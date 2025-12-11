セキュリティー

IBMのQuantum Safe Migration Orchestratorが耐量子安全な移行を調整する方法

IBM® Quantum Safe Migration Orchestratorは、IBM® Consultingが独占的に使用しているAI駆動型のプラットフォームであり、組織が数年にわたる耐量子安全なトランスフォーメーションの複雑な取り組みを進められるように設計されています。

公開日 2025年12月11日
鍵の中に青い点があり、水色の背景を持つ白い鍵のデジタル・イラスト
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM® Researchを活用したIBM® Quantum Safe Migration Orchestrator（QSMO）は、IBM® Consultingが独占的に利用しているAI駆動型のプラットフォームであり、数年にわたる耐量子安全トランスフォーメーションの取り組みにおける複雑な状況を組織が乗り越えられるように設計されています。IBM® QSMOは、暗号の発見をはるかに超えて、オーケストレーション、自動化、戦略的実行を実現します。

耐量子安全導入の緊急性

量子コンピューティングは業種・業務に革命をもたらしていますが、現代で最も破壊的なセキュリティーの課題の1つももたらします。私たちの金融取引、個人識別情報、国家インフラストラクチャーを保護する暗号アルゴリズムそのものが危険にさらされています。この脅威により、耐量子安全への移行は単なる技術的な問題ではなく、戦略的なビジネスの優先事項となっています。

重要なな2つの現実が、早急な対応の必要性を浮き彫りにしています。

  1. データをまず取得し、後で解読する：攻撃者は現在、量子機能が成熟したら復号化することを目的として、既に暗号化されたデータを収集しています。これは、量子コンピューターが主流になる前から機密情報が脆弱であることを意味します。
  2. 暗号化負債：レガシー暗号化がデプロイされるたびに、新しいシステムが導入されるたびに、将来の修復の負担が増えます。組織の待ち時間が長くなるほど、移行はより複雑になり、コストがかかります。

暗号化環境は、アプリケーション、API、ネットワーク、ベンダー・プラットフォーム全体に深く組み込まれています。従来のツールではある程度の可視性は得られますが、リスクを優先した企業全体のトランスフォーメーションを実現するには不十分です。

IBM® QSMOの主な機能とメリット

IBM® Quantum Safe Migration Orchestratorには、次の7つの新しい機能とメリットがあります。

  • リスクベースの優先順位付け：多次元の量子脅威モデリングに基づいて、リスクの高いビジネス資産を特定し、ランク付けします。
  • 分解：量子脅威に対する露出に応じて、ビジネス資産を関連するITコンポーネントに体系的に分解します。
  • 移行計画：緊急性、実現可能性、コンプライアンス、コンポーネントの量子対応力（例：コンストレイント管理）のバランスをとり、カスタマイズされたマルチホライズンのロードマップを確立します。
  • Enterprise全体の可視性：ハイブリッドIT環境とインフラストラクチャー・コンポーネント全体の既知および隠れた依存関係をキャプチャします。
  • ガバナンスとレポート：CISO、CIO、取締役会向けにダッシュボードとコンプライアンス対応レポートを提供します。
  • 戦略的統合：変更管理データベース（CMDB）、暗号部品表（CBOM）、CI/CDパイプライン、PKI、CLM、KMSとの統合オプションにより、計画を実行に移します。
  • ビジネス・コンテキストの強化：ビジネスとの関連性を用いて生のディスカバリー・データを強化し、最も重要な分野に投資が集中できるようにします。

IBM® QSMOが際立っている理由

パッシブ・スキャナーとして機能する従来の暗号化インベントリー・ツールとは異なり、IBM® QSMOは本格的なオーケストレーターです。リスクがどこにあるかを知るだけでなく、最も重要なリスクはどれなのか、リスクを対処する方法やビジネスの優先順位や依存関係からの制約に沿って、トランスフォーメーションを実行する方法を理解するのに役立ちます

IBM® QSMOは検証済みであり、IBMのCIOや一部のIBMのお客様によって積極的に使用され、耐量子安全への移行をサポートしています。

数年にわたる旅

耐量子安全への移行は、数年にわたる戦略的なトランスフォーメーションです。IBMのQSMOは、あらゆる段階でインテリジェンス、オーケストレーション、オートメーションを実現し、組織が認知から行動へと移行することを可能にします。

IBM® Researchによって支えられ、Frost & Sullivanによって耐量子計算機暗号の世界的リーダーとして認められたIBM® Consultingは、このクリティカルな進化を通して企業を導く独自の立場にあります。

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe