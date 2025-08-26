私たちはこの評価を誇りに思っています。そのランキングだけではなく、これまでAIの安全性と透明性を高め、より説明責任のあるものにするために、お客様と協力してきた取り組みが反映されているからです。

過去10年間、私たちは多くの業界の組織、特に規制の厳しい業種・業務の組織と協力して、責任あるAIの実践とはどのようなものかを理解を進めてきました。その経験により、watsonx.governanceはAIリスク管理やコンプライアンスだけでなく、AIシステムの評価、オブザーバビリティー、ガードレール、ライフサイクル・ガバナンスもサポートするソリューションへと形成されてきました。

組織が拡大するAIリスクと規制の増大や、AIから価値を引き出すというプレッシャーに直面する中、私たちのソリューションは、テクノロジー、ビジネス、保証、セキュリティーの各チームが、原則を実践に変える一貫したガバナンス・フレームワークに沿って連携できるようサポートします。