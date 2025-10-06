Guardium Data Protection 12.2：継続的なコンプライアンスを実現

コンプライアンスは、定期的な要件から継続的な期待へと変化しています。
企業は現在、年次監査だけでなく日常的に信頼性を実証する必要があります。同時に、企業データの量、価値、脆弱性は拡大し続けており、その範囲は、オンプレミス、複数のクラウド、SaaSアプリケーション、構造化形式と非構造化形式の両方に及びます。この無秩序な増加はリスクを増大させ、ガバナンスの課題をもたらし、可視性の実現をより困難にします。
IBM Guardium Data Protection 12.2は、継続的なコンプライアンスに新しいセキュリティー、監視、運用機能を集中させることで、これらの課題に対処します。このリリースでは、ハイブリッド環境全体で可視性をシームレスに拡大しながら、監視が自動化され、測定可能でインテリジェントな基盤が確立されます。
コンプライアンスはもはや定期的なプロセスではなく、継続的なものになっています。しかし、もっと重要なのは、監査に合格することだけではありません。財務、風評、運用などのビジネス・リスクを軽減するための規制が存在します。コンプライアンスを継続的なリスク管理の規律として扱う組織は、年に1回監査人を満足させるだけでなく、コストのかかるインシデントを防止し、信頼を維持できる立場に立つことができます。
Guardiumは、コンプライアンスを毎年の慌ただしい作業から常に準備が整った状態へと変革します。
この継続的なモデルにより、手作業が減り、監視が強化され、常に監査の準備が整います。コンプライアンスは、ビジネスを実現するものであると同時に、測定され、可視化され、統合された、事前対応的なリスク軽減戦略を実現します。
最新のGuardium Data Protection 12.2リリースは、継続的なコンプライアンスを基盤として、ハイブリッド・データ環境全体でセキュリティーを強化し、運用を簡素化し、監視を強化するために設計された強力な新機能でその価値を拡大しています。
Guardium Data Protection 12.2では、セキュリティーを強化し、運用を簡素化し、大規模に機能をサポートする新しい機能も導入されています。
これらの機能強化により、ライフサイクル全体を通じてデータを保護するGuardium Data Protectionの能力が拡張され、企業の進化するニーズに合わせて監視、パフォーマンス、ガバナンスを確実に拡張できます。
IBM Guardium Data Protectionを使用すると、組織は規制上の要求を満たすツールを手に入れるだけでなく、セキュリティー体制全体を強化するための可視性とインテリジェンスも手に入れることができます。より強力なセキュリティーと高度な運用機能による継続的なコンプライアンス。それはただの維持管理ではなく、リードすることです。