IBMとArivonix社が提携し、リアルタイムのエンタープライズ・データ・パイプラインにwatsonx.aiを導入

この統合を活用した一般的なエンタープライズ・ユースケースには、インテリジェントなドキュメントまたはエンティティーの強化が含まれます。例：

ビジネス・アナリストがベンダー名のスプレッドシートをアップロードする。

Arivonixが関連するニュースのスニペット、財務サマリー、または企業データを取得します。

IBM watsonx.aiは、最近の動向やコンプライアンスのリスクにフラグを立て、ベンダーごとに情報に基づいた簡潔な要約を生成します。

実行結果は、監査可能性を高めるため、引用元表記およびバージョン履歴と合わせてスプレッドシートに挿入されます。

このアーキテクチャーは、ワークフローごとのカスタム開発なしでも、市場調査、調達、コンプライアンス、顧客オンボーディング、ナレッジ管理といった水平アプリケーションをサポートします。

