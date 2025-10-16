企業データの約80%は非構造化データであり、PDF、Eメール、協働プラットフォーム、ドキュメント・リポジトリーに保存されています。しかし、このデータのうちAIで直接使用できる形式になっているのは1%未満です。このギャップは、 AIイニシアチブを拡張する組織にとって大きなチャンスであると同時に、重大な課題でもあります。

非構造化データの準備に対する従来のアプローチは、企業の足を引っ張っています。手動パイプラインは構築に6～12か月かかり、脆弱なままであり、新しいドキュメント形式やソース・システムの変更のたびに中断されます。エンジニアリング・チームは、AIイノベーションではなく、データの「配管」に貴重な時間を費やしています。適切な構造と一貫性がなければ、AIモデルは信頼性の低い結果をもたらし、信頼性が損なわれ、価値実現までの時間が遅れます。

IBM watsonx.dataは、AIと分析のために構築された業界唯一のハイブリッドなオープン・データレイクハウスとして、この課題に取り組みます。構造化データと非構造化データの両方で、アクセス、準備、ガバナンスを簡素化し、生成AIのための信頼できるデータ基盤を大規模に確立できるように組織を支援します。