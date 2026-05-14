SAP Business AI オペレーション認証をIBMが取得

SAP Business AI オペレーション認証は、AIをSAPプロセスに直接組み込むIBMの能力を確認するもので、接続型オペレーションのサポート、サービスの安定性の強化、エンタープライズ・レベルでのデータ駆動型の意思決定サポートの実現を可能にします。戦略や設計から継続的なオペレーションや継続的な改善に至るまで、ライフサイクル全体にわたって機能が検証されているパートナーから、クライアントはメリットを得ることができます。

これは、AIをスタンドアロンのアドオンではなく、SAPプロセスの不可欠な部分として使いこなすというIBMの基本理念を反映しています。