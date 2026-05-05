Think 2026でのIBMの発表がエージェント時代を推進

エージェントの時代は到来しつつあるのではなく、すでに到来しています。ボストンで開催されたThink 2026では、IBMはポートフォリオ全体にわたる一連の新しい製品、機能、パートナーシップを発表しました。
5月4日〜7日にマサチューセッツ州ボストンで開催されたThink 2026では、先見の明を持つ企業がエージェントを活用した飛躍を遂げています。AIを中核に据えてビジネスを再構築し、かつてないROIを実現しようとしているのです。今年のイベントでは、先見の明のあるリーダー、実務家、そして世界のパイオニアたちが一堂に会し、よりスマートでAIファーストな企業への道筋を描きます。
IBMは、4日間の基調講演、セッション、イノベーション・プレビューで、エージェント型AI、ハイブリッドクラウド、オートメーションなどにわたる一連の包括的な発表を発表します。ここでは、IBMがThink 2026で発表したすべての内容をご紹介します。
IBM Bob（Pro、Pro+、Ultra、Enterprise SaaSプラン）—IBM Bobは、企業がアプリケーションを構築、モダナイズ、管理する方法を変革するために設計されたAI搭載ソフトウェア開発システムです。従来のコーディングアシスタントとは異なり、Bobはエンドツーエンドの開発コンパニオンとして機能します。システム設計とコード生成からテスト、セキュリティー、デプロイメントまですべてを単一の統合環境でサポートします。エージェント型AIとマルチモデル認識を組み込んで構築されたBobは、コードベース、ワークフロー、エンタープライズ標準を理解することで、複雑なタスクを自動化し、生産性を向上させ、安全で本番環境に対応したソフトウェアを最新のシステムやレガシーシステム全体でより迅速に提供できます。
IBM Concertは、既存のツールからのシグナルをシステム全体で共有されたコンテキストに接続し、ハイブリッド環境全体で協調的なアクションを実現する、エージェント型オペレーションプラットフォームです。Concert、Instana、Turbonomic、SevOne、Cloud Pak for AIOpsの強みを生かして、それらの洞察を統合し、重要なことを関連付け、チームとAIエージェントが一丸となって調査・決定・行動できるようにすることで、問題の予測、インシデントの解決を支援します。迅速かつ継続的に性能、コスト、レジリエンスを最適化します。
IBM Sovereign Coreは、企業、官公庁・自治体、サービス・プロバイダーが、データ、オペレーション、ガバナンスを顧客が完全に制御できるように、AI対応のソブリン環境をデプロイおよび運用することを可能にします。本ソリューションは、顧客が運用するAIコントロールプレーン、継続的なコンプライアンスの証拠、およびあらゆるハイブリッド環境にわたるガバナンスの適用されたエージェント型ワークフローを組み合わせた、統合された即戦力となるソブリンソフトウェアスタックを提供します。IBM Sovereign Coreには、組織が独自のアプリケーションを使用して自社のユーザー向けにキュレートしたり、AMD、ATOS、Cegeka、Cloudera、Dell、Elastic、HCL、Intel、Mistral、MongoDB、Palo Alto Networksなどのパートナーのエコシステムからの事前に精査されたIBM 、サードMongoDBまたはオープンソースのソフトウェアとサービスを組み込むことができる拡張可能なカタログが含まれています。
現在IBMの一員であるConfluentは、世界をリードするデータストリーミングプラットフォームであり、フォーチュン500企業の40%以上でリアルタイムデータ処理を支えています。IBMとConfluentは協力して、オープンでハイブリッドなデータ基盤を提供し、ライブのビジネスイベントを、企業全体のアプリケーション、分析、AIエージェント向けに、統制されたAI対応データへと変換します。Confluentは、Kafka、Flink、Icebergなどのオープンスタンダードに基づいて構築された、リアルタイムでのデータのストリーミング、接続、処理、およびガバナンスを実現する包括的なプラットフォームを提供します。Confluentのプラットフォームは、 IBMのwatsonx 、 IBM Z 、 IBM webMethods Hybrid Integrationなどとネイティブに統合されています。例えば、 IBM watsonx.dataとConfluent Tableflowは連携して、リアルタイムのデータストリームを分析やビジネスインテリジェンスのためのオープンテーブル形式で即座に利用できるようにします。
