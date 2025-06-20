2025年6月20日
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 が一般提供されました。IBM Db2 Analytics Accelerator（IDAA）とAccelerator Loaderは発売以来、分析機能を強化し、意思決定を改善することを目指す組織にとって不可欠なものでした。この組み合わせにより、データからの知見の迅速化、コストの削減、ビジネスの機敏性の向上が可能になり、以下のようなさまざまな方法でビジネスを強化しました。
これらの既存の製品の更新バージョンであるDb2 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1は、クライアントが複雑な分析ワークロードに対する高速クエリ、拡張された高可用性、および外部の正常性モニタリングを可能にする革新的なソリューションです。
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OSの最新バージョン（バージョン8.1）では、次のようないくつかの新機能と機能強化が導入されています。
Changed Data Capture（CDC）複製、Accelerator Studioプラグイン、IBM Integrated Analytics System（IIAS）上の展開に関連する機能は、この最新のサービスでは利用できなくなりました。
新しいIBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1は、次のようないくつかの主要な機能を搭載しています。
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1およびIBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1は、組織がデータの力を最大限に活用できるようにする強力なソリューションです。
分析テクノロジーの最新の進歩を活用することで、組織はリアルタイムの知見を取得し、コストを削減し、意思決定を改善することができます。分析機能の向上を目指している場合でも、単に時代の先を行きたい場合でも、IBM Db2 Analytics Accelerator and Loaderは最適なソリューションです。
