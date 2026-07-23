IBMとAMD、アクセラレーテッド・コンピューティング向けの検証済みゴールデン・パターンでソブリンAIを推進

IBM Sovereign CoreとAMD Accelerated Computingは、ソブリンAIをより実践的に導入できるよう支援します。 安全対策を講じながらAIを本番環境に導入する組織を支援するため、IBMとAMDは、IBM Sovereign CoreとAMD Accelerated Computingを組み合わせた検証済みのゴールデン・パターンを通じて連携を推進しています。

この検証済みパターンにより、クライアントやパートナーは、AI対応のソブリン環境を導入するための、より明確で再現性の高いアプローチを利用できます。組織は、アーキテクチャー全体をゼロから設計する代わりに、インフラストラクチャー、ソフトウェア、ガバナンス、ワークロード実行を整合させる検証済みのガイダンスを活用できます。

このパターンは、AIに機密データを活用する規制対象業界、公共サービスのモダナイゼーションを進める官公庁・自治体、ソブリン・クラウドやAIサービスを開発するマネージド・サービス・プロバイダー、そしてオンプレミス、クラウド、エッジ環境全体で柔軟な導入を必要とする企業に特に適しています。