AIの導入は加速していますが、多くの企業では、エージェント、ツール、システムがばらばらに存在し、その管理に追われているのが現状です。IBM watsonx Orchestrateは、統一されたエージェント制御プレーンを提供し、こうした複雑な状況を整理します。これにより、顧客はAIエコシステム全体にわたる可視性、制御、最適化を一元的に把握できるようになり、孤立したパイロットプロジェクトから本番規模のAIへと、安全かつ効率的に移行し、測定可能なビジネス効果を実現できます。
AI Editions for Core Softwareは、DB2、Cognos Analytics、CP4BA、Content Cortex、ACE、CP4I、ELM、MQ、B2Bi SaaS、OMSにわたる、特定の目的に向けて構築されたAIアシスタント、エージェント、エージェント型ツールキットのIBMポートフォリオを統合したものです。エンタープライズ・システムやワークフローに直接統合されるこれらの機能により、ユーザーは自然言語での対話や、関連するコンテキストの表示、問題の診断、パフォーマンスの最適化、実行の自動化、次善のアクションの実行が可能になります。これらは、企業が断片的で専門家に依存した業務から、AIネイティブな実行へと移行するのを支援します。つまり、IBM Core Software全体にガバナンスの効いたドメイン特化型AIを組み込むことで、生産性、回復力、および価値実現までの時間を向上させます。
Vault Enterprise 2.0では、IDベースのセキュリティをモダナイズするためのアップデートが導入され、組織がハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でシークレット管理を保護、拡張、簡素化できるように支援します。ワークロードIDフェデレーションを通じて長期間有効な認証情報を排除し、認証情報ライフサイクルのオートメーションを改善し、大規模なワークロードや新たなワークロードの高性能暗号化を可能にすることに重点を置いています。今回のリリースでは、統合性、使いやすさ、導入プロセスが強化されるとともに、新しいバージョン管理およびサポートモデルが採用され、プラットフォームチームとセキュリティチームがエンタープライズ規模でVaultを運用しやすくなっています。
IBM Secrets Managerは、IBM z/OS環境向けにポリシー主導型の自動証明書ライフサイクル管理を導入しています。IBM zSecure Secrets Managerは、IBM Vault Self-Managed for ZやLinuxONEなどのエンタープライズ証明書機関と統合することで、z/OS上の証明書の更新を自動化できます。
IBM Cyber Fraudは、データ収集を自動化し、調査ワークフローを調整し、不正、決済、セキュリティシステム全体にわたる自然言語駆動型の分析を可能にする、AIを活用した不正調査プラットフォームを提供します。断片化されたデータを単一の調査ワークスペースに統合することで、チームは意思決定を迅速化し、一貫性を向上させ、手作業の削減を図ることができます。調査が最大90％高速化されることで、組織は不正アクセスをより効率的に解決し、運用コストを削減して、経済的損失を抑えることができます。
Infragraphを搭載したHCP Terraformが、パブリックプレビュー版として利用可能になりました。Infragraphは、集約化されたイベント駆動型のナレッジグラフを通じて、ハイブリッド環境全体を単一の画面で可視化することで、組織が抱える複雑なデータサイロの問題を克服できるよう支援します。これにより、オペレーションの効率化や修復の自動化に役立つインフラに関する洞察が得られます。
watsonx.dataのリアルタイムコンテキスト機能は、AIエージェントに対し、変化するデータに継続的にアクセスできる環境を提供します。これには、データが何を意味するかをエージェントが理解するために必要なビジネス上の意味、セマンティクス、およびポリシーも併せて提供されます。ConfluentのReal-Time Context Engineと連携することで、ストリーミングデータやエンタープライズデータをセマンティックな情報強化とガバナンスと組み合わせ、エージェントが完全かつ正確なインサイトを取得し、情報に基づいた信頼性の高い意思決定を行えるようにします。
Agentic Data Integration（IBM watsonx.data integration でのプレビュー版）は、ビジネスユーザーへのデータ提供を迅速化すると同時に、エンジニアリングチームがより付加価値の高いイノベーションに注力できるよう支援します。ビジネスユーザーは自然言語でデータをリクエストでき、AIエージェントがそのリクエストを本番環境対応のパイプラインに変換します。これにより、ガバナンスとヒューマン・イン・ザ・ループの制御機能が組み込まれた状態で、データを迅速に提供することが可能になります。手作業による断片的なアプローチから脱却することで、データチームはAIと分析に対する高まる需要に対応するため、より効果的に規模を拡大できるようになります。
