起こせるようにします。