Think 2026でのIBMの発表がエージェント時代を推進

現在IBMの一員であるConfluentは、世界をリードするデータストリーミングプラットフォームであり、フォーチュン500企業の40%以上でリアルタイムデータ処理を支えています。IBMとConfluentは協力して、オープンでハイブリッドなデータ基盤を提供し、ライブのビジネスイベントを、企業全体のアプリケーション、分析、AIエージェント向けに、統制されたAI対応データへと変換します。Confluentは、Kafka、Flink、Icebergなどのオープンスタンダードに基づいて構築された、リアルタイムでのデータのストリーミング、接続、処理、およびガバナンスを実現する包括的なプラットフォームを提供します。Confluentのプラットフォームは、 IBMのwatsonx 、 IBM Z 、 IBM webMethods Hybrid Integrationなどとネイティブに統合されています。例えば、 IBM watsonx.dataとConfluent Tableflowは連携して、リアルタイムのデータストリームを分析やビジネスインテリジェンスのためのオープンテーブル形式で即座に利用できるようにします。

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