IBMとAMD、アクセラレーテッド・コンピューティング向けの検証済みゴールデン・パターンでソブリンAIを推進

IBMとAMDは、既存のパートナーシップを基盤に、AMDインフラストラクチャーとIBM Sovereign Coreソフトウェア上で検証済みのデプロイメント・パターンを提供し、組織がより高い制御性、一貫性、コンプライアンス対応、運用上の主権を確保しながらAIワークロードを本番環境へ導入できるよう支援します。
IBM Sovereign CoreとAMD Accelerated Computingは、ソブリンAIをより実践的に導入できるよう支援します。 安全対策を講じながらAIを本番環境に導入する組織を支援するため、IBMとAMDは、IBM Sovereign CoreとAMD Accelerated Computingを組み合わせた検証済みのゴールデン・パターンを通じて連携を推進しています。
この検証済みパターンにより、クライアントやパートナーは、AI対応のソブリン環境を導入するための、より明確で再現性の高いアプローチを利用できます。組織は、アーキテクチャー全体をゼロから設計する代わりに、インフラストラクチャー、ソフトウェア、ガバナンス、ワークロード実行を整合させる検証済みのガイダンスを活用できます。
このパターンは、AIに機密データを活用する規制対象業界、公共サービスのモダナイゼーションを進める官公庁・自治体、ソブリン・クラウドやAIサービスを開発するマネージド・サービス・プロバイダー、そしてオンプレミス、クラウド、エッジ環境全体で柔軟な導入を必要とする企業に特に適しています。
AIが本番環境へ導入されるにつれて、デジタル主権は、テクノロジー環境全体がどのように設計・運用されるかにますます左右されるようになっています。データレジデンシーは依然として重要ですが、組織は、誰がプラットフォームを管理するか、AIワークロードがどのように管理されるか、そして運用やコンプライアンスに関する要件を長期にわたって満たしていることを実証できるかどうかについても検討する必要があります。
このような環境を構築するには、コンピューティング基盤、プラットフォーム・ソフトウェア、ガバナンス機能が一体となって機能する必要があります。IBM Sovereign Coreはソブリンな運用管理を実現するためのソフトウェア基盤を提供し、AMDアクセラレーテッド・コンピューティングは高負荷なAIワークロードに必要な性能を提供します。
IBMとAMDは協力して、顧客がソブリンAIを本番環境へ導入する際に共通して直面する2つの課題への対応を支援しています。
IBMとAMDの検証済みゴールデン・パターンは、以下を統合します。
この検証済みの構成は、クライアントがより高い一貫性とより少ない運用上の負荷でAI対応のソブリン環境を導入できるよう設計されています。
組織やサービス・プロバイダーは、ゼロからアーキテクチャーを設計するのではなく、このパターンを活用して、インフラストラクチャー、ソフトウェア、ガバナンス、運用を最初から整合させることができます。これにより、デプロイメントを迅速化し、構成の複雑さを軽減し、環境全体でより一貫した実装をサポートできます。
このパターンにより、インフラストラクチャーの選択肢も維持されます。クライアントは、オンプレミス、パブリック・クラウド、エッジなど、任意のサポート対象インフラストラクチャー環境にIBM Sovereign Coreをデプロイしながら、導入環境全体で一貫したソブリン・コントロール・モデルを維持できます。
IBM Sovereign Coreは、AIワークロードが実行される環境を定義された要件に照らして継続的に評価し、運用の実行に伴って、その裏付けとなる証拠を記録します。これにより、ガバナンス・チームは、定期的な手動での証拠収集に頼ることなく、管理状況を最新かつ追跡可能な形で把握できるようになります。
このプラットフォームは、IBM Sovereign CoreのAI Inference Serviceを通じて、AIサービスへの管理されたアクセスも提供します。組織は、承認済みモデルの構成、アクセス制御、認証情報の管理に加え、ログ、監査、利用状況に関する情報をソブリン環境内で取得できます。
これらの機能をAMDアクセラレーテッド・コンピューティングと組み合わせることで、検証済みのゴールデン・パターンは、高いパフォーマンス、ガバナンス、監査性を備えたAIワークロードの基盤を構築するのに役立ちます。
AMD Instinct™ MI350P PCIe® Cardを含むAMD GPUによる検証により、クライアントは、定義されたソブリン境界内でAI推論、エージェント型AI、データ集約型ワークロードを実行するための検証済みのデプロイメント・ガイダンスを利用できます。
検証済みのゴールデン・パターンは、クライアントとパートナーに、AI対応のソブリン環境を導入するための検証済みの出発点を提供します。
それは組織に次のようなメリットをもたらします。
主権に関する要件が高まる中、IBM Sovereign Coreは、関連するシステム、プロセス、データに対する管理権限を維持しながら、AIデプロイメントを一貫した方法で拡張できるよう支援します。
IBM Sovereign CoreとAMDアクセラレーテッド・コンピューティングを組み合わせることで、組織は高い性能を備え、ガバナンスと監査に対応し、運用しやすいAI環境を構築できます。