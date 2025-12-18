IBMとknowis AGが戦略的なOEMパートナーシップを拡大し、AI駆動型のアーキテクチャーと提供を加速化

IBMとknowis AG社はパートナーシップを拡大し、プロアクティブなアーキテクチャー、設計、自動化を通じて、企業が増大するシステムの複雑性を管理できるよう支援してきました。

knowis AG社のCEO（最高経営責任者）兼共同創設者であるGerald Gassner博士は、「IBMとの長年にわたる信頼できるパートナーシップが、IBM DevOpsポートフォリオに当社製品を組み込んだ新たなマイルストーンに達したことを本当にうれしく思います。「システムの複雑化が進む世界において、このパートナーシップにより、ソフトウェア配信チームは事後対応型の消火活動から事前対応型の設計とオートメーションに移行します。DevOps Solution WorkbenchをIBM DevOpsポートフォリオに組み込むことで、合理化されたワークフロー内でアーキテクチャーと実装がより緊密に連携します。」

IBM DevOpsのプログラム・ディレクターであるJames Hunterは、「IBMの使命は、企業がイノベーションを大規模に、安全かつ効率的に実現できるよう支援することです。「DevOps Solution Workbenchの埋め込みにより、お客様はクリエイティブなアーキテクチャーとデザインを標準化された配信で結び付け、アイデアを迅速かつ一貫性を持って高品質のコードに変換できるようになります。」