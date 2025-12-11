IBMのQuantum Safe Migration Orchestratorが耐量子安全な移行を調整する方法

量子コンピューティングは業種・業務に革命をもたらしていますが、現代で最も破壊的なセキュリティーの課題の1つももたらします。私たちの金融取引、個人識別情報、国家インフラストラクチャーを保護する暗号アルゴリズムそのものが危険にさらされています。この脅威により、耐量子安全への移行は単なる技術的な問題ではなく、戦略的なビジネスの優先事項となっています。

重要なな2つの現実が、早急な対応の必要性を浮き彫りにしています。

データをまず取得し、後で解読する：攻撃者は現在、量子機能が成熟したら復号化することを目的として、既に暗号化されたデータを収集しています。これは、量子コンピューターが主流になる前から機密情報が脆弱であることを意味します。 暗号化負債：レガシー暗号化がデプロイされるたびに、新しいシステムが導入されるたびに、将来の修復の負担が増えます。組織の待ち時間が長くなるほど、移行はより複雑になり、コストがかかります。

暗号化環境は、アプリケーション、API、ネットワーク、ベンダー・プラットフォーム全体に深く組み込まれています。従来のツールではある程度の可視性は得られますが、リスクを優先した企業全体のトランスフォーメーションを実現するには不十分です。