IBM watsonx Orchestrateで実用的なエージェント型AIを構築するお客様の方法

さまざまな業界で、IBM watsonx Orchestrateは、お客様がエージェントを信頼できるデータ、業務システム、反復可能なワークフローに接続して、速度、コスト、ユーザー・エクスペリエンスを向上できるよう支援します。
文書、システム、チーム、承認ポイントをまたいで作業を行う場合、エンタープライズAIの運用はさらに困難になります。モデルが有用な回答を生成できても、ワークフローでは引き続き証拠を取得し、アクセス・ルールを遵守し、システムを更新し、例外を振り分け、そのアウトプットが信頼できる理由をユーザーに示す必要があります。このようなオーケストレーションがなければ、チームは優れたプロトタイプを作成できても、依然としてユースケースごとに手動確認、コピー・アンド・ペースト作業、カスタム統合が必要になる可能性があります。
実用的なデモと実際に機能するエンタープライズ・ワークフローの間にあるこのギャップを埋めることこそ、今回のブログ投稿で詳しく紹介する8件のIBM® watsonx Orchestrateのお客様デプロイメント事例に共通するポイントです。繰り返し発生する3つの課題が際立っています。
この投稿では、watsonx Orchestrateが、エージェントの動作を体系的に調整し、エンタープライズ・システムに接続し、制御を失うことなくワークフローを拡張する方法をチームに提供することで、これらの課題への対処をどのように支援するかを検討します。
最も効果的なデプロイメント環境では、チャットボットをアプリケーションとして扱いません。まず、ビジネス・プロセスをマッピングします。この方法では、ユーザーが完了する必要のある一連のタスク、各タスクが依存するシステム、意思決定に必要な証拠をマッピングします。また、例外を振り分けるためのルールと、人間がアウトプットをレビューまたは承認する必要があるポイントも明確にします。
その後、チームはwatsonx Orchestrateを使用して、適切なステップ、システム、モデル、引き継ぎを調整します。このアプローチでは、予測可能な作業には決定論的な処理を適用する一方、言語理解によって価値が生み出されるタスクにはAIを活用します。
Claims Connection GroupのLexxariアプリケーションは、保険契約のレビューにおけるこのパターンを示しています。保険契約の文言では、多くの場合、補償限度額、免責事項、条件、例外が長い文書全体に分散しています。Lexxariでは、各ステップが分離されています。ユーザーが保険契約をアップロードし、損害の種類を選択すると、必要に応じて光学式文字認識が開始され、固定された質問グリッドからスマート・シートが生成されます。
自由形式の質問には、AskLexxariが検索拡張生成（RAG）を使用して、モデルへのインプットを保険契約に固有の証拠に絞り込みます。watsonx Orchestrateは、対話型エクスペリエンスを保険契約データ、バックエンド・サービス、ソースに基づいてグラウンディングするステップに接続します。このプロセスにより、最長45分かかる作業が、トレーニングを受けたユーザーが検証できる、より迅速なレビュー・プロセスに短縮されます。
Claims Connection Groupのユースケースとアーキテクチャーについて詳細はこちら
AIソリューション・プロバイダーのKnockriは、構造化された採用活動に同じ原則を適用しています。同社はwatsonx Orchestrateを使用して、評価の開始、候補者とのやり取り、リマインダー、スケジュール設定、振り分け、完了状況の追跡、例外を調整します。オーケストレーション層はプロセスを調整しますが、制約のない採用意思決定者として機能するわけではありません。
この境界を設けたことで、Knockriは採用所要期間を60%以上短縮できました。また、採用サイクル当たり最大1日分、採用担当者の作業負荷を軽減し、候補者満足度で5点満点中4.7点を達成しました。
Knockriのユースケースとアーキテクチャーについて詳細はこちら
Dynamiqは、法務調査にも同じワークフロー優先のパターンを適用しています。この分野では、単にもっともらしい回答を生成するだけでは不十分です。ユーザーが法律または契約に関する質問を送信すると、リクエストが分類され、適切な調査経路が選択されます。次に、関連する文書や条項が取得され、法律の専門家が対応に移る前に推論をレビューできるよう、アウトプットが構造化されます。
watsonx Orchestrateは、エージェント間で作業を振り分け、適切な調査機能を呼び出し、一貫したチャット・エクスペリエンスを通じて法務ワークフローにアクセスできるようにすることで、これらのステップの調整を支援します。
この構造により、Dynamiqは単純なリクエストを直接処理する一方で、契約比較分析や条項レベルのコンプライアンス評価など、より複雑な作業を詳細な調査用に設計されたエージェントに振り分けることができます。
