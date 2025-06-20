Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 が一般提供されました。IBM Db2 Analytics Accelerator（IDAA）とAccelerator Loaderは発売以来、分析機能を強化し、意思決定を改善することを目指す組織にとって不可欠なものでした。この組み合わせにより、データからの知見の迅速化、コストの削減、ビジネスの機敏性の向上が可能になり、以下のようなさまざまな方法でビジネスを強化しました。

IBM Db2 Analytics Accelerator により、お客様はほぼリアルタイムのIBM Z®データを使用して分析クエリーを高速に実行できるようになりました。これにより、a）Db2 for z/OSまたはアクセラレーターのいずれかの最適な環境で各ワークロードを効率的に実行することでDb2 for z/OSを補完し、b）高価なExtract-Transform-Load（ETL）なしで貴重な企業データを高速に分析できるため、組織はトランザクションワークロードに影響を与えることなく、現在のトランザクション・データからほぼリアルタイムの分析を処理できるようになります。

IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OSは、メインフレームまたは非メインフレーム、リレーショナルまたは非リレーショナル、リモート・ソースを含むさまざまなソースから、IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OSまたはDb2 for z/OSへのデータのロードを容易にする強力なツールです。このローダーは手動のステップを削減し、効率的なデータ・ロードを可能にすることでプロセスを簡素化しました。

これらの既存の製品の更新バージョンであるDb2 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1は、クライアントが複雑な分析ワークロードに対する高速クエリ、拡張された高可用性、および外部の正常性モニタリングを可能にする革新的なソリューションです。