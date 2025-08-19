IBMとArivonix社が提携し、リアルタイムのエンタープライズ・データ・パイプラインにwatsonx.aiを導入

2025年8月19日
最新情報：IBMとの新しいパートナーシップの一環として、Arivonix社がIBM watsonx.aiの深い統合を開発しました。企業は、Granite基盤モデルをリアルタイムのデータ・パイプラインに直接組み込むことができます。
この統合により、組織はビジネス・システム全体で完全なガバナンス、運用制御、リアルタイム配信機能を備えた、実稼働グレードの生成AIワークフローを構築できるようになります。コンプライアンス、透明性、速度を損なうことなく、エンタープライズ・インフラストラクチャ内でネイティブにLLMを利用できるようにする、戦略的な第一歩です。
この統合により、IBM watsonx.aiはエンタープライズ・データ・パイプライン内の安全かつ構成可能なコンポーネントとなります。このプロセスは完全な透明性とモジュール性を備え、ユーザーのデータ・ファブリック内ですべてを実行できます。
この統合を活用した一般的なエンタープライズ・ユースケースには、インテリジェントなドキュメントまたはエンティティーの強化が含まれます。例：
このアーキテクチャーは、ワークフローごとのカスタム開発なしでも、市場調査、調達、コンプライアンス、顧客オンボーディング、ナレッジ管理といった水平アプリケーションをサポートします。