Dynamiqはさらに、マルチエージェントによる法務調査ワークフローを外部エージェントとしてwatsonx Orchestrateに取り込みました。これにより、権限を持つユーザーは同じワークフローを開始し、他のエンタープライズ・エージェントと連携させることができます。
このワークフローにより、契約レビュー時間は90分から45分に、業務上の問い合わせへの対応時間は2日から1時間に、条項の特定にかかる時間は20分から2分に短縮されました。その結果、調査が迅速化されるだけでなく、専門家がすでに信頼し、レビューし、使用する必要のある手順に従った法務ワークフローが実現します。
エージェント型AIが本番環境で最も効果を発揮するのは、エージェントが、使用できる情報、その情報の取得元、アウトプットの閲覧を許可されているユーザーを把握している場合です。watsonx Orchestrateは、ナレッジ・ソース、ツール、接続、ワークフローを通じて、このパターンをサポートします。
ツールを使用すると、エージェントはデータの照会、文書の作成、トランザクションの実行を行えます。接続では、ベアラー・トークン、APIキー、OAuth、キーと値の認証情報などの認証方式を処理します。この方法により、開発者は、統合のたびに個別開発を行うことなく、エージェントをエンタープライズ・システムに接続できます。
MyLÚA Healthは、管理されたコンテキストを中心に周産期ケア・プラットフォームを構築しました。このプラットフォームは、妊娠前、妊娠中、出産後の親をサポートするとともに、出産・育児支援者（ドゥーラ）、ケア・チーム、雇用主、医療保険制度に対して、見過ごされがちなニーズをより明確に示します。watsonx Orchestrateはエージェントの実行とツールの呼び出しを管理し、IBM® watsonx.aiは、妊娠、産後ケア、授乳、メンタル・ヘルス、栄養に関して厳選されたコンテンツを基盤とするRAGを通じて、根拠に基づいた回答を処理します。
このアーキテクチャーでは、役割ベースの同意とトークン化によって、個人を特定できる情報と保護対象保健情報が大規模言語モデルに渡されないようにしています。この信頼境界の価値は、ユーザー・エクスペリエンスにも表れています。ユーザーの79%が、機密情報を安心して共有できると回答しました。
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ViClinicはwatsonx Orchestrateを使用して、複数のチーム、システム、承認ポイントにまたがることの多い医療ワークフロー全体でエージェントを調整します。同社のエージェント型医療オペレーティング・システムは、エージェントに共有の臨床コンテキストを提供します。このコンテキストは、受け入れ、文書化、事前承認、ケア・コーディネーション、コーディング、収益サイクル管理、フォローアップの基盤となります。
Orchestrateは、タスクを適切なエージェントに振り分け、適切なツールを起動し、引き継ぎを管理するのに役立ちます。このアプローチにより、臨床医が異なるシステムに同じ情報を入力し直すことなく、ケア・ジャーニー全体で作業を進めることができます。
ガバナンス層は、各エージェントを使用できるユーザー、各エージェントがアクセスできるデータ、必要な承認、すべてのアクションを記録する方法を制御します。臨床医がエージェントによる作業を開始し、情報が記録や外部システムに送られる前に出力をレビューします。ViClinicは、データの重複インプットを減らし、事前承認の準備を改善し、ケア・ジャーニー全体の作業を調整することで、最大20%の効率向上を実現したと報告しています。
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データ・ソリューション・プロバイダーのBrighthiveは、エージェントが質問に回答する前に、ガバナンスが適用されたコンテキストが重要となる理由も示しています。BrightAgentは、取り込み、品質、ガバナンス、エンジニアリング、分析、可視化にわたって専門エージェントを調整し、整理されていないエンタープライズ・データを後続のAIワークフローで使用できるようにします。
Airbyteを通じて600を超える構築済みデータ・コネクターをサポートし、エージェントがデータを使用する前に、ポリシー、品質、リネージュ、アクセス制御を適用します。watsonx Orchestrateを使用すると、BrightAgentをエージェント・カタログからデプロイできるため、企業は、より広範なオーケストレーション層の中で、ガバナンスが適用されたデータ準備を利用できます。
お客様のデプロイメント全体で一貫して見られる3つ目のパターンは、再利用性です。チームが複数のワークフローでエージェント、ツール、ナレッジ・ソース、統合パターンを再利用できる場合、watsonx Orchestrateはより大きな価値を生み出します。
