Guardium Data Protection 12.2：継続的なコンプライアンスを実現

コンプライアンスはもはや定期的なプロセスではなく、継続的なものになっています。しかし、もっと重要なのは、監査に合格することだけではありません。財務、風評、運用などのビジネス・リスクを軽減するための規制が存在します。コンプライアンスを継続的なリスク管理の規律として扱う組織は、年に1回監査人を満足させるだけでなく、コストのかかるインシデントを防止し、信頼を維持できる立場に立つことができます。

Guardiumは、コンプライアンスを毎年の慌ただしい作業から常に準備が整った状態へと変革します。

コンプライアンス管理： 組織は、社内基準や社外の規制をGuardiumの監視およびポリシー・フレームワークに直接マッピングできます。アクティビティーの記録、変更管理、アクセス・レビューなどの要件は、静的な文書ではなく、運用プロセスに関連付けられています。

コンプライアンス・ハブ：可視性を単一のダッシュボードに統合します。CISOとコンプライアンスリーダーは、コントロールが効果的な場所、リスクが増大している場所、注意が必要な場所をすぐに確認できます。

この継続的なモデルにより、手作業が減り、監視が強化され、常に監査の準備が整います。コンプライアンスは、ビジネスを実現するものであると同時に、測定され、可視化され、統合された、事前対応的なリスク軽減戦略を実現します。

最新のGuardium Data Protection 12.2リリースは、継続的なコンプライアンスを基盤として、ハイブリッド・データ環境全体でセキュリティーを強化し、運用を簡素化し、監視を強化するために設計された強力な新機能でその価値を拡大しています。