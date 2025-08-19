IBMとArivonix社が提携し、リアルタイムのエンタープライズ・データ・パイプラインにwatsonx.aiを導入

2025年8月19日

著者

Karthik Subramanian

VP, Strategy

最新情報：IBMとの新しいパートナーシップの一環として、Arivonix社がIBM watsonx.aiの深い統合を開発しました。企業は、Granite基盤モデルをリアルタイムのデータ・パイプラインに直接組み込むことができます。

この統合により、組織はビジネス・システム全体で完全なガバナンス、運用制御、リアルタイム配信機能を備えた、実稼働グレードの生成AIワークフローを構築できるようになります。コンプライアンス、透明性、速度を損なうことなく、エンタープライズ・インフラストラクチャ内でネイティブにLLMを利用できるようにする、戦略的な第一歩です。

この統合による5つの主要なメリット

  1. ビジネス・ワークフロー内のAIによるリアルタイムの支援：この統合により、IBMのGraniteモデルはArivonixパイプライン内のリアルタイムのステップとして呼び出すことができるようになり、文書の要約、文脈別の分類、メタデータの強化、インテリジェントなルーティングなどのユースケースで活躍します。
  2. 透明性が高く、コンプライアンスに準拠した監査可能なモデル：すべてのモデルの呼び出しには、プロンプト、インプット、アウトプット、タイムスタンプなどの完全なメタデータが記録され、実験からデプロイメントまでのトレーサビリティーとガバナンスを確保します。
  3. 構成可能なローコード・プロンプト・オーサリング： エンタープライズ・チームは、Arivonixのローコード・インターフェイスを使用して、ワークフローに合わせた動的なプロンプトを構築できるため、継続的なエンジニアリング・サポートの必要がなく、迅速な実験を大規模に実施できるようになります。
  4. 起動してすぐに利用できる基盤モデル ：IBM watsonx.aiは事前統合済みで、起動後すぐに利用可能。ArivonixのAIオーケストレーション・レイヤーに、エンタープライズ・グレードの認証情報処理とモデルの柔軟な選択機能が組み込まれています。
  5. データ取り込みからアウトプットまでのエンドツーエンドの制御：Arivonixは未加工データのソース (API、ファイル、データベース、構造化形式、半構造化形式、非構造化形式) に接続し、その結果を運用システム (スプレッドシート、ダッシュボード分析、API、マーケットプレイス) に提供するため、データ準備からLLMアウトプットまでのAIエンリッチメント・ループ全体が、ガバナンスの行き届いた単一のパイプラインで処理されます。

仕組み：IBM watsonx.aiとArivonix社のシームレスな統合

この統合により、IBM watsonx.aiはエンタープライズ・データ・パイプライン内の安全かつ構成可能なコンポーネントとなります。このプロセスは完全な透明性とモジュール性を備え、ユーザーのデータ・ファブリック内ですべてを実行できます。

  1. モデルの選択 ：IBM watsonx.aiは、事前統合済みの基盤モデル・スイートとしてArivonixのインターフェースに表示されます。ユーザーはGraniteなどのモデルを選択し、要約、強化、分類、コンテンツ生成などのユースケースに活用することができます。
  2. 認証情報の設定 ：ユーザーは安全なAPI認証情報とエンドポイントURLを入力し、watsonx.aiワークスペースに接続します。エンタープライズ環境内の接続を保護するために、ロール・ベースのアクセス制御と暗号化が使用されます。
  3. プロンプト・オーサリング ：ローコード・ビルダーを通じてプロンプトを作成し、Arivonixパイプラインの特定のステップに添付することができます。テキスト生成、ドキュメントの要約、メタデータの強化、コンテキストに応じたQ&Aなど、さまざまなタスクをサポートする機能です。
  4. パイプライン実行 ：Arivonixプラットフォームは、構成されたwatsonx.aiモデルをランタイムで自動的にトリガーします。モデルは構造化されたコンテキストリッチなインプットを受信し、処理後の成果をリアルタイムで返します。これらのアウトプットは、必要に応じてスプレッドシート、ダッシュボード、またはデータベースに転送できます。
  5. ガバナンスと監査可能性 ：モデルのあらゆるインタラクションが、プロンプト・バージョン、インプット、アウトプット、実行メタデータと合わせて記録されます。完全なトレーサビリティを実現し、AIワークフローの全体で使用状況の分析、監視、コンプライアンス・レポートが可能になります。

注目のユースケース：インテリジェントなドキュメントまたはエンティティの強化

この統合を活用した一般的なエンタープライズ・ユースケースには、インテリジェントなドキュメントまたはエンティティーの強化が含まれます。例：

  • ビジネス・アナリストがベンダー名のスプレッドシートをアップロードする。
  • Arivonixが関連するニュースのスニペット、財務サマリー、または企業データを取得します。
  • IBM watsonx.aiは、最近の動向やコンプライアンスのリスクにフラグを立て、ベンダーごとに情報に基づいた簡潔な要約を生成します。
  • 実行結果は、監査可能性を高めるため、引用元表記およびバージョン履歴と合わせてスプレッドシートに挿入されます。

このアーキテクチャーは、ワークフローごとのカスタム開発なしでも、市場調査、調達、コンプライアンス、顧客オンボーディング、ナレッジ管理といった水平アプリケーションをサポートします。

ArivonixのIBM watsonx.ai統合をぜひご覧ください

Arivonixが生成AIを強化しているところを見る

arivonix.com にアクセスしてプラットフォームの概要を見る

