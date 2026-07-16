IBM watsonx Orchestrateで実用的なエージェント型AIを構築するお客様の方法

最も効果的なデプロイメント環境では、チャットボットをアプリケーションとして扱いません。まず、ビジネス・プロセスをマッピングします。この方法では、ユーザーが完了する必要のある一連のタスク、各タスクが依存するシステム、意思決定に必要な証拠をマッピングします。また、例外を振り分けるためのルールと、人間がアウトプットをレビューまたは承認する必要があるポイントも明確にします。

その後、チームはwatsonx Orchestrateを使用して、適切なステップ、システム、モデル、引き継ぎを調整します。このアプローチでは、予測可能な作業には決定論的な処理を適用する一方、言語理解によって価値が生み出されるタスクにはAIを活用します。

Claims Connection GroupのLexxariアプリケーションは、保険契約のレビューにおけるこのパターンを示しています。保険契約の文言では、多くの場合、補償限度額、免責事項、条件、例外が長い文書全体に分散しています。Lexxariでは、各ステップが分離されています。ユーザーが保険契約をアップロードし、損害の種類を選択すると、必要に応じて光学式文字認識が開始され、固定された質問グリッドからスマート・シートが生成されます。

自由形式の質問には、AskLexxariが検索拡張生成（RAG）を使用して、モデルへのインプットを保険契約に固有の証拠に絞り込みます。watsonx Orchestrateは、対話型エクスペリエンスを保険契約データ、バックエンド・サービス、ソースに基づいてグラウンディングするステップに接続します。このプロセスにより、最長45分かかる作業が、トレーニングを受けたユーザーが検証できる、より迅速なレビュー・プロセスに短縮されます。

Claims Connection Groupのユースケースとアーキテクチャーについて詳細はこちら

AIソリューション・プロバイダーのKnockriは、構造化された採用活動に同じ原則を適用しています。同社はwatsonx Orchestrateを使用して、評価の開始、候補者とのやり取り、リマインダー、スケジュール設定、振り分け、完了状況の追跡、例外を調整します。オーケストレーション層はプロセスを調整しますが、制約のない採用意思決定者として機能するわけではありません。