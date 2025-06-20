新しいDb2 Analytics AcceleratorおよびAccelerator Loader for Zの紹介

AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

2025年6月20日

執筆者

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 が一般提供されました。IBM Db2 Analytics Accelerator（IDAA）とAccelerator Loaderは発売以来、分析機能を強化し、意思決定を改善することを目指す組織にとって不可欠なものでした。この組み合わせにより、データからの知見の迅速化、コストの削減、ビジネスの機敏性の向上が可能になり、以下のようなさまざまな方法でビジネスを強化しました。

  • IBM Db2 Analytics Acceleratorにより、お客様はほぼリアルタイムのIBM Z®データを使用して分析クエリーを高速に実行できるようになりました。これにより、a）Db2 for z/OSまたはアクセラレーターのいずれかの最適な環境で各ワークロードを効率的に実行することでDb2 for z/OSを補完し、b）高価なExtract-Transform-Load（ETL）なしで貴重な企業データを高速に分析できるため、組織はトランザクションワークロードに影響を与えることなく、現在のトランザクション・データからほぼリアルタイムの分析を処理できるようになります。
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OSは、メインフレームまたは非メインフレーム、リレーショナルまたは非リレーショナル、リモート・ソースを含むさまざまなソースから、IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OSまたはDb2 for z/OSへのデータのロードを容易にする強力なツールです。このローダーは手動のステップを削減し、効率的なデータ・ロードを可能にすることでプロセスを簡素化しました。

これらの既存の製品の更新バージョンであるDb2 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1は、クライアントが複雑な分析ワークロードに対する高速クエリ、拡張された高可用性、および外部の正常性モニタリングを可能にする革新的なソリューションです。

Db2 Analytics Accelerator 8.1の新しい機能拡張

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OSの最新バージョン（バージョン8.1）では、次のようないくつかの新機能と機能強化が導入されています。

  • ラージ・オブジェクト（LOB）データのサポート：段階的な提供計画により、ラージ・オブジェクト（LOB）データは、IBM Db2 13のみでサポートされる従来の構造化データと同じ方法で高速化されました。その結果、サポートされるデータ型の範囲が拡大し、アクセラレーターのユースケースがさらに広がります。
  • テーブルのコピー：アクセラレーター間でテーブルをコピーする機能により、複数のアクセラレーターにわたる重複処理が不要になり、IBM Zの性能が向上し、CPU消費量が削減されます。サポートされているテーブルは、アクセラレーター・シャドー・テーブル、アクセラレーター・アーカイブ・テーブル、およびアクセラレーター専用テーブル（AOT）です。
  • 統合監視インフラストラクチャー：組み込みの監視インフラストラクチャーは、統合監視ウェアハウスを提供し、すべての監視データを一貫性のある単一のリポジトリーに統合します。

Changed Data Capture（CDC）複製、Accelerator Studioプラグイン、IBM Integrated Analytics System（IIAS）上の展開に関連する機能は、この最新のサービスでは利用できなくなりました。

Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1の新しい機能拡張

新しいIBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1は、次のようないくつかの主要な機能を搭載しています。

  • IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.xと8.1をサポート
  • IBM Db2 Administration Foundation for z/OSおよびIBM Unified Management Server for z/OSでDb2 Analytics Accelerator Loaderを検出できるようにします。
  • 外部負荷プロセスの監視と管理に役立つ正常性モニターを提供します。
  • 障害処理の場合に備えて、複数のアクセラレーターへの外部負荷または高可用性負荷をユーザーがより詳細に制御できるようにします。
  • 10進浮動小数点（DECFLOAT）データ型をサポートします。

データの可能性を最大限に引き出す

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびIBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1は、組織がデータの力を最大限に活用できるようにする強力なソリューションです。

分析テクノロジーの最新の進歩を活用することで、組織はリアルタイムの知見を取得し、コストを削減し、意思決定を改善することができます。分析機能の向上を目指している場合でも、単に時代の先を行きたい場合でも、IBM Db2 Analytics Accelerator and Loaderは最適なソリューションです。

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OSの詳細はこちら

Accelerator Loaderの詳細はこちら

詳細はこちら IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OSの詳細はこちら Accelerator Loaderの資料を読む