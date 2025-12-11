IBMのQuantum Safe Migration Orchestratorが耐量子安全な移行を調整する方法
IBM® Researchを活用したIBM® Quantum Safe Migration Orchestrator（QSMO）は、IBM® Consultingが独占的に利用しているAI駆動型のプラットフォームであり、数年にわたる耐量子安全トランスフォーメーションの取り組みにおける複雑な状況を組織が乗り越えられるように設計されています。IBM® QSMOは、暗号の発見をはるかに超えて、オーケストレーション、自動化、戦略的実行を実現します。
量子コンピューティングは業種・業務に革命をもたらしていますが、現代で最も破壊的なセキュリティーの課題の1つももたらします。私たちの金融取引、個人識別情報、国家インフラストラクチャーを保護する暗号アルゴリズムそのものが危険にさらされています。この脅威により、耐量子安全への移行は単なる技術的な問題ではなく、戦略的なビジネスの優先事項となっています。
重要なな2つの現実が、早急な対応の必要性を浮き彫りにしています。
暗号化環境は、アプリケーション、API、ネットワーク、ベンダー・プラットフォーム全体に深く組み込まれています。従来のツールではある程度の可視性は得られますが、リスクを優先した企業全体のトランスフォーメーションを実現するには不十分です。
IBM® Quantum Safe Migration Orchestratorには、次の7つの新しい機能とメリットがあります。
パッシブ・スキャナーとして機能する従来の暗号化インベントリー・ツールとは異なり、IBM® QSMOは本格的なオーケストレーターです。リスクがどこにあるかを知るだけでなく、最も重要なリスクはどれなのか、リスクを対処する方法やビジネスの優先順位や依存関係からの制約に沿って、トランスフォーメーションを実行する方法を理解するのに役立ちます
IBM® QSMOは検証済みであり、IBMのCIOや一部のIBMのお客様によって積極的に使用され、耐量子安全への移行をサポートしています。
耐量子安全への移行は、数年にわたる戦略的なトランスフォーメーションです。IBMのQSMOは、あらゆる段階でインテリジェンス、オーケストレーション、オートメーションを実現し、組織が認知から行動へと移行することを可能にします。
IBM® Researchによって支えられ、Frost & Sullivanによって耐量子計算機暗号の世界的リーダーとして認められたIBM® Consultingは、このクリティカルな進化を通して企業を導く独自の立場にあります。