IBMは、お客様がビジネス要件に合ったエクスペリエンスを構築できるよう、watsonx Orchestrateを通じて利用できる音声機能のエコシステムを拡張しています。
IBMは最近、Deepgram社およびElevenLabs社との提携を発表し、watsonx Orchestrateを通じて利用可能な音声機能を拡充し、企業がより自然な音声エクスペリエンスを作り出し、セルフサービスの解像度を向上させ、エスカレーションが必要な際に人間のエージェントをより良くサポートできるよう支援しています。これらのパートナーシップにより、watsonx Orchestrateを使用して音声エクスペリエンスを構築および拡張する方法についても、お客様はより柔軟に対応できるようになります。
コンタクト・センターのすべてのメトリクスの背後には、人間的な瞬間が含まれています。仕事前に請求の問題を修正プログラムしようとするお客様、助けを求めて行き詰まっている従業員、ジャーニーの早い段階で解決されるべきはずの電話を何度も受けるエージェント。
IBMのお客様にとって、こうした瞬間の重要性は計り知れません。自動化されたエクスペリエンスが不十分だと、顧客は不満を感じ、エージェントはプレッシャーの受け皿となり、サービス・オペレーションの拡張が困難になり、コストがかかります。ここで、封じ込めがクリティカルとなります。カスタマー・ケアにおいて、封じ込めとは、顧客をライブ・エージェントに転送する必要なしに、AI主導のジャーニーの中で問題を解決することを意味します。市場全体では、封じ込め率が依然として低いままで、あまりにも多くの電話が依然として人間のエージェントにエスカレーションされていて、コストが上昇し、待ち時間が長くなり、サービス・チームのプレッシャーが増しています。
顧客はその不具合をすぐに感じ取ります。音声システムが遅い、不自然、またはタスクを完了できない場合、人々はシステムを完全に迂回しようとします。多くの場合、「0、0、0」を押して相手に連絡を取ろうとします。
問題はオートメーションそのものではなく、自動化されたエクスペリエンスが多すぎて仕事を完了できないことです。
企業はモジュール性を求めています。彼らは、万能のアプローチではなく、ニーズ、環境、カスタマー・ジャーニーに最適なコンポーネントを選択できる機能を求めています。IBMは、お客様がビジネス要件に合ったエクスペリエンスを構築できるよう、watsonx Orchestrateを通じて利用できる音声機能のエコシステムを拡張しています。
音声言語は依然としてカスタマー・ケアにおいて最もクリティカルなチャネルの1つです。音声AIが成功するためには、顧客を正確に理解することと、自然でタイムリーな対応という2つのことをうまく行う必要があります。
カスタマー・ケアで Orchestrate® のAIエージェントと話すことは、人間のエージェントと話すことと同じくらい自然なことです。この新しいタイプのエージェントは、プログラムされていない雑談を処理し、ほぼあらゆるトピックについて活発に会話しながら、発信者をガイドしてタスクを完了するために必要な情報を伝えることができます。停滞したり、長い待ち時間を発生させることはもうありません。AIエージェントは、発信者にバックグラウンドで作業していることを知らせることで、会話を継続することができます。また、さまざまな言語で話すことができます。
Deepgramは、300ミリ秒未満のレイテンシーで正確なSpeech to Textを実現し、音声エージェントは顧客をリアルタイムで理解し、会話をスムーズかつ自然に保つことができます。ElevenLabsは、音声品質自体がブランドの中心となるエクスペリエンスのためのプレミアム音声エージェント、プレミアムナレーション、多言語ダビング、カスタム音声クローンなど、感情的な現実感と信頼がエンゲージメントに直接影響を与える可能性があるエクスペリエンス向けに、Text to Speech機能を追加します。これらの機能を組み合わせることで、企業はより応答性が高く、より魅力的なカスタマー・ジャーニーを構築できるようになります。
音声が良いだけでは封じ込めは改善されません。クリティカルなのは、AIがタスクを完了するのに役立つかどうかです。
請求書のトラブルや予約の変更といった顧客の問題には、意図の理解、アカウント情報の取得、ビジネス・ロジックの適用、フォローアップ・アクションの開始、人間による引き継ぎが必要かどうかの判断など、複数のステップが必要になる場合があります。watsonx Orchestrateはそれらのステップの調整を支援し、より多くのやり取りを適切に解決できるようにします。
これが、単純に応答する自動化と解決を支援するAIの違いです。
すべての通話を含める必要はありません。状況によっては、人間のエージェントだけが対応できる共感、判断、または例外処理が必要になります。
だからこそ、watsonx Orchestrateの価値はセルフサービスの向上だけでなく、エスカレーションが正しい結果である場合にエージェントがより効率的に作業できるように支援することにもあります。
通話がライブ・エージェントに動き、watsonx Orchestrateはコンテキストを伝え、繰り返しを減らし、関連性の高いガイダンスを提示し、手作業によるフォローアップ作業を削減するのに役立ちます。これにより、エージェントはより効率的に通話を処理し、顧客と従業員の両方のエクスペリエンスを向上させることができます。
IBMは、カスタマー・ケアのリーダーにとってクリティカルな方法でwatsonx Orchestrateの音声機能を強化し、企業がよりよく聞き、より適切に解決し、エージェントをより効果的にサポートできるよう支援しています。
目標は、単に自動化を改善することではなく、問題解決を改善することです。