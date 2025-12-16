IBM API Connect、エージェント型AIの未来に向けてAPIイノベーションを推進

開発チームが分散型クラウドネイティブ・アーキテクチャーを採用する中、企業はAPIの急速な成長と複雑化に対応するのにも苦労しています。Gartnerによると、2025年までに組織の85%以上がアプリケーションのモダナイズと俊敏性の向上のためにAPIファーストの開発慣行を採用し、ライフサイクル全体にわたって設計、テスト、ガバナンス、展開を自動化するツールの需要が急増しているといいます。3

この増大する運用およびガバナンスの圧力に対応するために、API Studioは、APIの設計、テスト、展開の方法を大幅に簡素化する、AI搭載のフルライフサイクル環境を導入しています。デスクトップ、IDE、Web全体でのコラボレーション・ワークフロー用に構築されており、APIライフサイクルにすべてのコードが適用され、チームが一貫してプログラムに基づいて作業できるようになります。

API Studioは、以前に発表したAPIエージェントの機能を含む、AI駆動型の作成、検証、ポリシー生成により、コンプライアンスとガバナンスを確保しながら開発を加速します。また、チームは公開されたAPI用のMCPサーバーを生成できます。統合されたCI/CDパイプラインとGitベースのワークフローにより、エンドツーエンドのトレーサビリティーが実現し、開発者の手作業を軽減しながら、プラットフォーム・エンジニアリング・チームに規模、一貫性、品質を実現できます。

API Connectとの深い統合により、デザインタイムとランタイム管理が接続され、コンセプトから生産までのシームレスで自動化されたパスが構築されます。