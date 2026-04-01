コンタクト・センターのすべてのメトリクスの背後には、人間的な瞬間が含まれています。仕事前に請求の問題を修正プログラムしようとするお客様、助けを求めて行き詰まっている従業員、ジャーニーの早い段階で解決されるべきはずの電話を何度も受けるエージェント。

IBMのお客様にとって、こうした瞬間の重要性は計り知れません。自動化されたエクスペリエンスが不十分だと、顧客は不満を感じ、エージェントはプレッシャーの受け皿となり、サービス・オペレーションの拡張が困難になり、コストがかかります。ここで、封じ込めがクリティカルとなります。カスタマー・ケアにおいて、封じ込めとは、顧客をライブ・エージェントに転送する必要なしに、AI主導のジャーニーの中で問題を解決することを意味します。市場全体では、封じ込め率が依然として低いままで、あまりにも多くの電話が依然として人間のエージェントにエスカレーションされていて、コストが上昇し、待ち時間が長くなり、サービス・チームのプレッシャーが増しています。

顧客はその不具合をすぐに感じ取ります。音声システムが遅い、不自然、またはタスクを完了できない場合、人々はシステムを完全に迂回しようとします。多くの場合、「0、0、0」を押して相手に連絡を取ろうとします。

問題はオートメーションそのものではなく、自動化されたエクスペリエンスが多すぎて仕事を完了できないことです。