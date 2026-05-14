SAP Business AI オペレーション認証をIBMが取得

IBM Consultingは、SAP Business AIオペレーション認定を取得しました。これは、SAPエコシステムの中で最も運用面で成熟したパートナーとしてのIBMの地位を強化する重要なマイルストーンであり、8つのグローバルSAPパートナー認定をすべて保持している唯一のGSIでもあります。
この認証は、IBMがエンタープライズ規模の複雑なSAP環境全体でビジネスAIを運用するためのガバナンス・フレームワーク、セキュリティー管理、およびデリバリーの規律を備えていることを検証するものです。SAPのトランスフォーメーションを加速しているクライアントを対象に、この認証は、IBMがAIを実装するだけでなく初日から確実にAIを実行、管理、拡張できることを保証します。
SAP Business AI オペレーション認証は、AIをSAPプロセスに直接組み込むIBMの能力を確認するもので、接続型オペレーションのサポート、サービスの安定性の強化、エンタープライズ・レベルでのデータ駆動型の意思決定サポートの実現を可能にします。戦略や設計から継続的なオペレーションや継続的な改善に至るまで、ライフサイクル全体にわたって機能が検証されているパートナーから、クライアントはメリットを得ることができます。
これは、AIをスタンドアロンのアドオンではなく、SAPプロセスの不可欠な部分として使いこなすというIBMの基本理念を反映しています。
IBMは、SAPランドスケープ内で対話型、処方型、エージェント型AIを運用することで、次のような具体的な運用上の変化を推進しています。
顧客にとって、その影響は目に見える形で現れています。企業全体での業務遂行方法を改善し、運用コストを削減し、意思決定を迅速化し、パフォーマンスを維持してビジネス成果をもたらすレジリエンスを構築するAI。IBMの段階的変革モデルでは、価値が稼働開始時に終了することはありません。 AIがビジネス運営の中核となるにつれて、価値は増大していきます。
IBMにとって、認証は終着点ではなく、運用標準です。SAP Business AIオペレーション認証は、ガバナンス、セキュリティー、デリバリー、継続的イネーブルメントにわたるIBMの制度化された能力を反映するものです。これにより、グローバルなSAP資産全体でAIの一貫した実行と拡張が可能になり、予測可能な結果と価値実現までの時間の短縮を実現します。
組織がRISE with SAP、クリーン・コア・プリンシプル、Joule、クラウドファースト・アーキテクチャの導入を加速させる中、IBMのSAP Business AIオペレーション認証は、Business AIが安全に運用され、責任を持って拡張され、初日から測定可能な価値を提供できるという確信を顧客に提供します。
このマイルストーンは、市場を定義するパートナーとしてのIBMの役割を強化し、企業がSAPコアを強化し、運用リスクを軽減し、ビジネスAIを通じてよりスマートで迅速な意思決定を解き放つプロセスを支援します。
—Emer Neville氏、SAPパートナー・エクセレンス・センター、グローバル責任者