IBM® Cloud、AWS、AWS GovCloudへのマネージドSaaSデプロイメントに加えて、IBM® Cloud Pak for DataまたはIBM Software Hubを使用したオンプレミス・デプロイメントもサポートします。また、外部チャットやAgent-to-Agent（A2A）などのプロトコルを通じて外部エージェントもサポートするため、Orchestrateの外部で構築されたエージェントがネイティブ・エージェントと連携できます。
CrushBankは、再利用によってAI導入の経済性がどのように変わるかを示しています。同社のITサービス・プラットフォームでは、watsonx.data®、watsonx.ai、watsonx Orchestrate、IBM Cloudを使用して、チケットの分類、優先順位の設定、ビジネス・コンテキストの取り込み、適切なチームまたはエンジニアへの作業の振り分けを行います。watsonx Orchestrateは、データを取得し、後続のツールを呼び出し、ワークフローを実行するエージェントのオーケストレーション層として機能します。その結果、平均解決時間が約25%短縮され、初回コール解決率が20%向上しました。これらのメトリクスは、サポート・コスト、エンジニアリング能力、ユーザー満足度に直接影響します。
CrushBankは、組み込み型ユーザー・エクスペリエンスが重要である理由も示しています。同じデータ層とエージェント層を、Webインターフェース、ConnectWiseなどのITサービス管理システム内、Microsoft TeamsやSlackなどのコラボレーション・ツールを通じて利用できます。このストラテジーにより、サポート・チームがすでに使用しているツール内でAIを利用できます。また、CrushBankは同じ基盤をITサポート以外にも拡張し、レガシー・アプリケーションのモダナイゼーション、保険金請求、医療費請求に活用できます。
CrushBankのユースケースとアーキテクチャーの詳細はこちら
Avid Solutionsは、GovPulse.ioを通じて、再利用パターンを公共部門の調達に適用しています。このアプリケーションは、連邦、州、郡、市町村の調達情報を集約し、watsonx Orchestrateを使用してツール呼び出しを調整し、照会からアウトプットまでの応答パイプラインを管理します。米国50州すべてにわたる13,662件の州、郡、市町村のドメインをインデックス化し、SAM.govやUSASpending.govなどの情報源を統合して、小規模な政府請負業者がより早期に商機を特定できるよう支援します。Avidの推定によると、ユーザーは手作業による調査時間を約70%削減できるため、小規模なチームでも専任の分析部門を設けることなく、調達インテリジェンスを利用できます。
Dynamiqは、再利用によって、専門エージェントのワークフローをより広範なエンタープライズ機能へと拡張できることも示しています。Dynamiqは、マルチエージェントによる法務調査ワークフローを構築した後、APIを通じて外部エージェントとしてwatsonx Orchestrateに取り込みました。これにより、権限を持つユーザーは、インターフェース、チーム、業務システムごとにワークフローを再構築することなく、チャットを通じて同じ法務調査ワークフローを呼び出すことができます。
その後、Orchestrateは、SAP、Salesforce、ServiceNowなどのシステムに接続されたエージェントと連携するように、この外部エージェントを調整できます。
その結果、専門的な法務推論を維持しながら、ITチームとコンプライアンス・チームが、ユースケース全体で監視、管理、拡張できる共通のオーケストレーション層を利用できる、再利用可能なパターンが実現します。
これらのデプロイメント全体を通じて、watsonx Orchestrateは、エージェントが実際のビジネス・ワークフローに従うようにするための実用的な方法をチームに提供します。また、エージェントのアクションを信頼できるコンテキストに基づかせ、同じエージェント、ツール、統合パターンを新しいユースケース全体で再利用できるようにします。このバランスにより、ルールが重要な領域では決定論的ロジックによる制御を維持し、正確性やコンプライアンスのために必要な領域では人間によるレビューを追加できます。また、デプロイメントのたびにカスタム環境を一から再構築することなく拡張できる基盤をチームに提供します。同じ製品で、保険契約分析から採用、医療に至るまでのユースケースをサポートできるのも、このためです。
開発者と技術製品マネージャーにとって、デプロイメントから得られる教訓は一貫しています。
お客様にとってのメリットは、お客様事例で明確に裏付けられているように、運用メトリクスの向上とTCOの削減という形で表れます。
ユーザーにとって、その効果はシンプルで明確です。
watsonx Orchestrateは、エージェントを信頼できるデータに接続し、システム間で作業を振り分け、適切なツールを起動するための反復可能な方法をチームに提供することで、これを実現できるよう支援します。