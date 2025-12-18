IBMとknowis AGが戦略的なOEMパートナーシップを拡大し、AI駆動型のアーキテクチャーと提供を加速化
このコラボレーションにより、AI駆動型ワークフローにアーキテクチャー、設計、実装を統合することで、グローバル企業がソフトウェア配信を加速できるようになります。
IBMとknowis AG社は本日、knowisのDevOps Solution WorkbenchをIBMのDevOpsポートフォリオに統合するOEMパートナーシップを拡大することについて発表しました。IBM® DevOps Solution Workbenchは、ソフトウェア・アーキテクチャー、ソフトウェア設計、デザインを考慮したコーディングを1つのAI搭載ツールに統合します。
開発におけるAIの台頭により、AIアシスタントとエージェントのコンテキストを管理することが、自動化を構想された方向に導くための戦略的利点となります。このコンテキストは、ソフトウェア・アーキテクチャーとソフトウェア設計で構造化されており、構造化および統合された方法で必要なすべての情報を提供します。
IBM DevOps Solution Workbenchを使えば、ソフトウェア・アーキテクチャーと設計を専門家間のリアルタイムのコラボレーションで定義し、開発組織全体にとっての信頼できる唯一の情報源として確立し、AIコーディング・アシスタントのようなAIアシスタントやエージェントに提供することができます。
IBM DevOps Solution Workbenchは、既存の開発ソリューションと全面的に統合できます。Gitlabベースのプロジェクトは、ソフトウェア・アーキテクチャーと設計およびIBM® BobなどのAIコーディング・アシスタントによって強化でき、そのアーキテクチャーと設計仕様を構造化コード生成のベースとして使用します。
IBM DevOps Solution Workbenchは、IBM® DevOps Loop、IBM DevOps Plan、IBM DevOps Deploy、IBM DevOps Test、IBM DevOps Velocityを含むIBM DevOps ポートフォリオを統合し、強化します。
開発チームとAIアシスタントやAIエージェントと連携することで、開発チームはAIの強化された開発に対応することができ、次のようなメリットが得られます。
IBMとknowis AG社はパートナーシップを拡大し、プロアクティブなアーキテクチャー、設計、自動化を通じて、企業が増大するシステムの複雑性を管理できるよう支援してきました。
knowis AG社のCEO（最高経営責任者）兼共同創設者であるGerald Gassner博士は、「IBMとの長年にわたる信頼できるパートナーシップが、IBM DevOpsポートフォリオに当社製品を組み込んだ新たなマイルストーンに達したことを本当にうれしく思います。「システムの複雑化が進む世界において、このパートナーシップにより、ソフトウェア配信チームは事後対応型の消火活動から事前対応型の設計とオートメーションに移行します。DevOps Solution WorkbenchをIBM DevOpsポートフォリオに組み込むことで、合理化されたワークフロー内でアーキテクチャーと実装がより緊密に連携します。」
IBM DevOpsのプログラム・ディレクターであるJames Hunterは、「IBMの使命は、企業がイノベーションを大規模に、安全かつ効率的に実現できるよう支援することです。「DevOps Solution Workbenchの埋め込みにより、お客様はクリエイティブなアーキテクチャーとデザインを標準化された配信で結び付け、アイデアを迅速かつ一貫性を持って高品質のコードに変換できるようになります。」
IBM DevOpsとknowis AG社は、お客様がビジョンから実装、つまり、継続的なAI対応ワークフロー内でビジネス・ストラテジー、アーキテクチャー、エンジニアリングを橋渡しできるように支援します。
IBM DevOps Solution Workbenchの詳細については、以下を参照してください。
IBM DevOps Solution Workbench – 製品サイト
IBM DevOps Solution Workbench – リリース5.1
knowis AG社は、ドイツのレーゲンスブルクに拠点を置くソフトウェア・テクノロジー企業です。同社の主力製品であるCloud Solution Workbenchは、AI支援モデリングと設計認識型コーディング・サポートを使用した複雑なシステムの構築とモダナイズを支援するソフトウェア・アーキテクチャーとソフトウェア設計ソリューションです。knowisは、もともと複雑で規制の厳しい金融サービス業界におけるフィンテックおよびソリューション・プロバイダーとして設立され、20年以上にわたってヨーロッパ全土のソフトウェア開発チームを対象としたテクノロジー・パートナーへと進化してきました。