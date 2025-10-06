Guardium Data Protection 12.2：継続的なコンプライアンスを実現

AI（人工知能） ITの自動化

コンプライアンスは、定期的な要件から継続的な期待へと変化しています。

企業は現在、年次監査だけでなく日常的に信頼性を実証する必要があります。同時に、企業データの量、価値、脆弱性は拡大し続けており、その範囲は、オンプレミス、複数のクラウド、SaaSアプリケーション、構造化形式と非構造化形式の両方に及びます。この無秩序な増加はリスクを増大させ、ガバナンスの課題をもたらし、可視性の実現をより困難にします。

IBM Guardium Data Protection 12.2は、継続的なコンプライアンスに新しいセキュリティー、監視、運用機能を集中させることで、これらの課題に対処します。このリリースでは、ハイブリッド環境全体で可視性をシームレスに拡大しながら、監視が自動化され、測定可能でインテリジェントな基盤が確立されます。

継続的なコンプライアンス：コントロール、しきい値、ハブ

コンプライアンスはもはや定期的なプロセスではなく、継続的なものになっています。しかし、もっと重要なのは、監査に合格することだけではありません。財務、風評、運用などのビジネス・リスクを軽減するための規制が存在します。コンプライアンスを継続的なリスク管理の規律として扱う組織は、年に1回監査人を満足させるだけでなく、コストのかかるインシデントを防止し、信頼を維持できる立場に立つことができます。

Guardiumは、コンプライアンスを毎年の慌ただしい作業から常に準備が整った状態へと変革します。

  • コンプライアンス管理：組織は、社内基準や社外の規制をGuardiumの監視およびポリシー・フレームワークに直接マッピングできます。アクティビティーの記録、変更管理、アクセス・レビューなどの要件は、静的な文書ではなく、運用プロセスに関連付けられています。
  • コンプライアンスしきい値：定義された期待値に対するパフォーマンスを測定します。ワークフロータスクを終了するまでの時間を追跡する場合でも、良好な状態にあるコントロールの割合を追跡する場合でも、しきい値で逸脱を見つけて、それが監査結果になるのを防ぎます。
  • コンプライアンス・ハブ：可視性を単一のダッシュボードに統合します。CISOとコンプライアンスリーダーは、コントロールが効果的な場所、リスクが増大している場所、注意が必要な場所をすぐに確認できます。

この継続的なモデルにより、手作業が減り、監視が強化され、常に監査の準備が整います。コンプライアンスは、ビジネスを実現するものであると同時に、測定され、可視化され、統合された、事前対応的なリスク軽減戦略を実現します。

最新のGuardium Data Protection 12.2リリースは、継続的なコンプライアンスを基盤として、ハイブリッド・データ環境全体でセキュリティーを強化し、運用を簡素化し、監視を強化するために設計された強力な新機能でその価値を拡大しています。

12.2バージョンで追加される新機能

Guardium Data Protection 12.2では、セキュリティーを強化し、運用を簡素化し、大規模に機能をサポートする新しい機能も導入されています。

  • コンテナ化されたスキャナーによるクラウド・スキャンの高速化：クラウド環境向けに、より迅速で効率的な脆弱性を検知することで、機密漏れを最小限に抑え、パフォーマンスを向上させます。
  • ハイブリッド・ソース全体でアクティビティを一元監視： オンプレミス、クラウド、SaaSのデータ・ソース全体で監視を一貫して構成、管理し、保護されない環境が残らないようにします。
  • 証明書の一元管理による運用の簡素化： 管理とポリシーの配布を簡素化し、企業全体での一貫性を向上させながらオーバーヘッドを削減します。
  • セキュリティーと構成ドリフトをリアルタイムで検知： ベースラインからの逸脱を即座に特定して報告することで、コンプライアンスに影響を与えたり、リスクを増大させたりする前にチームが問題を修正できるようにします。

これらの機能強化により、ライフサイクル全体を通じてデータを保護するGuardium Data Protectionの能力が拡張され、企業の進化するニーズに合わせて監視、パフォーマンス、ガバナンスを確実に拡張できます。

新たなリスクの出現とともに進化するコンプライアンス

IBM Guardium Data Protectionを使用すると、組織は規制上の要求を満たすツールを手に入れるだけでなく、セキュリティー体制全体を強化するための可視性とインテリジェンスも手に入れることができます。より強力なセキュリティーと高度な運用機能による継続的なコンプライアンス。それはただの維持管理ではなく、リードすることです。