IBM DataPower Interact Gatewayは、エージェント、モデル、ツールとエンタープライズAPIおよびデータとの間のあらゆるやり取りを管理、保護、監視するAIメディエーション・ガバナンス・ゲートウェイです。AIトラフィック向けに改造された従来のAPI Gatewayとは異なり、セキュリティ、ガバナンス、オブザーバビリティーをAIインタラクションレイヤーで直接適用するコンテキスト認識型の統合ゲートウェイを提供し、企業がアーキテクチャを再構築することなく安全にAIを管理および拡張できるようにします。
デモをご予約ください。Interact Gatewayを搭載したAPI Connectによるカスタムデモで、その機能とメリットをご確認ください。
IBM Z Database Assistantは、Db2およびIMSの運用にインテリジェンスを直接組み込み、データベースの状態を継続的に評価し、洞察を提供するとともに、手作業の負担を軽減するためのアクションを提案します。事後対応型のトラブルシューティングから予防的なデータベース管理へと移行することで、データの可用性と最適化を常に確保し、企業が信頼性の高いIBM Zデータの真の価値を最大限に引き出し、大規模なAI活用を実現できるようにします。
Content Cortexは、企業がエージェント型自動化のためにコンテンツを準備、管理、有効化できるようにする次世代のインテリジェント・コンテンツ・サービス・システムです。このプラットフォームは、四半期報告書や税務書類などの静的コンテンツに対して、最高水準の取り込み、圧縮、および検索性能を提供するように構築されています。システム間でコンテンツを検索、閲覧、検証、照合することに時間をかけすぎているチームは、従業員の業務遂行速度と自信を根本的に変革するような働き方を身につけることができるでしょう。
詳細はこちらをご覧ください。プライベートプレビューへの参加登録も受け付けています。
Think 2026にて、IBM SQL Data Insights Proをご紹介します。これは、Db2 for z/OS向けのインテリジェンス・レイヤーであり、データを移動させることなく、生のSQLクエリをリアルタイムで意思決定に活用できるインサイトへと変換します。自動化されたセマンティック・パターンと自然言語による説明を組み合わせることで、隠れた傾向を明らかにし、異常を検知し、その場でパフォーマンスを最適化します。これにより、チームはデータからアクションへと、スピード、精度、自信を持って移行できるようになります。
Docling for IBM watsonxは、チームがドキュメントをマークダウン、JSON、HTMLなどの構造化されたAI対応データ形式に変換するのに役立つDocument Intelligence Platformです。AIによる高品質な情報検索と解釈に不可欠な構造とコンテキストを維持しながら、検索、RAG、エージェント型ワークフロー用にドキュメントを準備する方法を簡素化します。
watsonx.data上のOpenRAGは、AIを断片化された企業のナレッジに結び付けるオープンなエージェント型RAGフレームワークです。エージェントによる検索、推論、検証を可能にするため、チームはより信頼性の高いAIワークフローをより迅速に、より少ない労力で構築できます。ドキュメント処理のためのDocling、ハイブリッド検索と取得のためのOpenSearch、エージェントオーケストレーションのためのLangflowを組み合わせた、すぐに使える構成可能なスタックであり、取り込み、検索、取得、オーケストレーションにわたる構築作業を軽減します。
企業は、人間主導のデータ・インターフェース（API、ダッシュボード）から、推論、ワークフローの調整、アクションの実行が可能なAIエージェントに移行しています。IBMは、watsonx.data 2.3.2において、データプラットフォームの機能を標準化された検索可能なツールとして提供するマネージドMCPサーバーを導入しました。これにより、エージェントはデータと安全かつ動的にやり取りできるようになります。IBM watsonx.dataは、すべてのアクションが企業のセキュリティおよびコンプライアンス管理の下で適切に管理されることを保証しつつ、エージェント対応プラットフォームとしての位置付けを確立しました。
IBMは、NVIDIAのGPUと連携して開発され、その技術を活用したwatsonx.data Presto C++向けのGPU加速クエリ処理の非公開テクニカルプレビューを開始します。分析ワークロードをCPUからGPUに移行することで、既存のSQLやデータパイプラインを変更することなく、より迅速なインサイト提供とコスト削減を実現します。AIと分析をより効率的に拡張したいと考えている組織の皆様は、ぜひプレビューに参加して、次の計画の策定にご活用ください。
これはまだ始まりに過ぎません。今週、IBMの最新Think 2026の発表が順次公開されますので、ぜひこちらで最新情報をご確認ください。Think Newsチームによる会場からの継続的なレポートをフォローし、Thinkから発信される主要ニュースの独占取材を通じて、テクノロジー業界の最重要トレンドをいち早くキャッチしてください。